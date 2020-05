Önceliğimiz performans gelişimi

BARIŞ ÜNALP

ATALIAN TÜRKİYE CEO’SU

Eğitim Yolu

Aydın Lisesi

(1990-1993)

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü

(1993-1998)

Bilgi Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans

(2010-2011)

Kariyer Yolu

Bank Ekspres, Kurumsal Krediler Uzmanı

(1998-2000)

Tansaş/Migros, Müfettiş

(2000-2005)

Cevahir AVM, CFO

(2005-2008)

MTG Mühendislik, Finans Direktörü

(2008-2010)

Atalian Türkiye, Genel Müdürü

(2010-2015)

Atalian Türkiye, CEO

(2015-…)

İŞ FELSEFEM

İş hayatında amacını bulmak ve gerçekleştirmek, dengeyi kurmak ancak çalışanlarınızın, müşterilerinizin hayatına değer katarak mümkün olabilir. Bir insan, ancak başka bir insanın hayatına değer kattığında kendi yaşamı da bir anlam kazanıyor. İş yaşamı için de aynısı geçerli. Siz bir insanın/şirketin ihtiyacını karşıladığınızda sizin de bir ihtiyacınız karşılanıyor.

ÇOCUKLUĞUMDA

Biyolog olup, laboratuvarda çalışmak, deneyler yaparak buluşlar gerçekleştiren bir bilim adamı olmak en büyük hayalimdi.

MEZUN OLDUĞUMDA

Yapacağım işte başarılı bir “üst düzey yönetici” olmayı hayal etmiştim. Bir de motosikletle dünya turu ama henüz bunu gerçekleştiremedim.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

En önemli başarım huzurlu ve mutlu bir aile sahibi olmak… Bununla birlikte farklı kültürlerden oluşan iş birimlerini aynı amaca yönlendirebildiğimi yıllara dayanan gözlemlerime dayanarak söyleyebilirim.

KARİYER HEDEFİM

Ana kariyer hedefim uluslararası bir organizasyonda üst düzey yönetici olmaktı. Bunu gerçekleştirdim ve yeni hedefim stratejik gördüğümüz alanlarda büyürken, sektördeki en kaliteli ve uyumlu yönetim kadrosunu oluşturmak.

BAŞARI FORMÜLÜM

İlk formülüm, asla vazgeçmemek ve her zaman bir çözüm bulmak: “Ya Bir Yol Bul - Ya Bir Yol Aç!”. Bunlarla birlikte iletişime açık olmak ve her an takım üyelerinin ulaşabileceği konumda bulunmak.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Potansiyel global ve yerel risk faktörlerine karşı ön tedbirleri almak ve esnekliği korumak. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için farklı stratejileri geliştirebilmek.

HOBİM

Motosiklet sürmek, kampçılık ve seyahat hobilerim arasında. Teknoloji ilgi alanımdır. İşim gereği dünya gündemini ve ekonomiyi de yakından takip ederim.

YAŞAM MOTTOM

“Ya gel, ol ve git ya git, ol ve gel”

TIRMANIŞ

“ÖNCELİĞİMİZ PERFORMANS GELİŞİMİ”

TÜRKTRAKTÖR SATINALMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ONUR VURAL, “TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ YORUMLAYACAK İNSAN GÜCÜ PEŞİNDEYİZ ” DİYOR.

Onur Vural, ODTÜ Makina Mühendisliği’nin ardından 1996’da Ford Otomotiv San. A.Ş.’de İmalat Mühendisliği Metot Mühendisi olarak iş hayatına başladı. Ardından aynı şirkette 2002-2014 arasında sırasıyla Motor ve Aktarma Ürün Proses Geliştirme Ekip Lideri Kamyon Ürün Proses Geliştirme Ekip Lideri, Eskişehir Fabrika Kalite Müdürü, Ford Üretim Sistemleri Müdürü, Ürün Geliştirme Müdürü, Kocaeli Operasyonları Kalite Müdürü oldu. 2014 yılında TürkTraktör ve Ziraat Mak. A.Ş’de Fabrika Müdürü olan Vural, 2016’da Fabrika Direktörü unvanını aldı. Vural, 2020 itibarıyla TürkTraktör Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Vural, “Türkiye’nin iki büyük otomotiv şirketinde tasarım, üretim ve sürekli iyileştirme aşamalarında yer almak en önemli iş deneyimimdi” diyor. Ajandasının en önemli maddesinin “insan ve performans gelişimi” olduğunu söyleyen Vural şöyle devam ediyor: “Değişen iş dinamikleri ve beklentiler bizleri daha hızlı hareket etmeye, daha etkin ve verimli çözümler bulmaya yönlendiriyor. Bunun yolu ise teknolojik dönüşüm fırsatları ile beraber bu dönüşümleri doğru şekilde uygulamayı ve yorumlamayı bilen gelişmiş insan gücüdür.”

YOLCULUK

“Yaratıcı iletişime odaklanacağız”

ODTÜ Ekonomi Bölümü mezunu olan Sera Üner, 1996 yılında Cargill’de kariyer hayatına başladı. Burada Müşteri Hizmetleri ve Lojistik Müdürü olarak 8 yıl görev yaptı. 2004’te aynı şirkette Kurumsal İletişim Müdürü oldu. 2013 yılında Temsa Pazarlama ve İletişim Müdürü olan Üner, 2015’te Balparmak’ın Kurumsal İletişim Müdürlüğü pozisyonuna geçti. 2016’da Goodyear İletişim ve Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü görevini yürütmeye başladı, devamında ise Goodyear’da Gelişen Pazarlar Kurumsal İletişim Direktörü olarak iki yıl görev yaptı. Üner, 2019 Aralık itibari ile Philip Morris/Sabancı’da İletişim Müdürlüğü görevini yürütüyor.

1.En önemli deneyimi

Goodyear’da Gelişen Pazarlar Kurumsal İletişim Direktörü olarak çalışmak; farklı din, dil, ırk, kültür yapısındaki çalışanlar ile iletişim stratejisi kurma yetkinliğimi artırdı. Bu sayede değişen paydaşlar için farklı iletişim stratejileri ile hedeflediğim başarıları yakalayabiliyorum.

2.Kariyer hedefi

Philip Morris/Sabancı şirketinde, kurumun iç ve dış iletişim faaliyetlerinden sorumluyum. Öncelikli hedefim, sorumlu olduğum süreçleri düzenlemek ve benim için önemli olan iç ve dış paydaşlarım ile ilişkileri geliştirmek.

3.Gündemi

Bugün şirketlerin en önemli öncelikleri arasında topluma kendilerini “iyi ve etkin anlatmak” yatıyor. Bunun için geleneksel iletişim kanallarını kullanmak kadar, günümüzün gelişen iletişim kanallarını kullanmak da önemli. Yarattığımız sürdürülebilir ekosistemdeki değeri yaratıcı bir şekilde gün yüzüne çıkarmak en önemli önceliğim.