SERHAN SÜZER/EKORE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“1 MİLYAR DOLARI GEÇME HEDEFİM VAR”

Serhan Süzer, üniversite yıllarından itibaren girişimci olmayı, aile şirketinde kariyer yapmak yerine kendi kanatlarıyla uçmayı hayal ediyordu. Kanada’da üniversite okuduğu 90’lı yılların ikinci yarısında bu kararını babası Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Süzer’e açıkladığında 3 saatlik bir telefon görüşmesinin sonunda babası tarafından ikna edildi. Babasının, “Türkiye’de sana ihtiyacım var” son sözüyle bir internet girişimcisi olarak girişimciliğe adım atmak yerine eğitimini tamamlayıp Türkiye’ye döndü. Tam 10 yıl Süzer Holding’de üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra da 2011 yılında kendi yoluna gitme kararını hayata geçirdi.

Serhan Süzer, ilk olarak babasından aldığı borç parayla güneş enerjisi şirketi Hitit Solar’ı kurdu. 2 yıl sonra da belli bir ölçeğe getirdiği şirketi yabancılara satarak çıkış yaptı. 2013 yılında Ekore Yenilenebilir Enerji şirketiyle çalışmalarına devam etti. Yenilenebilir enerjide faaliyet gösterirken bir taraftan ilgi duyduğu fintek alanında Moka, büyük veri alanında Bonbon şirketini hayata geçirdi. Geçtiğimiz yıl satışını yaparak çıktığı çağrı merkezi şirketi de yine Süzer’in fırsat görüp girişimciliğe adım attığı işlerden biri oldu.

Bugün 580 milyon TL cirolu Ekore Şirketler Grubu ile yoluna devam eden Süzer’in gündemindeki en önemli iş, güneş paneli yatırımı. Yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım olan proje, Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkıda bulunmak konusunda iddialı. Güneş ışınlarını almada Türkiye’nin İspanya’dan sonra ikinci güçlü ülke olduğunu belirten Süzer, “Güneş panelini ürettiğimiz zaman arkasına bateri sistemini eklediğinizde enerji bağımsızlığını elde ediyorsunuz. Projenin adı da Enerji Bağımsızlığı İçin Yüzde Yüz Yerli Güneş Paneli” diyor.

Çalışmaları süren projede 2020 yılının ilk yarısında üretim aşamasının tamamlanması bekleniyor. Projeksiyonlara göre 2 yıl içinde tesis, 1 gigavatlık kapasiteye ulaşacak ardından gelen talebe göre yol alacak. Süzer, proje için bugünlerde ortaklık görüşmeleri de yürütüyor. Bu ortaklığın detaylarıyla ilgili şöyle konuşuyor: “Yılın ilk yarısında bir yabancı yatırımcımız olacak. Projeyle ilgilenen Amerikalı, Avrupalı, Uzak Doğulu ve bir de Orta Doğulu yatırımcılar var. Bizi global ölçeğe taşıyacak bir yatırımcı ya da yatırımcı grubu ile stratejik veya finansal ortaklık yaparak uzun vadede Türkiye’den bir dünya şirketi çıkarmak istiyoruz. 2023’de cirosal olarak milyar doları geçme hedefimiz var.”

“YENİ İŞLERE GİRMEYİ PLANLIYORUM”

Süzer, bugün 10 yıllık girişimcilik yolculuğundan memnun. Yaptığı işleri sürdürülebilirlikle ilgili işler olarak tanımlıyor. Güneş enerjisinin de ana işi olduğunu ifade ediyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Hayatımın sonuna kadar güneş enerjisinin içinde olacağım. Su teknolojileri, gıda teknolojileri gibi işlere de girmeyi planlıyorum. Bu benim tutkulu olduğum ve çalışmaya devam edeceğim alan.”

HAKAN POLATOĞLU/ETİ CEO’SU

“ÇİKOLATADA YÜZDE 40’IN ÜZERİNDE BÜYÜYECEĞİZ”

Eti, Türkiye’nin en büyük atıştırmalık gıda şirketlerinden birisi. Biri Romanya’da olmak üzere toplam 8 fabrikasıyla üretim gerçekleştiren şirket, 7 bin 500 kişiye istihdam yaratıyor. Geçtiğimiz yılı yüzde 28 büyüme ve 5,8 milyar TL’lik bir ciro ile kapatan Eti’nin, gündeminde çikolata kategorisi ağırlıklı olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında büyümek var.

Bisküvi, kek, kraker ve kaplamasız gofret gibi alt kategorilerden oluşan Türkiye unlu mamuller pazarında 2012 yılından itibaren dominant pazar lideri olarak yer alan 60 yıllık şirket, 2003 yılında giriş yaptığı çikolata segmentinde ise yüzde 17’lik pazar payıyla güçlü ikinci konumunda. İkinci oldukları bu kategoride artık liderliğe oynama kararı aldıklarını belirten Eti CEO’su Hakan Polatoğlu, bu hedefe yönelik olarak 2019 yılında birçok farklı yeni ürün lansmanı gerçekleştirdiklerini söylüyor, “Böylelikle geçtiğimiz yıl yüzde 50’lik bir büyümeyle çikolata kategorisinde 1,2 milyar TL ciro elde ettik ve çikolatanın cirodaki payını yüzde 21’e çıkardık” diyor.

Bu yıl da Polatoğlu, toplam ciroda yüzde 25, çikolata kategorisinde ise yüzde 40’ın üzerinde büyüme hedefliyor. Bu büyüme ile de yüzde 17’lik pazar payının bu yılın sonunda yüzde 20’nin üzerine çıkmasını planlıyor, çikolatada da güçlü ikincillikten pazar liderliğini geçiş yapmayı hedefliyor.

Şirket, tüm bu hedefler doğrultusunda önümüzdeki 3 yıllık süreçte çikolata yatırımlarına hız kesmeden devam etmek niyetinde. Polatoğlu, “Gelecek 3 yılda toplam 1,5 milyar TL yatırım yapacağız ve bunun büyük bir kısmı çikolata üzerine olacak” diye konuşuyor.

“İHRACATIN PAYI YÜZDE 50 OLUR”

Eti son dönemde ihracat konusunda da hızlanma kararı aldı. Şirket halihazırda üretiminin yüzde 18’ini 5 kıtada 50 ülkeye ihraç ediyor. Bu ihracatta çikolatanın payı yüzde 15. Polatoğlu, 2020 yılında çikolatanın ihracattaki payını yüzde 25’e çıkaracaklarını, gelecek 3-4 yılda da toplam satışlarında ihracatın payını yüzde 50’ye ulaştırmayı planladıklarını açıklıyor. İhracatta bu atılımı nasıl yapacaklarını da şöyle anlatıyor: “Eti’yi uzun vadede küresel bir marka haline getirmek istiyoruz. Avrupa, Amerika, Asya, Avustralya ve Afrika’ya ihracatımız var ama yeni pazarlara gireceğiz. Uzak Doğu, Amerika ve Afrika’da diğer pazarlardan daha hızlı büyüyeceğiz. Büyürken klasik ihracat değil, her bölgeye özel çalışma ve pazarlama çalışması yapacağız. Yurt dışındaki yayılma politikalarımız farklı. Zaten pazarda yer alan bir markayı satın alıp onu yaygınlaştırmaktan ziyade kendi geliştirdiğimiz markaları ve ürünlerimizi dünyada geçerli bir ürün haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu çok daha zahmetli bir iş, büyük hazırlıklar gerektiriyor. Mal satmaktan ziyade pazarda pay almaya yönelik çalışmalar yapacağız.”

ALP ÖNDER ÖZPAMUKÇU/KOÇTAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

“2020 ÖNEMLİ BİR GELİŞTİRME YILI OLACAK”

Son 5 yıl Koçtaş için dijitalleşmenin getirdiği perakendedeki dönüşüme kendisini hazırlama ve adapte olma yıllarıydı. Bu kapsamda şirket, çok kanallı perakendeciliğe odaklandı. Web ve mobil operasyonlarının yanı sıra mağazaların içine kurulan kiosklar ve çağrı merkezleriyle 360 derece müşteri beklentisine yönelik hizmet sağlamaya çalıştıklarını belirten Koçtaş Yönetim Kurulu Üyesi Alp Önder Özpamukçu, çok kanallı perakendecilik stratejilerini desteklemek için başka neler yaptıklarını da şöyle anlatıyor: “Ücretsiz Ustabilir platformunu kurduk. Şu an 40 bin ustanın 10 bini bu platformun içinde. 150 bine yakın müşterimiz de buradan yararlandı. Burada ustalar müşteri yorumlarına göre yıldızlanıyor. Aynı zamanda müşterilerimiz de ustaların sertifikalı olup olmadığını ve referanslarını görebiliyor. Müşteriler ustalarını seçebiliyor. Platformdaki ustaları eğitim vererek sertifikalandırıyoruz. Çiçekten çimentoya kadar bir ev için gereken her şeye müşterilerimiz Koçtaş’ta ulaşabiliyor. Mahalleli Koçtaşlar’da 5 bin ürün var. Büyük Koçtaşlar’da 30 bin, web platformumuzda ise 80 bin ürün yer alıyor. Mahalledeki Koçtaş’a giren, kiosk üzerinden 80 bin ürüne erişebilirken Koçtaşlar’da ise 30 bin ürünü canlı olarak yaşayıp görüp alabilir. Ürün çeşitliliği çok üst seviyede.”

Şimdi Koçtaş, nakliye ve montaj hizmetlerini taşıyacağı yeni bir platformu daha müşterileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Bu platformla müşterilerin bütün hareketlerini hem müşterinin kendisinin hem Koçtaş’ın izleyebileceğini, böylelikle müşterinin daha sık aralıklarla hizmet alabileceği bir hizmet bacağını hayata geçireceklerini dile getiren Özpamukçu, “Bu çağrı merkeziyle koordine bir hizmet olacak. Koçtaş kendi sektöründe 360 derece müşteri deneyimini tamamlayan ilk oyuncu olacak” diyor.

Koçtaş için 2019 yılı konut sektöründeki daralmaya rağmen büyümenin devam ettiği bir yıl oldu. Şirket müşteri sayısını bir önceki yıla göre yüzde 2 artırırken pazar payında 2 puanlık bir iyileşme yakaladı. Ev güzelleştirme pazarında 2018’de yüzde 5 olan pazar payı yüzde 7’ye ulaştı. Yaklaşık 2 milyar TL cirolu şirket, 2020 yılından umutlu. Özpamukçu, 2020 yılı ile birlikte perakende sektöründe beklentilerin yükseldiğini ifade ediyor, “2020’yi önemli bir geliştirme yılı olarak görüyorum. Burada jeopolitik riskleri de göz ardı etmemek lazım. Ama şu andaki gidişat 2020’nin 2019’dan daha iyi bir yıl olacağını gösteriyor” diyor.



BÜYÜMENİN YÖNÜ

Bu yıla ilişkin Koçtaş’ın büyüme beklentisine gelince… Özpamukçu, enflasyonun üzerinde 10 puanlık bir büyüme öngördüklerini açıklıyor, bu büyümeyi nasıl sağlayacaklarını şöyle dile getiriyor: “Hizmetler kısmı yeni platformunda daha çok müşterimizle buluşacağız. Usta tarafındaki gelişmelerimiz devam edecek. Belli kategorilerde müşterilerimizi çok önemli yeniliklerle karşılayacağız. Özellikle bahçe ve mobilyada önemli yenilikler olacak. Buralarda çok daha güçlü bir ürün gamıyla müşterilerimizle buluşacağız. Mahalleli Koçtaşlar’la müşterinin ayağına giden bir yapıyı sunuyoruz. Bu nedenle weble birlikte mahalleli Koçtaşlar’ı büyümenin ana motorlarından biri olarak görüyorum. Şu anda 39 büyük mağazamız, 55 Mahalleli Koçtaş konseptimiz var. 2020’de Mahalleli Koçtaş sayısı 100’ü geçecek. Ağırlıklı olarak büyümeyi mobil ve internetle, Fix’lerle mahalleli Koçtaşlar’da göreceğiz. Mobilin payı artmaya devam edecek. 2020’de mobilin payı en az 2 puanlık artışla yüzde 8’i bulur.”

SERTER BALTACI/EXPERIAN TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

“ODAĞIMDA YAPAY ZEKA VAR”

Experian 37 ülkede 17 bin çalışanıyla faaliyet gösteren dünyanın en büyük bilgi hizmetleri şirketlerinden biri. Şirketin tüm dünyada çıkış noktası kredi hizmetleri ve büro işletmeciliği. Halen Avrupa’da pek çok ülkede kredi bürosu faaliyetlerini yürüterek pek çok ürün ve hizmet sunuyor. Experian Türkiye Genel Müdürü Serter Baltacı, “Özellikle başta yapay zeka ve makine öğrenmesi tekniklerini kullandığımız çözümlerimiz olmak üzere dijital dolandırıcılıkla mücadeleden kredi ve risk dengeleri süreçlerinde uygulanabilecek daha iyi tahsis stratejilerine, siber güvenlik alanına kadar birçok konuda müşterilerimize destek oluyoruz” diyor.

2000 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Experian, ağırlıklı olarak bankacılık, finans ve telekomünikasyon sektörlerindeki müşterilerine hizmet veriyor. Özellikle sundukları analitik çözümler ve stratejik danışmanlık sayesinde Türkiye’de tüm banka ve telekom operatörleriyle çalışma şansı yakaladıklarını belirten Baltacı, yaptıkları işleri şöyle anlatıyor: “Müşterilerimizin anlık kredi riski kararları almaları, regülasyonlara uyum sağlamaları ve dolandırıcılığı önlemeleri konusunda iş çözümleri sunuyoruz. Çözüm ve hizmetlerimiz sayesinde kurumlar, gelecekteki kârlılıkları için müşteri kaybını azaltmak ve gelir akışını sürdürmek amacıyla sorunlu kredileri en aza indirebiliyor ve müşterileri hızla ödeme güçlüğünden kurtarabiliyor.”

Experian Türkiye birçok uluslararası şirket gibi yakın coğrafyaya da Türkiye’den hizmet veriyor. Başta Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar gibi bölge ülkelerinde pek çok banka ve telekomünikasyon şirketi ile çalışıyor.

Son dönemde olduğu gibi bu yıl da şirketin gündemindeki en büyük odak yapay zeka ve makine öğrenmesinden en üst noktada yararlanarak çözümler üretmek.

Sahip olunan bu geniş veri okyanusundan anlam çıkarabilmek ve alternatif veri kaynaklarına odaklanmak gerektiğini ifade eden Baltacı, bunun da makine öğrenmesi ve yapay zeka uygulamalarını kullanarak, veriyi akıllı ve eyleme geçirilebilir iç görülere dönüştürmeye bağlı olduğunu söylüyor. Bu kapsamda yaptıkları uygulamaları şöyle paylaşıyor: “Bu amaçla şirketlerin her zamankinden daha derin bir kavrayışla hızlı ve güvenilir kararlar almalarında yardımcı olacak Ascend çözümünü yakın zamanda piyasaya sunduk. Bu çözüm; anonim kredilere, müşterilere ve alternatif verilere makine öğrenmesi ve yapay zeka tekniklerini uygulayarak, kapsamlı bir pazar iç görüsü yaratılmasını sağlıyor. İnovatif çözümlerimizden biri de Trusso. Trusso Experian’ın sınıflandırma aracı. Basitçe tanımlamak gerekirse bir müşterinin bankasından ham işlem verilerini alır ve önceden tanımlanmış gelir ve gider kategorilerine sınıflandırır. Bu da sahip olduğunuz veriyi yorumlamanızı kolaylaştırır.”



BAŞARI VE MUTLULUK İLİŞKİSİ

Serter Baltacı için iş dışı en keyifli uğraş kızı Tanem ile vakit geçirmek. Bunun yanında düzenli olarak spor yaptığını belirten Baltacı, “Başarılı bir yönetici ve profesyonel olmanın temelinde öncelikle mutlu bir insan olmanın yattığına inanıyorum. Mutlu bir hayat için de iş ve özel hayat arasında bir denge tutturabilmek çok önemli ve buna elimden geldiğinde dikkat ediyorum” diyor.

TATSUYA KUMAZAWA/PANASONIC LIFE SOLUTIONS TÜRKİYE BAŞKANI

“HEDEF KÂRLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME”

Panasonic Grubu bünyesindeki 7 şirketten biri olan Panasonic Life Solutions, 2014 yılında Viko’yu satın alarak Türkiye faaliyetlerine başladı. Şirket, elektrik tesisat ve konut malzemeleri başta olmak üzere; konutlar, ofisler, ticari tesisler ve akıllı şehirler dahil her türlü yaşam tarzı için ürünler sunuyor. Panasonic Life Solutions Türkiye, İstanbul’da yer alan endüstriyel tesislerinde, yaklaşık 1.000 kişiden oluşan çalışanıyla birlikte, elektrik anahtar ve prizleri, alçak gerilim ürünleri, otomatik sayaç okuma sistemleri, LED aydınlatma ürünleri, güneş enerjisi panelleri gibi birçok kategoride üretim gerçekleştiriyor.

Panasonic Life Solutions, geçtiğimiz yıl önemli bir değişim geçirdi. 2019 Nisan’ına kadar Eco Solutions adını taşıyan şirket ismini değiştirdi. Ve Türkiye’deki faaliyetlerine “Panasonic Life Solutions Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ” olarak devam etme kararı aldı.

Panasonic Life Solutions Türkiye Başkanı Tatsuya Kumazawa, bu değişimin nedenini ve beklentilerini şöyle anlatıyor: “Şirketimizin tüm faaliyet ve aksiyonlarında insanların daha iyi bir yaşama sahip olmaları konusuna odaklanmış durumdayız. Bu doğrultuda ortaya çıkan şirket misyonumuzu yansıtmak ve müşterilerimize geleceğe yönelik olarak sunacağımız taahhütlerimizi vurgulamak için benimsediğimiz ‘Panasonic Life Solutions’ şeklindeki şirket unvanımızın kurumsal imajımızı daha iyi temsil edeceğine ve markamızın felsefesini daha iyi yansıtacağına inanıyorum. Bu değişim aynı zamanda, çok geniş bir coğrafyada başarı ile faaliyet gösteren şirketimizin, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına yanıt verme ve gelişen teknolojiler doğrultusunda şekillenen yaşam alanları için ‘yenilikçi ürün ve çözümler’ oluşturarak, katma değerli çözümler sunmayı hedeflediğini temsil ediyor.”

Panasoic Life Solutions Türkiye, anahtar priz sektöründe Türkiye pazarında lider konumda yer alıyor. Şirket, Panasonic ve Viko markalarıyla 60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Kumazawa, “Pek çok ülkede ise pazarın önemli oyuncuları arasında yer alıyoruz” diyor

Şirket yeni ismi ve yeni misyonuyla birlikte önümüzdeki dönemde daha hızlı büyümek niyetinde. “Önümüzdeki süreçte portföyümüzü, anahtar-priz pazarında standarttan lüks segmente kadar geniş bir yelpazede yeni ürün serileri ile zenginleştirmeye devam edeceğiz” diyen Kumazawa, neler yapacaklarını şöyle paylaşıyor: “Panasonic ürün gamında yer alan birçok yeni ürün ve çözümü pazara sunacağız. Bunlar arasında en önemlisi LED aydınlatma ürünleri olacak. Ayrıca enerji verimliliğine önemli katkılar sağlayacak akıllı bina otomasyon sistemleri, akıllı sayaçlar ve uzaktan okuma sistemleri gibi bazı ürün ve çözümlerimizi Panasonic’in hakim olduğu pazarlara sunacağız. Önümüzdeki dönemde sektörümüz için daha hareketli günler bekliyoruz. 2020 yılında da kârlı ve sürdürülebilir büyüme hedefi ile yenilikçi, çevreye duyarlı ve tasarruflu ürünler sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

İSTANBUL AŞIĞI

Tatsuya Kumazawa 3 yıldır Türkiye’de ve tam bir İstanbul aşığı. İstanbul ve Boğaz’ı büyüleyici bulduğunu ifade eden Kumazawa, “Üç büyük medeniyete başkentlik yapmış olan İstanbul’un, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olduğunu düşünüyorum. İstanbul’un beni en çok etkileyen yerlerinin başında ise Tarihi Yarımada ve Boğaziçi geliyor” diyor.