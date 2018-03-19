Öncü düşünür -öncesi

18’inci yüzyılın sonlarında Avrupa’da elektrik üretimi bir gizemdi ve hatta sihirli olduğu düşünülüyordu. Festival sanatçıları basit elektrostatik jeneratörlerle etkileyici bir gösteri yaratıyordu. Ancak elektrik çağını başlatan asıl atılımı gerçekleştiren Alessandro Volta oldu. Bu bilim adamı ve mucit, elektriğin daha uzun süre akmasını sağlayan ilk cihazı geliştirdi. Volta, küçüklüğünden beri ne istediğini biliyordu. Gençlik zamanlarında kendi kendine elektriğin temellerini öğrenmişti. 18 yaşındayken amcasının ve vasisinin isteklerine karşın deneysel bilimler okumaya karar verdi. Bu doğru karardı. Daha sonra özellikle elektrik bilimi alanında çığır açan çalışmalar gerçekleştirdi. Volta, statik elektrikten elektrostatik yük üretmeye yönelik basit bir cihaz olan kullanışlı bir elektrofor geliştirdi. Como, İtalya’daki yerel lisede fizik öğretmeniyken 1776’da yanıcı gaz metanı keşfetti ve bunu Volta pistolü olarak bilinen bir alet oluşturmak için kullandı. Gazlı çakmağın önceki nesli sayılan bu pistol, metanın yanmasına neden olan elektrikli bir kıvılcım meydana getirdi. İki yıl sonra Volta, İtalya Pavia Üniversitesi’nde deneysel fizik profesörü oldu. 1787’de burada kariyerinin zirvesine ulaştı. Alessandro Volta çeşitli metalleri birleştirdi ve birbirleriyle temas ettiklerinde metallerin farklı derecelerde yüklendiğini fark etti ve bu da elektrik potansiyeli yarattı. Bu bilgiyi voltaik pili ile uygulamaya koydu. Volta’nın icadı ilk pratik, kullanılabilir elektrik akımı kaynağıydı. Tüm elektrikli dünyamız, ampul, elektrik jeneratörleri ve elektrikli motorlar da dahil olmak üzere bu temele dayanıyor. Yaptığı çalışma, 1802’de ilk topluca üretilen pilin temelini oluşturdu. Alessandro Volta meşhur oldu: Londra merkezli Kraliyet Cemiyeti, Volta’yı o zamana kadarki en yüksek bilimsel onur olan Copley Madalyası ile ödüllendirdi. Napolyon da bilim adamını takdir ediyordu. Ona senatörlük görevi ve daha sonraları kont unvanı verdi. Ancak Volta’nın hayatının en büyük onurunu yaşamaya ömrü vefa etmedi. Ölümünden 54 yıl sonra 1881’de Paris’teki ilk Uluslararası Elektrik Sergisi’nde elektrik potansiyeli birimine onun adı verildi: Volt.