Capital 2026 Temmuz Sayısı Bayilerde - Cem Boyner Özel Röportaj

KAPAK

“İÇİMİZE DÖNDÜK”

Son 3 yılda büyümenin kurallarını yeniden yazdıklarını söyleyen Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cem Boyner, “İçimize döndük. Sıfır hata, sıfır kaçak yaklaşımımız var” diyor.

ARAŞTIRMALAR

SOSYAL TALEP DALGASI

Bu yıl 14’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz “Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” araştırması, şirketlerin ve aile vakıflarının kapısını çalan burs, gıda, sağlık, barınma ve nakdi destek taleplerinin hızla arttığını gösteriyor.

SKU’DA YENİ DENKLEM

17 sektörde 20 şirketin SKU stratejisini inceledik. Araştırmamız ürün portföylerinde son 5 yılda büyük bir değişim yaşandığını, kahraman ürünlerin payının ise arttığını gösteriyor.

ENERJİDE YENİ ROTA

Enerji sektörünün en büyüklerini araştırdık. Cengiz Enerji, Enerjisa Üretim ve Kalyon Enerji ölçekleriyle öne çıkarken Eksim, Polat, Borusan EnBW, Akfen ve Rönesans temiz enerjide ağırlığını artırıyor.

TEDARİKTE YERLİ HAMLE

Savaşlar ve ticaret gerilimleri şirketleri yeni bir tedarik modeline zorluyor. Yerel üretim, yakın coğrafya ve çok kaynaklı yapı yeni dönemin en güçlü sigortası olarak görülüyor.

SÖYLEŞİLER

“İKİNCİ SIÇRAMANIN EŞİĞİNDEYİZ”

Türkiye’nin otomotivde ikinci sıçrama eşiğinde olduğunu söyleyen Ford Otosan CEO’su Güven Özyurt yeni dönemde “Made with Europe” yaklaşımının geliştirilmesi gerektiğini söylüyor.

“GLOBALDE TÜRKİYE’NİN AĞIRLIĞI ARTIYOR”

Unilever Türkiye, Orta Doğu, Pakistan ve Bangladeş Ev Bakım Genel Müdürü ve Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, Türkiye’nin artık dünyaya ihracat yapan stratejik merkezlerden biri haline geldiğini söylüyor.

DAHA DENGELİ BİR YAPI KURUYORUZ”

Yalnızca konut geliştiren bir yapı olmak istemediklerini belirten Mesa Holding CEO’su Mert Boysanoğlu, hedeflerinin sürdürülebilirlik olduğunu söylüyor. Boysanoğlu, “Mevcudu koruyabilmek ve yeni iş alanlarını geliştirebilmek daha önemli hale geldi” diyor.

YÖNETİM

TESLA BÜYÜRKEN NASIL HIZLANDI?

Tesla’nın eski başkanı Jon McNeill, yeni kitabı The Algorithm’in içeriğinde Elon Musk’la çalıştığı yıllarda öğrendiği en önemli dersin daha fazla süreç kurmak yerine gereksiz olanı cesurca ortadan kaldırmak olduğunu anlatıyor.

BÜYÜK DÖNÜŞÜM

100’ün üzerinde CEO Club üyesiyle gerçekleştirdiğimiz yapay zeka (YZ) araştırmasına göre şirketlerin yüzde 78,7’sinde YZ her yönetim kurulu toplantısında gündeme geliyor. YZ yatırımlarının yüzde 33,2’si verimlilik odaklı yapılıyor

FİNANS

KATILIMIN PAYI ARTIYOR

Katılım bankacılığındaki hızlı büyümeyi mercek altına aldık. Toplam bankacılık sektöründeki payını yüzde 9,5’le çift haneye yaklaştıran sektörün kredilerdeki payı yüzde 9’a, mevduatta ise yüzde 11’e yükseldi.

“BÜYÜMEDE SAĞLIK VE BES BELİRLEYİCİ OLACAK”

QNB Sigorta Genel Müdürü Pınar Kuriş’e göre yaşlanan nüfus, artan sağlık harcamaları ve uzun vadeli tasarruf ihtiyacı, sektörün yeni büyüme haritasını belirleyecek.

“TL VE HİSSE AĞIRLIKLI PORTFÖY DAĞILIMI OLABİLİR”

Ana senaryoda barışın sağlanacağını söyleyen Anadolu Yatırım Genel Müdürü Dr. Nuri Sevgen, yatırımcılara TL ile hisse ağırlıklı portföy öneriyor.

YAŞAM

“DENGEYİ HAYATIN MERKEZİNDE TUTUYORUM”

Hobilerinin mutlu ve başarılı olmak için denge unsurları olduğunu belirten Kärcher Orta Avrasya Bölge Direktörü ve Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen, yelkenin problem çözme ve adaptasyonu, futbolun ise takım ruhunu beslediğini söylüyor.

KISA KISA

RICHARD BRANSON

KİTAP

10 SORU

PROJEKSİYON

İNSANLAR

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

DIJITAL CEO

BRAND PULSE

INFOCARD

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer / JEOPOLİTİK RİSKLER: DÜNYA EKONOMİSİNİ NE BEKLİYOR?

Yiğit Kulabaş / YZ, HAYALLER VE GERÇEKLER

Ömer Barbaros Yiş / VİCDANLI YAPAY ZEKA

Ali Özgenç / R&D’DEN R&I’YA

Mehmet Gerz / SAVAŞ SONRASI PİYASA BEKLENTİLERİ

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