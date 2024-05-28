“Golf oynamak iş stresimi azalttı”

Nil Dumansızoğlu

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Sosyal hayatını ihmal edip sadece işe odaklı yaşayan Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İSMAIL DOĞAN, son bir yıldır değişim sürecine girdi. Artık hayatın keyifli yanlarına odaklanmak istediğini söyleyen Doğan, dengeli yaşamın işinde de başarıyı getirdiğini keşfediyor. Bu süreçte golfe başlayarak kendine yeni bir sosyal yaşam alanı açan Doğan, “Golfle birlikte işle ilgili stresimin azaldığını hissettim. Sosyalleştikçe başarının daha fazla geldiğini görüyorum. Zihnim daha iyi çalışıyor” diyor.

Kendini “işkolik” olarak tanımlayan Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, iş yaşam dengesini bundan bir yıl öncesine kadar çok da önemsememiş. Pandemiden sonra yeni bir bakış açısı kazanan Doğan, iş dışı yaşama daha fazla ihtiyaç duymaya başladığını söylüyor. Henüz 6 aylık olan kızının da hayatına girmesiyle ciddi bir zihniyet dönüşümü yaşayan Doğan, artık mental olarak daha sağlıklı, sosyal bir hayatın hem ailesine hem işine daha çok fayda sağladığını düşünüyor. Bu dönüşüm sürecine girmişken bir arkadaşının vesile olmasıyla golfe başlayan yönetici, hayatın keyif veren yanlarını keşfetmeye başladı. “Golf sopasını elime alıp oynamaya başlayınca acayip keyif aldım” diyen Doğan, bundan sonraki hayatında golfün hep olacağını söylüyor. Seyahat planlarını da artık golf üzerine yaptığını belirten Doğan, şöyle devam ediyor: “Golfle birlikte işle ilgili stresimin azaldığını hissettim. Sosyalleştikçe başarının daha fazla geldiğini görüyorum. Golfe başlamak, işte de daha stratejik düşünüp karar vermemde etkili oldu. Zihnimin daha iyi çalıştığını hissettim.” İsmail Doğan’la yeni denge arayışını ve yeni başladığı golfle ilişkisini konuştuk:

Yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz? Sizin için dengeyi kurmak zor oluyor mu?

Yapı olarak biraz işkoliğim. Ama bunu yenmeye çalışıyorum. Belli bir yaşa geldikten sonra biraz durmak gerekiyor. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Daha önce icranın başındaydım. Şimdi yeni bir CEO ataması yaptık ve ben de yönetim kurulu başkanlığı görevini aldım. İcradan yavaş yavaş çekilerek iş dışı yaşamı daha iyi yönetmek niyetindeyim.

Bu yönde planlarınız nedir?

Yurt dışında kendi sektörümüzle ilgili fuarları gezmek, marka olarak yeni bir ülkeye girmek beni çok heyecanlandırır. Almanya, Rusya, Afrika ülkeleri gibi pek çok yere gittim. Ancak iş gezilerinde, gittiğim yerleri genellikle gezmiyordum. Hemen işimi halledip geri dönmeye çalıyordum. Örneğin geçenlerde Mısır’a gittik, piramitleri görmeden geri geldim. Artık bu iş seyahatlerini turistik anlamda da değerlendirmeye karar verdim. Bir daha Mısır’a gidersem piramitleri görmeden asla geri dönmem, mutlaka çölde safari yaparım. Yavaş yavaş bu anlayışa doğru evriliyorum.

Peki bu denge kurma süreci sizin için nasıl başladı?

Pandemi döneminin büyük bir etkisi oldu. Yaşım da ilerliyor. Artık hayatın keyifli yanlarına daha çok odaklanma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü diğer türlüsünün hem kendim hem ailem hem de işim için çok da sürdürülebilir olmadığını gördüm. Değişmek zorunda olduğumu hissettim. Şimdi 6 aylık bir bebeğimiz de var. Onun da beni motive ettiğini söyleyebilirim.

Çalışma rutininiz nedir?

Sabahları saat 6.00 kalkıyorum. 07.00-08.00 arası eğer hava çok kötü değilse sahilde yürüyüş yapıyorum. Deniz beni acayip rahatlatıyor. Ondan sonra da kahvaltı yapıyorum. Son bir yıldır evden kahvaltı yapmadan çıkmıyorum. Aileyle kahvaltı yapmayı çok seviyorum, eğer şehir dışında değilsem hiç aksatmıyorum. Daha sonra işe geliyorum. Akşam da işimiz bitene kadar çalışıyorum. 10-12 saat iş başında olduğum oluyor, bunu azaltmam lazım.

Hafta sonlarınızı nasıl geçiriyorsunuz?

Cumartesi günleri bir hafta mağazaları geziyorum, bir hafta aileme ayıyorum. Mağazalarda tüketicinin davranışlarını gözlemlemek, piyasayı takip etmek beni motive ediyor. Pazarları tamamen golf oynamaya ayırıyorum.

Golfe nasıl başladınız?

Yaklaşık bir yıl önce golf oynayan bir arkadaşımla yemeğe gittiğimizde, bana bu tempoda çalışmanın iyi olmadığını söyledi. Kendi hayatından bahsetti. Ben de iş dışı yaşamı düzenlemek istiyordum. Bu vesileyle golfe başlamaya karar verdim. Ertesi gün buluştuk, beni kulübe kaydettirdi, hoca buldu, kıyafetleri aldırdı. Sonra golf sopasını elime aldım, baktım acayip keyifli. Arkadaşım iyi ki vesile olmuş. Yeşili, yürümeyi sevenler için çok keyifli bir spor.

Sizi hangi yönüyle kendine çekti bu spor?

Strateji odaklı kişiler için birebir bence. Sürekli kendinizle yarışıyorsunuz. Örneğin 100 metre hedefi koyup ona ulaşınca inanılmaz bir keyif ve motivasyon oluyor. Ciddi bir konsantrasyon ve odaklanma gerekiyor. Bir de her yaşta oynayabilirsiniz. Belli bir yaştan sonra koşu yapamaz, futbol, tenis oynayamazsınız. Golfe her yaşta devam edebilirsiniz, yürüyerek hareket ettiğiniz bir spor. Örneğin Rahmi Koç 94 yaşında, hala golf oynuyor.

Bir hocayla mı çalışıyorsunuz?

Hocayla 3 ay çalıştım, şimdi artık kendim yapıyorum.

Sadece pazar günleri mi oynuyorsunuz, hafta içi de vakit oluyor mu?

Her pazar günü oynuyorum. Şimdi salı günleri de sabah saatlerini ayırmak istiyorum. Bayramdan sonra başlayacağım sanırım.

Sizin puanınız ne?

Şimdi puanım 33. Lisans da aldım.

Turnuvalara katılıyor musunuz?

Geçen yıl ilk kez katıldım. 42 kişinin arasından 11’inci oldum.

Golfle birlikte yeni insanlarla tanışmak, sosyalleşmek size iyi geldi mi?

Golf oynarken etrafınızda en az 3-4 kişi oluyor. Bir kişi topa vururken diğerleri kendi aralarında sohbet ediyor. İş dünyasından da normalde hiç göremeyeceğin insanlarla tanışma fırsatım oldu. Benim genellikle hep mobilya sektöründen arkadaşlarım vardı. Burada bankacı, sigortacı, avukat gibi farklı iş kollarından insanlarla tanışma fırsatım oldu. Bir de golf oynarken insanlar iş konuşmuyor. Bu benim de hoşuma gitmeye başladı. Ben de artık iş konuşmaz oldum orada. Bu sayede işten uzaklaşıyorum.

Golfte herkesin kendisiyle yarıştığı söylenir. Siz nasıl bir yarıştasınız şu anda?

Her zaman bir öncekinden daha iyi olmaya çalışıyorum. Bir öncekinde topu 5 atışta deliğe sokarken bunu 3’e indirdiğinizde ciddi bir motivasyon oluyor. Daha sonra 2 kerede atma hedefi koyuyorsunuz.

Başladıktan sonra nasıl değişimler oldu?

Golfle birlikte işle ilgili stresimin azaldığını hissettim. Sosyalleştikçe başarı daha fazla geliyor. Çok çalışmak yerine dengeyi sağlayıp daha dinç kalmanın faydasını görüyorum. İşte de daha stratejik düşünüp karar vermemde etkili oldu. Zihnimin daha iyi çalıştığını hissettim.



“FARKLI SAHALARI GÖRMEK İSTİYORUM”



SEYAHATİ TETİKLİYOR Farklı sahalarda oynamanın farklı keyifleri var. Hepsinin kendine has özellikleri oluyor. Ben Ataşehir’de ve Bodrum’da oynadım. İkisinden de farklı bir keyif aldım. Çok farklı golf sahaları var. Gölün etrafında da olabiliyor, ormanın içinde de… Bu da aslında bir seyahat ihtiyacı doğuruyor. Farklı ülkelerdeki farklı sahaları görmek istiyorsunuz.



NERELERE GİDECEK? Benim henüz çok farklı sahaları görme fırsatım olmadı ama artık seyahatlerimi buna göre planlamaya başlıyorum. Örneğin bu yıl Kurban Bayramı tatilimi çocuklarla birlikte Belek’te bir golf otelinde geçirmeyi planlıyorum. Dubai’deki sahaların çok güzel olduğunu duydum. Bir sonraki seyahatimde mutlaka golf de oynayacağım. Seyahatlerimde bir günü mutlaka golfe ayıracağım.











“ÇOCUKLAR BAKIŞ AÇIMI DEĞİŞTİRDİ”



SİNEMA GÜNLERİ Benim ilk çocuğum 35 yaşında ama ikinci evliliğimden de 3 küçük çocuğum var. 9 yaşında bir kızım, 3,5 yaşında oğlum var. Bir de bahsettiğim gibi yeni kız bebeğimiz oldu. Onlar kendi yaşlarına uygun çizgi filmler seçiyor, birlikte film geceleri yapıyoruz. Ben bunları izlerken özellikle genç ürün gruplarımız için renklerden, karakterlerin giyimlerinden vs. ilham almaya çalışıyorum. Kızımla bazen baba-kız günleri yapıp pazar günleri sinemaya gidiyoruz.



YENİ FELSEFE Çocuklarım benim hayata olan bakış açımı da değiştiriyor. Şimdi 56 yaşındayım, bundan 10 yıl sonra 66 yaşına geldiğimde büyük kızım üniversiteye yeni başlamış olacak. Küçüklerden biri 13, biri 10 yaşında olacak. Bunları düşündükçe yaşam felsefesimi değiştirmem gerektiğini düşündüm. İşten daha çok aile ve sosyal hayata yönelmeye karar verdim.



SAĞLIKLI YAŞAM Bununla birlikte sağlıklı yaşama da önem veriyorum. Düzenli yürüyüş yapıyorum. Kiloma dikkat ederim. Her gün tartılıyorum. Kilo almaya müsait bir yapım olduğu için dengede tutmaya özen gösteriyorum. Tuz, şeker tüketmemeye çalışıyorum. Stresli bir hayat yaşıyoruz, sağlıksız bir düzen bunu kaldırmaz.







