“ÜÇ KONUDA ŞANSLIYIM”

MEHMET T. NANE PEGASUS HAVAYOLLARI GENEL MÜDÜRÜ



AİLE Şanslı olduğu konuları 3 ana başlıkta özetleyen Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, ilk sıraya ailesini koyuyor. Sevgi dolu bir çocukluk geçirdiğini, ailesinden hep destek gördüğünü ve sonra kendi çekirdek ailesini kurduğunda da aynı düzeni devam ettirdiğini söylüyor. “Beni her zaman destekleyen, mükemmel bir çekirdek aileye sahibim. En büyük şansım bence bu” diyor.



EĞİTİM İkinci sırada eğitim var. Tarsus Amerikan Koleji ve Boğaziçi gibi kurumlarda eğitim gören Nane, azimli, sabırlı, saygılı ve adil olmayı, adaletli kararlar vermeyi, emeğe saygı duymayı bu okullarda öğrendiğini anlatıyor.



İLETİŞİM Üçüncüsü ise iletişimi kuvvetli bir insan olması. “Hayatın her alanında ama en çok da iş hayatında büyük faydasını görüyorum. Her seviyeden her departmandan çalışma arkadaşlarımla iletişim içerisinde olmak benim için çok kıymetli ve öğretici bir deneyim oluyor” diyen Nane, şöyle devam ediyor:



HEDEFLER “Benim için başarı, gerçekçi ve ideal hedefler koyarak o hedefleri bir bir yerine getirmek ve her gün daha iyisini başarma gücünü içimde hissedebilmek. Başarıda şansa ya da tesadüfe yer olduğuna pek inanmıyorum. Uzun vadeli ve sürdürülebilir başarı için şanstan ya da tesadüften çok daha fazlası gerekiyor. Hayatın her alanında tesadüfler elbette var, şans da önemli ve bu ikisi sizi birkaç kez başarıya götürebilir. Ama o zaman işinizi tamamen şansa ya da tesadüflere bırakmış olursunuz ve tam tersi sizi başarısızlığa da sürükleyebilir. Oysa önemli olan, kontrolü ele alabilmek ve başarının kaynağı olabilmektir.