 “GÜNDEMİMİZ DİJİTALLEŞME”

ÖGET KANTARCI

GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü

Eğitim Yolu

Koç Özel Lisesi

(1988 – 1995)

Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü

(1995 – 1999)

Kariyer Yolu

Peugeot, Filo Satış Danışmanı

(2000 – 2003)

Turkcell, Kurumsal Satış Müdürü / Kurumsal Satış Direktörü

(2003 – 2006)

Estore, Satış ve Operasyon Direktörü

(2006 – 2008)

Otto Group / Limango, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

(2009 – 2014)

GittiGidiyor, Satış Direktörü

(2014 – 2015)

GittiGidiyor, Genel Müdür

(2015 – …)

TOBB, E-Ticaret Sektör Meclisi Başkanı

(2016 – …)

TÜSİAD, E-Ticaret Çalışma Grubu Başkanı

(2016 – …)

eBay MENA Bölge Direktörü

(2018 – …)

İŞ FELSEFEM

Yaptığım işi çok seviyorum. E-ticaretin dinamik yapısı karakterimle çok örtüşüyor. İş yerinde ekip çalışmasını çok seviyorum. Diğer yandan, şirket kültürümüzün en iyi yanlarından biri iş-yaşam dengesini gözetiyor olması. Benim için bu da çok önemli; çünkü çok çalışmak hiçbir zaman ailemi ihmal etmek anlamına gelmiyor.

ÇOCUKLUĞUMDA

Babam Kayhan Kantarcı ralliciydi; hatta 1977’de dünyanın en uzun rallisi olan Londra-Sidney yarışına katılmıştı. Ben de ralli, araba yarışları ve tenisle büyüdüm. Bu yüzden de çocukluğumda profesyonel sporcu olmak istediğim bir dönem olmuştu.

MEZUN OLDUĞUMDA

Üniversite yıllarından beri hayalim uluslararası bir şirkette üst düzey yöneticilik yapmaktı. Bu hedefimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

Mutlu bir ailem ve severek yaptığım bir işim var. Bence hayattaki en önemli başarı bu huzuru elde etmek… Genel müdürü olduğum GittiGidiyor’un 2 yıl üst üste aldığı “Türkiye’nin En İyi İşvereni Ödülü / Great Place to Work” de benim için en güzel başarı. Çünkü şirketimizdeki herkesin mutluluğu ve huzuru için çok çalışıyoruz.

KARİYER HEDEFİM

Kariyerim boyunca hep kendimi geliştirmeme olanak sağlayan, dinamik ve yenilikçi iş alanlarında olmayı seçtim. E-ticaret gibi hiç durmayan bir sektörde uzun yıllardır yöneticilik yapıyorum. Heyecanımı kaybetmediğim, yeni projelerin her zaman gündemde olduğu ve ekip ruhunu yaşayabildiğim GittiGidiyor’un bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum.

BAŞARI FORMÜLÜM

Yaşadığım her olayın iyi bir yönünü bulup çıkarmaya, her durumdan fayda sağlayacak yeni bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Ayrıca, her zaman çok iyi bir A planı oluşturuyorum ki mümkünse B planına hiç geçmek gerekmesin.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

İşle ilgili en önemli gündemim GittiGidiyor ile birlikte Türkiye’de e-ticaret sektörünü daha da büyütmek ve geliştirmek.

HOBİM

Düzenli olarak spor yapıyorum. Bir başka hobim de mutfakta emek isteyen yemekler pişirmek. Seyahat etmekten ve yeni yerler keşfetmekten de çok keyif alıyorum. Kitap okurken de dinlendiğim ve huzur bulduğum bir dünyaya geçebiliyorum.

YAŞAM MOTTOM

Mutluluğun paylaşarak çoğaldığını biliyor; çevremdeki insanların mutlu olmalarını sağlamaya da önem veriyorum. Yaşam mottom: İyilik, iyiliği getirir.

TIRMANIŞ

“GÜNDEMİMİZ DİJİTALLEŞME”

DHL SUPPLY CHAIN TÜRKİYE CFO’SU DENİZ KELEŞ,

“HEDEFİM COĞRAFİ SORUMLULUK ALANIMI GENİŞLETMEK” DİYOR

Deniz Keleş, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nün ardından 2001’de PwC Denetim Bölümü’nde iş hayatına başladı. Daha sonra Şubat 2005-Nisan 2006 arasında Turkcell’de Raporlama Uzmanı, Nisan 2006-Mayıs 2008 arasında Ingersoll Rand’da Finansal Kontrolör, Mayıs 2008-Nisan 2011 arasında ise Weolia Water’da CFO olarak çalıştı. Nisan 2011’de DHL Supply Chain’e Mali Kontrol Müdürü olarak geçen Keleş, aynı şirkette Eylül 2018- 2019 arasında MLEMEA Bölgesi Kıdemli Mali Kontrol Müdürü pozisyonunda çalıştı. Keleş, Eylül 2019’dan beri DHL Supply Chain Türkiye Finans Direktörü (CFO) olarak çalışıyor.

Kariyer hedefini ise şöyle özetliyor: “Mevcut görevimi başarıyla yerine getirmek, sonrasında ise finans dışında da ilave sorumluluklar alıp kendimi farklı alanlarda geliştirmek ve coğrafi olarak da sorumluluk alanımı genişletmek.” Ajandasının en önemli maddelerini ise şöyle sıralıyor: “Üzerinde çalıştığımız en önemli konulardan biri finans stratejimizin de bir parçası olan dijitalleşme. Yakın zamanda DHL Supply Chain olarak tüm global ERP’mizi tek bir çatı altında topladık. Türkiye olarak biz de bu projedeki yerimizi aldık ve hızlı bir standardizasyon ve otomasyon süreci bizi bekliyor. Büyük veri, nesnelerin interneti gibi kavramları süreçlerimizde nerelerde kullanabileceğimiz üzerinde çalışıyoruz.”

YOLCULUK

“Yeni modellerimize odaklanacağız”

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Miray Kutlu Demirel, iş hayatına 2011’de Mercedes Benz Türk A.Ş. Bayi Ağı Geliştirme Departmanı’nda Bayi Yönetim Sistemi Kurulum Projesi İş Analisti olarak işe başladı. Ardından Demirel aynı departmanda sırasıyla İş Geliştirme Uzmanı (2012-2017), Bayi Ağı İş Geliştirme Birim Müdürü (2017-2019), Bayi Ağı İş Geliştirme & İş Zekâsı Grup Müdürü (2019) görevlerinde bulundu. Demirel, Şubat 2020’den beri Mercedes Benz Türk A.Ş. Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yapıyor.

1.En önemli deneyimi

Ana şirketimiz Daimler, 2016 yılında globalde ses getiren bir kültürel değişim projesi başlattı. Bu kültürel değişim sürecinin Türkiye temsilcisi olarak her aşamasında bulundum ve bir şirketin tarihinde çok defa tekrarlanmayacak bir deneyimin parçası oldum.

2.Kariyer hedefi

Fayda sağlamayı ve bunu hissetmeyi oldukça önemsiyorum. Değer zincirinin neresinde olursa olsun; şirketine, iş arkadaşına, topluma ve insana fayda sağlayacak işler üzerinde çalışmanın ve sağladığın katkıyı hissetmenin en önemlisi olduğunu düşünüyorum.

3.Gündemi

Bu yıl en teknolojik kamyonumuz Yeni Actros’un iletişim çalışmalarına odaklanıyoruz. Kompakt SUV segmentinde öncü olacağına inandığımız GLB ve yenilenen GLA modelimizin, yeni E-serisi’nin, tamamen elektrikli ilk Mercedes-Benz modelimiz EQC’nin iletişim çalışmalarına yoğunlaşırken, pazarda bize ivme kazandırmasını hedeflediğimiz Yeni Vito’yu iletişim gündem maddelerimizde tutuyoruz.