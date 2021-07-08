AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İşte AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçları...

8.07.2021 14:32:000
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AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 14 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını bekliyor.

Haziran ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'de sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise yüzde 17,50 oldu. Söz konusu beklenti bir önceki anket döneminde yüzde 16 seviyesinde bulunuyordu. AA

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