“Kendi ekosistemimizi yarattık”

FELİKS BOYNUİNCEOĞLU İŞ GIDA GRUP CEO’SU

İş Holding’in temelleri 1950’li yıllarda tarım ve tekstil sektöründe atıldı. Bugün 70 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan grup, başta gıda olmak üzere kuruyemiş, kağıt, lojistik, enerji ve sanayi olmak üzere birçok sektörde çok sayıda şirketle faaliyet gösteriyor. İş Gıda ise grubun gıda şirketi. Çatısı altında KFC, Pizza Hut ve Krispy Kreme gibi global markaları bulunduran İş Gıda, dört yıl önce kuruldu. İş Gıda Grup CEO’su Feliks Boynuinceoğlu, üç yıl gibi kısa bir sürede KFC markasının Türkiye’de yeniden küllerinden doğmasını sağladıklarını belirtiyor. “KFC’nin Türkiye’deki 35 yıllık tarihinde 1 yıl içinde gerçekleşen en yüksek sayıdaki restoran açılışına imza attık. Satış ve misafir sayısında global ölçekte en fazla büyüme elde eden ülkelerden biri olmasını sağladık” diyen Boynuinceoğlu, Pizza Hut’ı da 2022 yılının başında, aynı yılın son çeyreğinde de Krispy Kreme’i bünyelerine kattıklarını anlatıyor. Bu markaları aynı çatı altında topladıklarında yaklaşık 4 bin çalışanı olduğunu hatırlatan yönetici, “Açtığımız restoranlarla ciddi bir istihdam yarattık ve çalışan sayımız 10 binin üzerine çıktı. Bu üç markamızın 600’ü aşkın restoran ve mağazası bulunuyor. 6 milyar TL cirosu olan bir grup olarak Türkiye’nin dört bir tarafındayız. Bugün İş Gıda, Orta Doğu ve Avrupa’daki en büyük hızlı servis restoran işletmecilerinden biri” diye konuşuyor. Grup, bu yıl KFC’nin 350’nci restoranını açmayı planlarken Pizza Hut tarafında da restoran sayısını 250’nin üzerine çıkarmayı hedefliyor. Yakın zamanda Ankara’da da dünyanın en büyük Krispy Kreme donat mağazasının açılışını gerçekleştireceklerini paylaşan Feliks Boynuinceoğlu, “Orada da yaklaşık 70 olan mağaza sayımızı 2024 yılı sonuna kadar 160’a çıkaracağız” diyor. Dünyaca ünlü bir başka marka Taco Bell’in de master franchise’ı olan İş Gıda, önümüzdeki dönemde Türkiye’de Taco Bell restoranları açmayı planlıyor. İş Gıda büyürken kendi ekosistemini kuruyor. Bu konuda nasıl yol aldıklarını Boynuinceoğlu şöyle anlatıyor: “Kendi ekosistemimizi yaratarak hem işe yatırım yapıyor hem istihdamı artırıyoruz. Bu şekilde dışa bağımlılığımızı da minimuma indirdik. Örneğin tüm restoranlarımızın mimari projeleriyle bakım onarımlarını yapmak için İş Teknik şirketimizi kurduk. Müşteri memnuniyetimizi artırmak için moto kurye şirketimiz İş Ekspres’i hayata geçirdik. Restoranlara ürün satın alma tedariki için Ishway’i kurduk. Restoran ve mağazalarımızda kullanılan kasa sistemlerimiz ve aplikasyonlarımız için yazılım şirketimiz İş Sistem’i faaliyete geçirdik.”

“DOWN SENDROMLULARIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYORUZ”

İş Gıda olarak sosyal sorumluluk çalışmalarının da ajandalarında önemli bir yeri olduğunu belirten Feliks Boynuinceoğlu, “Engelli bireylerin istihdamını artırmaya yönelik hayata geçirdiğimiz projemizle sektörümüzde bir ilke imza attık. İlk olarak KFC markamızla başladığımız, Türkiye Down Sendromu Derneği ile hayata geçirdiğimiz ‘Bi’ İşim Var’ projemiz var. Projemizle bu çalışma arkadaşlarımızın toplumdaki vazgeçilmez yerlerine dair farkındalık yaratmak ve herkese fırsat eşitliği sunmak istiyoruz. Down sendromlu bireylerin iş hayatına katılımlarını destekleyerek kendi ayakları üzerinde durmalarını ve finansal özgürlüklerini sağlamalarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz” diyor.