Capital 2026 Ocak sayısı çıktı

TEMKİNLİ YIL HESAPLARI

327 üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz CEO Profil araştırması iş dünyasının 2026’ya temkinli girdiğini gösteriyor. CEO’lara göre bu yıl en önemli zorluk belirsizliği yönetmek.

SÖYLEŞİLER

“MEGA ŞİRKET OLACAĞIZ”

Geçen yıl Stellantis Türkiye’yi devralan Tofaş, cirosunu 2’ye katladı. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “2026’da hedefimiz 10 milyar doların üzerine çıkmak. Tofaş’ı mega şirket yapacağız” diyor.

TAV’DA“GERİ DÖNÜŞ” DÖNEMİ

TAV Havalimanları CEO’su Serkan Kaptan, Antalya, Ankara ve Almatı yatırımlarının 2025 yılı için hedefledikleri 500 milyon Euro FAVÖK’e ulaşmalarında etkili olduğunu söylüyor.

“ÇELİK KORUNMADAN SANAYİ AYAKTA KALMAZ”

Sürdürülebilir ve kârlı büyümeye geçilmesi gerektiğini söyleyen Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürü ve Dünya Çelik Birliği Başkanı Uğur Dalbeler, “Çeliği korumazsanız sanayiyi de koruyamazsınız” diyor.

ARAŞTIRMA

SIKINTI NEREDE?

“Sıkıntıdaki şirket” sayısı artıyor. Hazır giyimde şirketlerin yüzde 80’i, tekstilde ise yüzde 60’ı nefes almakta zorlanıyor. Mobilya ve turizmde her iki şirketten biri risk taşıyor.

YENİ ALAN DOPİNGİ

Düşük büyüme ve yavaşlayan iç taleple mücadele eden şirketler, stratejik gördükleri “yeni oyun alanları”na yöneliyor. Portföylerini yenileyen kritik oyuncuların DNA’sı adeta yeniden yazılıyor.

YÖNETİM

YAPAY ZEKA BÜYÜME PARADOKSU

Oxford Üniversitesi’nden Prof. Carl Benedikt Frey, “İlerlemenin Sonu: Teknoloji, İnovasyon ve Ulusların Kaderi” kitabında “Teknoloji hız kazandırır, büyümede asıl yönü kurumlar belirler” diyor.

SESSİZ VE DERİN KAYIP!

Pek çok şirkette verimlilik gerekçesiyle işten çıkarma furyası yaşanıyor. “Sessiz” ve “gizli” olarak yürütülen işten çıkarmaların 2026 sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

ROTA YENİDEN OLUŞTURULUYOR

Pek çok CEO ve patron, 5 yıl öncesinde benimsediği öncelikleri kökten değiştiriyor. Kimi CEO, markasını yeniden tanımlıyor, kimi teknolojiyi kültürün merkezine yerleştirmek için çalışıyor

ÜCRETTE DENGE ARAYIŞI

2026’da şirketler ücret artışında temkinli. Planlanan ücret artışları ortalama yüzde 25-30 bandında. Wellbeing, esnek çalışma gibi yan hak paketlerinin kapsamı genişliyor.

FİNANS

“DAHA GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR”

Şube sayısını 55’e kadar azaltan ING Türkiye’nin genel müdürü Alper Gökgöz, “2025 denge yılıydı. Sektör, 2026’da 2025’e kıyasla daha güçlü bir performans sergileyecek” diyor.

YENİ DALGA ETKİSİ

Sigortada yeni şirket kuruluşları, satın almalar ve grup içi yeniden yapılanmalarla pazar çeşitleniyor. Düşük sigortalılık oranları ve büyüme potansiyeli yüksek branşlar ilgiyi artırıyor.

“3 YILDA 10 MİLYAR DOLARLIK HACME ULAŞIRIZ”

Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetci, “Fonlama imkanlarımızın genişlemesiyle sektörün 3 yıl içinde 10 milyar dolarlık hacme ulaşmasını muhtemel görüyoruz” diyor.

“RİSKLİ VARLIKLAR İÇİN POZİTİF DÖNEM BEKLİYORUZ”

Endeksin ilk çeyrek sonunda 12.000-12.500 puan bandında fiyatlanmasını bekleyen Yatırım Finansman Genel Müdürü Eralp Arslankurt, bu yıl piyasalarda riskli varlıklar için daha pozitif hava olduğunu söylüyor.

KONJONKTÜR

2026’YA GİRERKEN FAİZ, ENFLASYON, BÜYÜME VE KÜRESEL BELİRSİZLİKLER

Sıkı para politikasına rağmen çeyreklik büyüme oranları güçlü seyretti. Analizimiz 2026’nın dünya ekonomisi ve Türkiye açısından dalgalı bir yıl olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

YAŞAM

“MONOTONLUK ÖLDÜRÜR”

şini doğru yapabilmesi için zihnini canlı tutması gerektiğini söyleyen Cevher Jant Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özyavuz, müzik, seyahat ve gastronomi gibi farklı hobileri sayesinde monotonluktan kurtulduğunu anlatıyor.

KISA KISA

RICHARD BRANSON

KİTAP

PROJEKSİYON

İNSANLAR

ON SORU

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

DIJITAL CEO

ZİRVE YOLU

PARA YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ UKRAYNA’DA BARIŞ UZAK BİR İHTİMAL Mİ?

Ali Özgenç/ UZUN ÖMÜR EKONOMİSİ

Mehmet Gerz/ 2025’İN KAZANDIRANI ALTIN, KAYBEDENİ BORSA İSTANBUL

