SİNAN ÖZKÖK/NİSSAN TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

“2 YILDA YÜZDE 60’LIK BÜYÜME YAKALADIK”

2015, Nissan’ın Türkiye’deki pozisyonu için önemli bir dönüm noktası oldu. O yıl Nissan Türkiye’deki satış operasyonlarının kontrolünü tamamen kendi bünyesine aldı. Sumitomo Corporation ile varılan anlaşma ile Nissan Otomotiv hisseleri, Nissan Motor’a devroldu. Şirket ayrıca Türkiye’deki operasyonları için Sinan Özkök’ü genel müdür olarak atadı. Nissan’ın global partneri Renault’dan Nissan’a geçen Özkök’le birlikte de şirkette yeni bir büyüme süreci başladı. Şirket, satış ve pazarlamaya ağırlık verdi. Çalışan motivasyonuna yönelik birçok çalışma hayata geçirdi. Yeni modellerin pazara sunulmasıyla da Nissan, pazarda önemli bir atılım yaşadı. Örneğin 2014 yılında 20 bin olan satış adedini 2015 yılında 26 bine, 2016 yılında da 32 bine çıkardı. “2 yılda yüzde 60’lık bir büyüme yakaladık” diyen Sinan Özkök, sözlerine şöyle devam ediyor: “Nissan markasına yatırım yaptık. 2014 yılında yüzde 2,3’lük pazar payımız varken sektörün en rekabetçi olduğu dönem olan 2017 Ekim ayında pazar payımız yüzde 4,7’ye ulaştı. Türkiye’de kısıtlı ürün gamıyla pazardayız. SUV ağırlıklı bir portföyümüz var. 2015 yılında portföyümüzde toplam 4 araç vardı. 2016’da Navara ve Pulsar lansmanını yaptık. Bu yılda 2 tane SUV modelimizi yeniledik. SUV’de Qashqai ile lideriz.” Tüm bu gelişmeler Nissan Türkiye’nin global pozisyonunu da değiştirdi. Özkök, Türkiye’yi global yapıya çok iyi tanıttıklarının altını çiziyor. Bölge olarak bir seviye yukarı çıktıklarını ve doğrudan bölge başkanına raporlar hale geldiklerini ifade ediyor. Bundan sonra da Özkök’ün rotasında şirketi daha üst noktaya taşımak var. Özkök, 2017’de 950 bin adede ulaşması beklenen otomotiv sektörünün 2018’de 1 milyon bandına çıkmasını bekliyor. Kendilerinin de hem satış adetlerini artıracaklarını hem kârlılıklarını iyileştireceklerini söylüyor.

“HEYECAN MÜHENDİSLİĞİ YAPIYORUZ” Sinan Özkök’ün ajandasında en önemli konu Nissan Intelligent Mobility. Bu konuyu müşteriye çok iyi anlatmak istediklerini söyleyen Özkök şöyle konuşuyor: “Heyecan mühendisliği yapıyoruz. İnovasyonun müşteride heyecan uyandırması için inovasyon gerçekleştiriyoruz. Örneğin dünyada en çok satan elektrikli araç Nissan Leaf. Elektrikli araçları Türkiye’ye getirmek için altyapıda kendimizi rahat hissetmeli, menzili geliştirmeliyiz.”

ÖZLEM DAĞ/BAHÇEŞEHİR KOLEJİ GENEL MÜDÜRÜ

“500 MİLYON TL YATIRIMLA 22 KAMPÜS AÇTIK”

Bahçeşehir Koleji, Türkiye’nin en yaygın özel eğitim kurumlarından biri… 48 ilde 101 kampüsü ile faaliyet gösteren kurum, 8 bin öğretmen ile 60 binden fazla öğrenciye eğitim veriyor. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, nitelikli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak amacıyla yeni kampüsler açmaya ve yenilikçi eğitimleriyle daha çok çocuğu geleceğin dünyasına hazırlamaya devam edeceklerini söylüyor. 2017 Bahçeşehir Koleji için büyüme yılı oldu. 2017’de 500 milyon TL’nin üzerinde yatırımla 20 kampüs açmayı hedeflediklerini açıklayan Dağ, “Bu hedefimize ulaştık” diyor. 2018’de de kurum, 22 yeni kampüs açmayı planlıyor. Yeni kampüslerin adresi İstanbul’da Ömerli, Halkalı Tema, Maltepe, Altunizade ve Florya olacak. Mersin, Gaziantep ve Adana’da da ikinci kampüslerini açacaklarını dile getiren Dağ sözlerine şöyle devam ediyor, “Ankara’daki üçüncü Bahçeşehir Koleji kampüsü olacak 50. Yıl Kampüsümüzü, Çiçekli’de ise İzmir’in dördüncü Bahçeşehir Koleji kampüsünü açacağız. Bunların dışında Fethiye, Lüleburgaz, Tekirdağ, Osmaniye, Muğla, Kars, Sinop, Manisa Salihli, Antalya Lara, Aksaray, Kahramanmaraş Elbistan’da kampüs açılışlarımız olacak. Bahçeşehir Koleji olarak fen ve teknoloji liselerimize büyük önem veriyoruz. 2018 planlamamızda, 8 olan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri sayımızı artırmak var. 2018–2019 eğitim öğretim yılında Darıca, Ankara, Gaziantep, Edirne ve İstanbul Halkalı’da yeni Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri açacağız.”

YURT DIŞI ROTASI Bahçeşehir Koleji sadece yurt içinde değil yurt dışında da büyümeye odaklanmış durumda. Dağ, eğitimde Türkiye’yi dünyada temsil eden bir eğitim markası olmak istediklerini belirtiyor. “Bu yolda ilk adımı geçtiğimiz yıl yurt dışındaki ilk kampüsümüzü Kanada’da Fulford Academy ile hayata geçirerek attık” diyor. Kanada’da bulunan Fulford Academy, 2002 yılından beri dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilere Kanada eğitim müfredatı sunuyor. Bu akademide öğrencilerin Kanada ve ABD’nin lider eğitim kurumlarına hazırlandığını ifade eden Dağ, şöyle konuşuyor, “Bahçeşehir Koleji Kanada Kampüsümüzle başta Türkiye’den öğrenciler olmak üzere tüm dünyadan öğrencilere 7’nci sınıftan itibaren İngilizce odaklı farklılaştırılmış Kanada eğitim müfredatı uyguluyor ve çift diploma olanağı sunuyoruz. Farklı ülkelerde Bahçeşehir Koleji kampüsleri açma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.”

ORKUN GÜL/AVON TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

AVON’UN 2023 VİZYONU

Doğrudan satış sektörünün en güçlü oyuncularından olan Avon, 131 yıl önce Amerika’da kuruldu. Bugün 70’i aşkın ülkede 6 milyonun üzerinde bağımsız temsilciyle faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye pazarına 1993 yılında giren şirket, 100 binlerce kişiden oluşan bağımsız temsilci ağına sahip. Avon dünyasında Türkiye’nin önemli bir yeri olduğunu belirten Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül, “Global olarak gelirlerin yüzde 70’inin kaynağı olan ilk 15 pazar arasında yer alıyoruz. Kısa süre önce tüm Avon ülkelerinin yarıştığı ve en iyi performans gösteren ülkelerin ödüllendirildiği Avon Gurur Yarışı’nda büyük pazarlar kategorisinde Avon Türkiye olarak birinci olduk” diyor. Doğrudan satış, Türkiye’de görece genç bir sektör. Küresel doğrudan satış sektör cirosu 182 milyar dolar iken bu rakam Türkiye’de 1,2 milyar TL seviyesinde. Toplam üye sayısı ise 1,5 milyon civarında. Bu rakamlar, sektörün önündeki gelişme potansiyelini göstermesi açısından önemli. Orkun Gül de doğrudan satış sektöründeki büyüme rakamlarına baktığında 2010 yılından bu yana yüzde 110’un üzerinde bir artış gözlendiğine dikkat çekiyor, “Bunun da sektördeki potansiyeli teyit eder nitelikte olduğunu söyleyebiliriz” diye konuşuyor. Avon Türkiye’nin 2023’e yönelik kapsamlı bir vizyonu da bulunuyor. Gül bu vizyon doğrultusunda bağlılığı yüksek çalışanlarla, temsilci ve müşteri sayılarını artırarak sektördeki lider pozisyonlarını güçlendirmek istediklerini ifade ediyor. “Halihazırda doğrudan satış sektörünün lideri ve kozmetik pazarının önde gelen şirketlerinden biriyiz ve parfüm kategorisinde açık ara pazar lideriyiz. Büyümemizi tüm kategorilerde başarıyla sürdüreceğimize inanıyorum” diyor.

“ÇALIŞANLARIN YÜZDE 81’İ KADIN”

Orkun Gül, Avon’da genel müdürlük pozisyonuna 2017 yılı başında geldi. Böylelikle şirketin ilk Türk genel müdürü oldu. Genel müdürlük öncesinde Avon Türkiye Satış Direktörü olarak saha ve satış ekibini çok yakından tanıdığını belirten Gül, kadınların Avon için sadece hedef kitle olarak değil birçok açıdan özel yeri olduğunu dile getiriyor. “Kadınlarla birlikte, kadınlar için çalışan bir şirket olarak çalışanlarımızın yüzde 81’ini, yöneticilerimizin yüzde 76’sını ve temsilcilerimizin yüzde 94’ünü kadınlar oluşturuyor” diye konuşuyor.

PINAR YALÇINKAYA HACAOĞLU/ECE TÜRKİYE CEO’SU

“PAZAR ÖZGÜN OLMAYAN YAKLAŞIMLARA KAPANIYOR

” ECE, 1965 yılında katalogla satışın öncülerinden, Otto Versand’ın da sahibi olan Werner Otto tarafından kuruldu. Ticari gayrimenkuller alanında uzman olan şirket, bugün 12 ülkede yönetim portföyündeki 199 alışveriş merkeziyle Avrupa’da sektör lideri. ECE tarafından yönetilen varlıkların toplam değeri de 33,4 milyar Euro. ECE’nin Türkiye’deki serüveni 2000 yılında başladı. Aradan geçen 17 yılın ardından şirketin yönetim portföyünde bugün çeşitli yatırımcılara ait 14 alışveriş merkezi bulunuyor. Bu varlıkların toplam değerinin 2,5 milyar Euro seviyesinde olduğunu belirten Ece Türkiye CEO’su Pınar Yalçınkaya Hacaoğlu, “Bu projelerden 2007’de açılan Espark ve 2012’de açılan Marmara Park’ta Otto ailesi yatırımcı kimliğiyle yer aldı ve ülkemize duydukları güveni gösterdi. Marmara Park, aynı zamanda 2013 MIPIM dünyanın en iyi alışveriş merkezi ödülünün de sahibi” diyor. Hacaoğlu, portföylerindeki AVM’lerin performansından memnun. 2018 yılında nitelikli projeleri bünyelerine katabilmek için yoğun bir tempoyla çalışacaklarını söylüyor. “Bunun yanı sıra mevcut portföyümüzü de zorlu pazar şartlarında rekabetçi tutmak için yeni iş geliştirme, işletme ve pazarlama anlayışlarını aktif olarak kullanacağız” diye konuşuyor. Türkiye’deki alışveriş merkezlerinin sayısı 400’e, toplam kiralanabilir alanları da 12 milyon metrekare seviyesine dayanmış durumda. Gelinen noktada pazarın özgün ve profesyonel olmayan yaklaşımlara kapanmakta olduğunu ifade eden Hacaoğlu, “Bütüncül bakış açısının ortaya koyulamadığı projeleri ise zor günlerin beklediğini söylemek yanlış olmaz” diyor. Hacaoğlu, Ece Türkiye’nin uzun vadeli öngörülerle hareket eden bir yabancı yatırımcı olduğunun da altını çiziyor. İşe ve Türkiye’ye bakışlarını şöyle anlatıyor: “Bizim gibi yabancı yatırımcılar için Türkiye’nin ciddi bir potansiyeli bulunuyor. Sektördeki 17 yılımız zarfında, kısa dönemli dalgalanmalar yaşandığına hep şahit olduk ama Türkiye tüm bu zorluklardan daha da güçlenerek çıkmayı bildi. Biz de sektörün dinamiklerini doğru şekilde anlayıp yöneterek ülkemizle birlikte güçlü bir şekilde yol aldık. Yol haritamızı bu dinamikler çerçevesinde güncel tutarak, sağlam adımlarla geleceğe ilerleyeceğiz.”

“ESKRİM BANA ÇOK ŞEY KATTI” Pınar Yalçınkaya Hacaoğlu, 7 yaşında ikiz kız annesi. İşten arta kalan zamanını ailesiyle geçiriyor. Seyahat etmekten ve spor yapmaktan hoşlanıyor. Aynı zamanda eski bir profesyonel sporcu. 12 yıl boyunca eskrim milli takımında yer aldı. Ayaklı satranç da denen eskrim sporunun, kişiliğine büyük katkısı olduğunu belirten Hacaoğlu sözlerine şöyle devam ediyor: “Eskrim, hem yüksek kondisyon hem denge hem de atiklik gerektiren bir spor. Bireysel sporlarda, başarıyı da başarısızlığı da tek başınıza üstlenirsiniz. Mücadeleci olmak ve son ana kadar savaşma performansı kazanmak, bana çok şey kattı. Spor vesilesiyle de çok seyahat ettim. Farklı kültürleri tanıma imkânım oldu.”

HALİT GÜLBAKANOĞLU/NESİNE.COM CEO’SU

AÇIK ARA LİDERLİK FORMÜLÜ

Şans oyunları tüm dünyada herkesin ilgisini çeken çok büyük bir pazar. Her ne kadar illegal oynanan oyunlar pazarın büyük çoğunluğunu oluştursa da yapılan araştırmalara göre dünyada yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir şans oyunları pazarı var. Türkiye’de de legal oynanan bahis sektörünün pazar büyüklüğü 10,5 milyar TL seviyesinde. İddaa tarafından elde edilen toplam gelirin yüzde 20’si direkt vergi olarak hazineye, yüzde 22’si de kamu payına ve spora aktarılıyor. Ancak dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de illegal sitelerden oynanan bahis miktarının kayıt altındaki miktarın 3 katından fazla bir büyüklükte olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’de bu pazarın en büyük oyuncusu ise Doğan Online çatısı altında faaliyet gösteren Nesine.com. 2006 yılında online şans oyunları pazarına ikinci oyuncu olarak giren Nesine.com, İddaa’nın ve Milli Piyango’nun yasal elektronik bayisi. Kuruluşundan itibaren şirketin genel müdürlüğünü yürüten Halit Gülbakanoğlu, 2006 yılından bugüne Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na bağlı olarak yenilikçi bir vizyonla hizmet verdiklerini söylüyor. Sektörde Nesine.com dışında 5 oyuncu daha yer alıyor. Nesine.com olarak pazarda 2014 yılında liderliği aldıklarını belirten Gülbakanoğlu, bugün açık ara lider konumda olduklarını ifade ediyor. Kendilerine açık ara liderliği getiren ana unsurların da gerçekleştirdikleri ilkler olduğunun altını çiziyor. Gülbakanoğlu bu noktada neler yaptıklarını şöyle paylaşıyor: “En fazla ligin iddaa maçlarını hem web sitesi üzerinden hem mobil platformlarından ücretsiz ve canlı olarak yayınlıyoruz. Bu hizmetlerimizle rakiplerimizi geride bırakarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Ayrıca bahsin yeni fenomenlerini buluşturmak ve üyelerimize birlikte kazanmanın yolunu açmak hedefiyle Türkiye’nin en büyük gerçek iddaa kupon paylaşım platformu KUPONDAŞ’ı yayınlayarak sektörde yine bir ilki gerçekleştirip öncü olduk.” 10,5 milyar TL’lik şans oyunları pazarının yüzde 55’i internet üzerinden oynanıyor. İnternet pazarının yaklaşık yarısını ise Nesine.com oluşturuyor. Aylık ortalama 6 milyonun üzerinde tekil kişi tarafından ziyaret edildiklerini belirten Gülbakanoğlu, site üzerinden 20 milyonu aşan kupon oynandığını dile getiriyor. Nesine.com önümüzdeki dönemde de pazar payı alarak büyümeye devam etmeyi planlıyor. Bunun için özellikle altyapılarına yatırım yapacaklarını ve sektörde ilk olacak projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Gülbakanoğlu, “Kullanıcıya daha güçlü bir içerik ve daha kolay uygulamalarla güçlü büyümemizi sürdüreceğiz” diyor.

ÜYE PROFİLİ Nesine.com üyelerinin yüzde 95’i erkek. Kurallar gereği hepsi 18 yaş üzerinde olan oyuncuların yaş ortalaması ise 25-34. Nesine.com’un Türkiye’nin tüm illerinden kullanıcısı olduğunu belirten Halit Gülbakanoğlu, “Nesine.com kullanıcılarının oyun oynama kanallarına baktığımızda ise mobil aplikasyonlarımız üzerinden çok hızlı büyüyen bir ciro artışı olduğunu söylemeliyiz. Mobil üzerinden büyümenin önümüzdeki dönemde hızlanmasını bekliyoruz” diyor.