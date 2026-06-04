Capital 2026 Haziran sayısı bayilerde

KAPAK

“DAHA HIZLI KOŞMAK İSTİYORUZ”

Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler ile Akçansa ve CarrefourSa’nın satışından sonra bir araya geldik. Her türlü satın alma opsiyonuna açık olduklarını belirten Zaimler, artık daha hızlı koşacaklarını söylüyor.

ARAŞTIRMALAR

ZOR YILA ÖZEL DENGE PLANI

2025, büyük gruplar açısından “ciroda direnç, kârlılıkta ayrışma” yılına dönüştü. Bu yıl ise holdingler için büyümeden öte güçlü bilanço ve değişen koşullara hızlı uyum sağlamak belirleyici olacak.

21 SEKTÖRDE SAVAŞ BASKISI

21 sektörde savaşın etkisini ve kritik riskleri araştırdık. Savaşın uzaması halinde baskının ikinci dalgası işletme sermayesi, tahsilat süreleri ve kârlılık tarafında hissedilecek.

GİDERDE FREN KÂRDA İVME

Enflasyona rağmen genel yönetim giderlerini kontrol altında tutabilen şirketler, giderlerini yüzde 10 ila 30 arasında azaltmayı başarıyor. Elde edilen verimlilik ise net kâr marjına ciddi katkı sağlıyor.

ANADOLU’NUN GLOBAL YARIŞI

Yeşim Grup’tan Kardemir’e, Oba Makarna’dan Hasçelik’e kadar Anadolu’nun öncü grupları sadece ihracat rakamlarını değil küresel pazarlardaki ağırlıklarını da büyütmek istiyor.

SÖYLEŞİLER

“PORTFÖYÜ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİRİZ”

Sanko Holding’in aile dışından ilk CEO’su olan Cantekin Dinçerler, ilk söyleşisini Capital’e verdi. Dinçerler, “Mantıklıysa portföyümüzü yeniden şekillendiririz, yeni fırsatlar buluruz ve değerlendiririz” diyor.

ÇOKLU KIRILGANLIK DÖNEMİ

Küresel ekonominin yeni bir kırılma dönemine girdiğini söyleyen Prof. Carmen Reinhart’a göre dünya artık “ani çöküş” riskinden çok, zaman içinde derinleşen kırılganlıklarla karşı karşıya.

“YAKIN COĞRAFYADAKİ FIRSATLARI İZLİYORUZ”

Temkinli ama fırsatları kollayan bir strateji izlediklerini belirten Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Stratejimize uygun fırsatlar oluştuğunda satın alma seçeneklerini değerlendiriyoruz” diyor.

“SOSYAL ETKİLERİ OLAN YENİ BİR NORMAL VAR”

Yapay zeka dönüşümünü teknoloji değişimi olarak görmediğini belirten IBM Türkiye Genel Müdürü Işıl Kılınç Gürtuna, sosyolojik etkileri de olan yeni bir normalin söz konusu olduğunu söylüyor.

YÖNETİM

SICAK KOLTUK

Son 2,5 yılda 180 şirkette CEO değişimi yaşandı. CEO arayışlarını hızlandıran yönetim kurulları, baskıyı yönetebilecek, dönüşümü taşıyabilecek ve daha hızlı sonuç alabilecek liderler arıyor.

YENİ DÖNEMDE İK NE ARIYOR?

Sahadan gelen veriler, işe alımda daha temkinli ve seçici bir döneme girildiğine işaret ediyor. Şirketler geniş ölçekli işe alım yerine kritik rollere ve işin sürekliliğini sağlayan alanlara odaklanıyor.

FİNANS

GÖRÜNMEZ BANKA DÖNEMİ

Küresel servis modeli bankacılığı pazarının 30 milyar dolarlık hacme ulaştığı tahmin edilirken Türkiye’de e-ticaret, perakende ve hızlı teslimat platformları yeni dönemin en güçlü oyuncuları arasında gösteriliyor.

“2026 AKILLI BÜYÜME YILI OLACAK”

Mart sonunda müşteri sayılarının 12 bin 929’a ulaştığını söyleyen Ulusal Faktoring CEO’su İzak Koenka, “2026’yı bizim açımızdan akıllı büyüme yılı olarak görüyoruz” diyor.

“DENGELİ PORTFÖY DÖNEMİ”

Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün, yatırımcılar için, para piyasası fonları, hisse senedi fonları ile altın fonlarının birlikte yer aldığı dengeli portföylerin öne çıkacağını söylüyor.

KONJONKTÜR

ENFLASYON RAPORUNUN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

İran savaşının artan maliyeti artık daha görünür hale geldi. Savaş, yıllık enflasyondaki düşüş eğilimini tersine çevirerek enflasyonun yüzde 32’nin üzerine çıkmasına neden oldu.

YAŞAM

“BU HAYATA SADECE ÇALIŞMAYA GELMEDİK”

Perakende dünyasının yüksek temposunda dengeyi spor yaparak bulan MR. DIY Türkiye Genel Müdürü Dilara Neyişçi Çağlı, “Birisi bir hobisinin peşine düşmek istiyorsa bu beni heyecanlandırıyor” diyor.

KISA KISA

RICHARD BRANSON

KİTAP

10 SORU

PROJEKSİYON

İNSANLAR

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

DIJITAL CEO

BRAND PULSE

INFOCARD

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer / GÜÇ DAĞILIMI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Ali Özgenç / GÜVEN EKONOMİSİ

Ömer Barbaros Yiş / YENİ NESİL PERAKENDE

Mehmet Gerz / TCMB’NİN ENFLASYON KARNESİ





Satın Almak İçin: Bmag