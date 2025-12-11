Capital 2025 Eylül başlıkları

KAPAK

“YENİ ALANLAR RADARIMIZDA”

Yurt dışında fırsatları yakından izlediklerini belirten Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar “Yeni iş alanlarına girmek gündemimizde” diye konuşuyor.

ARAŞTIRMA

DEVLERİN LİDERLİK PLANI!

“Global 50 Türk Şirketi” araştırmasında Türk markalarının küresel pazar paylarını ve önümüzdeki 5 yıllık yol haritalarını araştırdık. İlk 3’te Beko, Pladis ve Tosyalı var.

SIKIŞIKLIK ALARMI!

Beyaz eşyadan perakendeye, tekstilden kimyaya pek çok sektörde daralma alarm veriyor. Ortak tablo bilançolarda bozulma, yatırımlarda erteleme ve ihracatta gerileme.

“EN GENÇ” FIRSAT

Gençleri büyümenin stratejik alanı olarak gören markalar, bu alandaki yatırımlarını hızla artırıyor. Son 5 yılda genç müşterilerinin payını önemli oranda artıran başarılı markaları araştırdık.

SÖYLEŞİ

“HEDEF 1 MİLYAR MÜŞTERİ”

Yurt dışına odaklandıklarını belirten Koton’un yönetim kurulu eş başkanı Yılmaz Yılmaz, “Globalleşmenin iki yolu var: Hindistan’da tutunmak ve Amerika’da başarı göstermek” diyor.

“2025’TE DEPARA KALKIYORUZ”

2025’te depara kalktıklarını ve 2026’ya büyük bir sıçramayla gireceklerini söyleyen Şölen CEO’su Erdoğan Çoban, Türkiye’den dünya markası çıkarmayı hedefliyor.

“BÜYÜME DÖNEMİNDEYİZ”

Doğal gazdan çıktıktan sonra yatırımları hızlandırdıklarını anlatan Zorlu Enerji’nin yeni CEO’su Elif Yener, bu yıl yatırımları 2 katına çıkararak 6 milyar TL seviyesine taşıdıklarını söylüyor.

YÖNETİM

“YZ”YLE GELEN MÜTHİŞ SIÇRAMA

Yapay zekayı (YZ) aktif kullanan şirket sayısı hızla artıyor. En büyük neden sağlanan ciddi verimlilik artışı. YZ doğru uygulandığında yüzde 20-40 arasında iyileşme sağlıyor.

GODIN’İN STRATEJİ MANİFESTOSU

Stratejiye “Evlilik gibi, sabır işi” şeklinde yaklaşmak gerektiğini söyleyen yönetim gurusu Seth Godin, kim olmak istediğini bilmeyi, sistem oluşturmayı ve anlam arayışını merkeze koyuyor.

YENİ KUŞAK ETKİSİ!

Emre Eczacıbaşı’ndan Yahya Ülker’e yeni kuşak liderlerin aile şirketlerinde yarattığı değeri araştırdık. Dijitalleşmeden sürdürülebilirliğe genç liderler şirketlerine yeni kaslar kazandırıyor

FİNANS

“RAHATLAMA2026’DA OLACAK”.

2026 ortası rahatlama yaşanacağını söyleyen QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, “Dipten yukarıya doğru gideceğiz. Gelecek yıl ve sonrası daha iyi bir dönem olacak” diyor.

YENİLER YOLDA

Son 5 yılda, finansın her alanında oyuncu sayısı artıyor. Sigorta ve leasing sektörlerinde niş alanlara göz dikilirken bankacılıktaysa yıldızı parlayan yine dijital oyuncular olacak.

“BİREYSEL BORÇ 10 YILIN ZİRVESİNDE”

Yüzde 27 pazar payıyla pazarın lideri olan Gelecek Varlık’ın genel müdürü Sezin Ünlüdoğan, ana para satışında bireysel segmentin yüzde 87 ile 10 yılın zirvesine çıktığını belirtiyor.

“BANKALAR ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜKSELİŞ SÜRER”

Sonbahar mevsimine girerken yatırım beklentilerini konuştuğumuz Alternatif Menkul Genel Müdürü Tolga Macit Güsar, borsaya ilginin artmasını bekliyor.

YAŞAM

“HOBİLER LİDERLİĞİ GÜÇLENDİRİYOR”.

Hobilerin liderliği güçlendirdiğini söyleyen Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan, “Yeni bir hobi cesaret, sabır ve sonuç odaklılık kazandırıyor” diyor.

KISA KISA

RICHARD BRANSON

KİTAP

PROJEKSİYON

İNSANLAR

ON SORU

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

DIJITAL CEO

ZİRVE YOLU

PARA YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ DEMOKRASİ, YZ ÇAĞINDAN SAĞ ÇIKABİLİR Mİ?

Ali Özgenç/ GELECEĞİN OFİSİ NASIL OLACAK?

Mehmet Gerz/ MB KARARLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

