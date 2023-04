Patronların 20 yaş iş tercihi

“YAZILIM SEKTÖRÜNDE İŞ KURARDIM”

ABDULKADİR KONUKOĞLU SANKO HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI



“HAYATIMIZA HÜKMEDİYOR” Bugün yeni bir iş kuracak genç bir girişimci olsaydım bu, yazılım alanında olurdu. Bilişim sektörü, artık hayatın her alanında var ve yazılım her alanda hayatımıza hükmediyor. Genel olarak girişimci bildiği ve hevesi olduğu işi yapmalı ama yazılım, o bilinen işlerin de olmazsa olmazı haline geliyor.



“GENÇLER DİKKATE ALMALI” Genç, yeni nesil girişimciler yazılımı dikkate almalı. Çünkü hemen her şey yazılımla hayata geçiriliyor. Yazılım artık üretim, savunma sanayi, bilişim ayrımı yapmadan her sektörün hareket noktası. Yapay zeka, insanlı ve özellikle insansız hava ve yer araçları yazılımın eseri.