YOLCULUK

“Krizden büyüyerek çıkacağız”

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ve New York Institute of Technology MBA mezunu olan Kerem Ongan iş hayatına 1990 yılında Set Cement’te finansal analist olarak başladı. 1992-1999 arasında sırasıyla Akser International ve White Cloud’da finansal analist görevini yürüttü. 1999’da The Coca-Cola Company’e geçen Ongan, burada çeşitli üst düzey görevlerin ardından 2010-2016 arasında uluslararası operasyonlar finans direktörü oldu. 2016-2017 arasında Sütaş Süt Ürünleri Grubu Başkan Yardımcılığı ve 2017-2018 arasında Gözde Girişim Sermayesi CFO’luğu yaptı. Ongan, Eylül 2019 itibarıyla Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri Kurumsal Finans Bölümü Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

1. En önemli deneyimi

Orta Doğu ve Orta Asya gibi coğrafyalarda fabrika ve marka satın alımları, Türkiye’de şirket birleşmesi, bölünmesi ve şirket halka arzı gibi konular önemli iş deneyimlerim arasında.

2. Kariyer hedefi

Mitsubishi Electric çatısı altındaki pozisyonuma odaklanmış durumdayım. Buradaki pozisyonum sırasında yazacağım hikâye bundan sonraki hedeflerimde oldukça etkili olacaktır.

3. Gündemi

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumda var gücümüzle koşabilmek için mali tablolar yardımıyla kurumun finansal MR’ını çekip gereken yerleri tedavi ediyor ve geliştirilmesi gereken kasları geliştiriyoruz. Krizden en az zararla değil büyüyerek çıkmayı hedefliyoruz.

TIRMANIŞ

“DEĞİŞİME ADAPTE OLAN EKİPLER YARATACAĞIZ”

SAP GÜNEY AVRUPA ve KUZEY AFRİKA PAZARLAMA DİREKTÖRÜ ÖZLEM KESTİOĞLU, “DEĞİŞİME HIZLI ADAPTASYON GÜNDEMİMİZDE” DİYOR.

Özlem Kestioğlu, Marmara Üniversitesi İngilizce Endüstri Mühendisliği’nin ardından 1999’da SAP Türkiye’de SAP danışmanı olarak çalışmaya başladı. 2000-2010 arasında Oracle’de satış yöneticisi görevini yürüttü. 2010-2013 arasında Koç Sistem’de veri merkezi servis ve çözümleri satış direktörü olarak çalışan Kestioğlu, 2013-2016 arasında da Accenture’da perakende, üretim, tüketim, ulaştırma sektörleri ülke müdürü oldu. 2017-2018 arasında GrowRide’ın kurucu ortaklığını yaptı. Kestioğlu, 2018’den bu yana SAP Güney Avrupa ve Kuzey Afrika Pazarlama Direktörü olarak görev yapıyor.

“Hedefim daha da büyük pazarlarda üst düzey yöneticiliğe devam ederek global ölçekte sorumluluklar almak” diyen Kestioğlu, ajandasının en önemli maddesinin “insan” olduğunu şu sözlerle anlatıyor:

“Sürekli öğrenen, değişime hızlı adapte olan ekipler yaratmak en büyük hedefimiz. Örneğin, Kuzey Afrika gibi göreceli yeni büyüdüğümüz pazarlarda doğru ekipleri sıfırdan kurmak önemli bir ajanda maddesiyken İspanya gibi çok büyük müşteri bazımızın olduğu pazarlarda mevcut ekibe yeni yetkinlikler kazandırıp dönüştürmek en önemli gündem maddesi oluyor.”

MERT GÜRSOY - SAMSUNG TÜRKİYE BAŞKAN YARDIMCISI

EĞİTİM YOLU

Saint Benoit Lisesi

(1985-1993)

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü

(1995-1999)

KARİYER YOLU

Vestel Ürün ve Pazarlama Müdürü

(2000-2006)

Vestel Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

(2011-2014)

Vestel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

(2014-2015)

Samsung Türkiye Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü

(2015-2018)

Samsung Türkiye Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

(2018-…)

İŞ FELSEFEM

Koyu bir Galatasaray taraftarı olarak Fatih Terim’in ‘risultante importante’ sözü çok hoşuma gidiyor. Mücadele, çözüm ve sonuç odaklı olmak, bu disiplinde çok çalışmanın başarıyı getirdiğini düşünüyorum.

ÇOCUKLUĞUMDA

Sıcak bir aile ortamında büyüdüm. Hayalim iyi bir basketbolcu olmaktı, fakat bu hayalim yıldız takıma kadar sürebildi. Ama küçük yaştan itibaren sporcu disiplini almanın ve takım oyununun, mevcut iş yaşantımda çok faydası olduğunu düşünüyorum.

MEZUN OLDUĞUMDA

O dönem, dünya insanı olabilmek, dünyanın farklı yerlerinde çalışabilmek çok çekici gelmişti. Sayısal tarafım çok kuvvetli olduğu ve finansı çok sevdiğim için uluslararası finans konusunda yurt dışında kariyer hayalim vardı. Samsung gibi global bir şirkette üst düzey yönetici olmak, bu hayalimin yurt dışı ayağını canlı tutuyor.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

Samsung gibi dünyanın 6’ncı en değerli markasında başkan yardımcısı olduktan sonra elde ettiğimiz başarılar ve örnek çalışmalarla global yönetici havuzuna girip Harvard ve benzeri kurumlarda geleceğe hazırlık yapabilmek ve kendimi geliştirmeye devam etmek.

KARİYER HEDEFİM

İşinde fark yarattığın ve gelişim sağladığın, kariyer değil başarı odaklı olduğun zaman doğru yolların açıldığına inananlardanım. Samsung’da Türkiye’deki yapılanmayı istediğim noktaya getirdikten sonra global/bölgesel rollerde görev alabilirim.

BAŞARI FORMÜLÜM

Her çalıştığım şirkette kendi şirketim gibi çok çalıştım. Genelde planlı, bilgi ve analize dayalı kararlar almak önceliğim. Kararsız kaldığım durumlarda, veremediğin kararlarda ‘Kendi şirketim olsaydı ne yapardım’ sorusu karar vermemde yol göstericim...

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Samsung’u Türkiye’de cep telefonu, TV işlerinde pazar lideri, beyaz eşyada ilk 3 oyuncu içerisinde tutacak şekilde yapılandırdık. Öncelikli hedefim bunu sürdürülebilir kılacak yapılandırmaları tamamlamak.

HOBİM

Çocukluğumdan beri lisanslı basketbol oynadım ve futbol oynamayı çok seviyorum. Son zamanlarda tenise ve yürüyüşe daha fazla zaman ayırıyorum. En çok keyif aldığım zamanlar koyu Galatasaray taraftarları olarak ailecek gittiğimiz maçlar.

YAŞAM MOTTOM

Ailene, işine, çevrene değer ver, değer kat. Her gün küçük de olsa bir fayda yarat.