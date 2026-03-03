Capital 2026 Mart Sayısı Bayilerde

KAPAK

AKFEN’İN YENİ DENGE PLANI

Hızlı büyümeksizin çok seçici yatırımlar ve güçlü bilanço odağıyla ilerlediklerini belirten Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “Büyümenin ana kaynağı mevcut varlıklarımızdan daha yüksek verim üretmek” diyor.

“8 YILDA 10 KATINA ÇIKTIK”

Elektrikli otobüs ve Megane Sedan üretimi sayesinde kapasitelerinin dolu olduğunu söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “2025’i 330 milyon Euro ciroyla kapattık” diyor.

“DÜNYA DÜZENİ PARÇALANIYOR”

Cornell Üniversitesi Profesörü Eswar S. Prasad’a göre ekonomi, siyaset ve jeopolitik arasındaki denge bozulmuş durumda. Prasad, “Bu üç alan istikrarsız bir sarmal yaratıyor” diyor.

“2026 YATIRIM YILI OLACAK”

Bu yılın yatırım yılı olacağını belirten Derimod CEO’su Murat Zaim, 2030’da 300 milyon dolar ciroya ulaşan, ölçeklenebilir, kârlı ve sürdürülebilir bir lider marka yaratmayı hedeflediklerini söylüyor

YATIRIM DENKLEMİ DEĞİŞTİ

Holding cirolarında yatırım harcamalarının payı yüzde 4-6 bandına geriledi. Yatırım ajandalarında yeni fabrika ve coğrafi genişlemenin yerini verimlilik ve seçici büyüme projeleri alıyor.

AÇIKTA TEHLİKE BÜYÜYOR

Dış ticaret açığının artması şirketler açısından riskleri artırarak maliyet baskısı, kârlılık erozyonu ve finansmana erişimde sıkıntı yaratıyor. Artan açık, kapanmalara ve istihdam kayıplarına yol açıyor.

FİYAT BASKISI SÜRECEK Mİ?

Sektörlerde hammadde kaynaklı ciddi bir baskı yaşanıyor. Özellikle kritik hammadde fiyatlarında 2025 yılında yaşanan artışlar şirketleri zorlamaya devam ediyor.

GENÇLEŞEN MAĞAZA ETKİSİ

Perakendede 5 yaş altı mağazaların payı yüzde 45–60 bandına ulaşmıştı. Araştırmalara göre yeni mağazalar, online trafiği ve satışları ortalama yüzde 5-8 oranında artırabiliyor.

MÜŞTERİ PARADOKSU

Annie Wilson ve Ryan Hamilton’ın kaleme aldığı “Büyüme İkilemi”, “müşteri sayısı artınca satış artar; satış artınca marka değeri yükselir” yaklaşımının her zaman doğru olmadığını belirtiyor.

VERİ PEŞİNDE!

Akbank’tan LC Waikiki’ye, Pegasus’tan Migros’a farklı sektörlerde faaliyet gösteren pek çok şirket, müşterilerinin izini sürerek rekabet avantajını neredeyse her gün yeniden tanımlıyor.

CFO’LAR NEYİ İZLİYOR?

Geçmişe göre daha fazla veriyi izleyen CFO’ların hedefi belirsizlik ortamında öngörü kabiliyetini artırarak proaktif kararlar alınmasını sağlamak.

“KÂRLI BÜYÜME İÇİN UZUN VADELİ FON ŞART”

İş Leasing Genel Müdürü Şafak Öğün, “Leasing ürününü daha geniş bir şirket kitlesine ulaştırmak, uzun vadeli fon kaynaklarını çeşitlendirmek temel hedefimiz” diyor.

SİGORTADA KATILIM ATAĞI

Katılım sigortacılığı son 5 yılda 16 kat büyüyerek 2025’te 70 milyar 160 milyon TL’lik prim üretimine ulaştı. Katılım sigortacılığının payının, orta vadede yüzde 8-10 bandına çıkması bekleniyor.

“GERİ ÇEKİLMELER FIRSAT YARATABİLİR”

12 aylık endeks hedef değer beklentilerinin 16.600’de olduğunu söyleyen İntegral Yatırım Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu, borsada taktiksel davranılmasını tavsiye ediyor.

CEO’NUN DENGE REÇETESİ

Artan sorumluluk ve yoğun gündemde CEO’ların iş yaşam dengesini araştırdık. CEO’lar zamanı, iş, aile ve kişisel alan arasında bölerek denge kurmaya çalışıyor.

ENFLASYON DÜŞÜYOR MU?

Ocakta yüksek gelen enflasyon şubat ve martta bir miktar ivme kaybederek de olsa devam etme eğiliminde. Bu, yıllık enflasyonun beklenen hızda düşmeme ihtimalini artırıyor.

Ali Özgenç / KALICI VOLATİLİTE

Mehmet Gerz / ENFLASYON DÜŞECEK Mİ?

