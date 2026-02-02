Capital 2026 Şubat Sayısı Bayilerde

KAPAK

“SİSTEM KAHRAMAN OLSUN İSTİYORUM”

Anadolu Grubu’nun yeni yönetim kurulu başkanı Kamil Süleyman Yazıcı, mali disiplin, serbest nakit akışı ve uzun vadeli bakışla grubunu yeni bir döneme hazırladığını söylüyor.

SÖYLEŞİLER

“REKORLARA DEVAM”

Şirketini 2030’da dünyanın ilk 30 savunma şirketi arasına sokmayı hedeflediğini söyleyen Aselsan CEO’su Ahmet Akyol, “Rekorlara devam edeceğiz” diye konuşuyor.

“PARA OTORİTELERİ GÜVEN KRİZİNDE”

Tarifeler ve politika belirsizliğinin büyümeyi zayıflattığını belirten Prof. Glenn Hubbard, 2026’da Fed için belirleyici olanın kurumsal tutarlılık ve inandırıcılık olacağını söylüyor.

“HEDEF: 5 YILDA 3 MİLYAR DOLAR”

1 milyar dolarlık büyüklüğe sahip Safi Holding’in yönetim kurulu başkanı Hakan Safi, “Ciromuzu 5 yılda 3 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştırmak istiyoruz” diyor.

ARAŞTIRMALAR

KÜRESEL TALEBİN YENİ YÖNÜ

Global 50 Türk Lider araştırmamız küresel ölçekte en üst düzey sorumluluğa sahip 50 Türk lideri belirledi. İlk sırada BBVA CEO’su Onur Genç var. Onu Rolls-Royce CEO’su Tufan Erginbilgiç ve Menarini Group CEO’su Elçin Barker Ergun izliyor.

EROZYON HIZLANDI!

2026’ya yatırım ertelemeleri kârda ve pazar payında erime, ihracatta kayıplar ve konsolidasyon beklentisiyle giren pek çok sektör, kâr odaklı yeni büyüme döneminde oyunu yeniden kurmaya çalışıyor.

SEKTÖRLERİN GLOBAL LİG KARNESİ

Küresel belirsizlik ortamında ülkelerle beraber sektörler de pozisyonlarını yeniden belirliyor. Bazı sektörler hızla yükselirken bazıları liderliği kaybediyor.

SAYI DEĞİL KÂR ÖNEMLİ

Perakendede sayı değil kâr ön plana çıkıyor. Verimsiz mağazalar daha kısa sürede kapatılırken format değişimi ve sadeleşmeyle mağaza ağları artık daha kârlı hale getiriliyor.

YÖNETİM

KİMLER OYUN DIŞI KALIYOR?

Liderlerin birlikte çalıştıkları ekiplerde tahammül edemeyeceği davranışları araştırdık. Listenin en başında yalan, bencillik ve empati eksikliği yer alıyor.

ÇOK PASAPORTLU MÜTHİŞ DÖNÜŞÜM

Yönetimde çok uluslu yapıya sahip Türk şirketlerini araştırdık. TAV Havalimanları’nda 27 milletten 969 yönetici bulunurken Arçelik’te 57 milletten 600’ü aşkın yönetici çalışıyor.

DIŞARIDAN CEO”YA TALEP AZALIYOR

Artan dönüşüm baskısı, şirketleri liderlik riskini minimize etmek için iç yetenek havuzlarına yönlendiriyor. Dışarıdan atanan CEO’lara talep azalırken içeriden yetişen liderler öne çıkıyor.

FİNANS

“2026’DA YENİ ŞEYLER SÖYLEYECEĞİZ”

Müşterilerinin “ana bankası” olmak istediklerini söyleyen Enpara Bank Genel Müdürü Cumhur Türkmen, “Kendimizi sadece bankacılık ve finans alanıyla sınırlamıyoruz, farklı dikeylere girebiliriz” diyor.

HIZDAN DENGEYE GEÇİŞ YILI

Finans sektörü bu yıl büyümeyi sürdürürken rotayı “hızdan dengeye” çevirdi. Sektör oyuncuları 2026 hedeflerini “kontrollü büyüme ve sürdürülebilir kârlılık” dengesiyle yeniden kuruyor.

RİSK HARİTASINDA NE VAR?

Aon Türkiye Eş CEO’ları Ferhan Özay ve Selda Oknas Tanbay’a göre Türkiye’de yeni dönemde en büyük tehdit döviz kuru hareketleri ve likidite baskısı olarak öne çıkıyor.

“YENİ DÖNEMDE HİSSE SEÇİMİ ÖNEMLİ”

Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, yatırımcıların hisse yatırımında şirketlerin bilanço gücüne odaklanması gerektiğini söylüyor.

KONJONKTÜR

“ÇİN” ŞİŞEDEN ÇIKTI

Türkiye-Çin ticaret dengesi uzun süredir Türkiye aleyhine seyrediyor. Ancak asıl mesele, ticaret açığının kalıcı hale gelmesi ve bunun giderek daha da derinleşmesi…

YAŞAM

“DENGEYİ SPORLA KURUYORUM”

Spor yapmadığında kendini yorgun ve huzursuz hissettiğini belirten Panda Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Seherli, “Sporu düzenli bir rutine dönüştürdüm” diyor.

KISA KISA

RICHARD BRANSON

KİTAP

PROJEKSİYON

İNSANLAR

ON SORU

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

DIJITAL CEO

ZİRVE YOLU

PARA YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer / TRUMP’IN ORMAN KANUNLARI

Mehmet Gerz / BORSA ENDEKSLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Ali Özgenç / HİÇ UYUMAYAN YZ EKİPLERİ

