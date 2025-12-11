Capital 2025 Ekim başlıkları

KAPAK

YARININ DEVLERİ

Capital İkinci 500 listesi, Türkiye’nin görünmeyen ama en dinamik gücünü ortaya koyuyor. İkinci 500’deki şirketler, yarının Capital500 adayları olarak öne çıkıyor.

SÖYLEŞİ

“OYUN KURUCULUĞA DEVAM EDECEĞİZ”

Hayat Kimya’nın yeni Türkiye genel müdürü Çetin Murat, 2026 ajandasının en önemli maddelerini Capital’e anlattı. Murat, “Oyun kuruculuğa devam edeceğiz” diyor.

“KÜRESEL ROLÜMÜZÜ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Borusan Boru İcra Kurulu Başkanı Zafer Atabey, “Artık yatırımlarımızın büyük kısmı kapasite artışından ziyade verimliliği artırmaya odaklı” diyor.

ARAŞTIRMA

SATIŞ VAR TAHSİLAT YOK!

Vadede büyük perakendeci baskısı KOBİ’leri sıkıştırıyor. Nakit akışı sağlam olmayan şirketlerde konkordato ve iflas riski artıyor. Şirketlerin yüzde 44’ü 60 günün üzerinde tahsilat bekliyor.

BÜYÜK LİG HAZIRLIĞI

Orta ölçeğin üstünde olan şirketler, büyükler ligine hazırlanırken yatırımlarıyla ölçek atlama planlarını hızlandırıyor.

ÜRÜN ÖMRÜ ERİYOR

Pandemiyle başlayan hızlı değişim, tüketici ürünlerinin ömrünü dünya genelinde kısalttı. Bilgisayarların ömrü 5 yılın altına, cep telefonlarınınki 2,5 yıla kadar geriledi.

YÖNETİM

ZİRVEDE YENİ ROL DAĞILIMI

Yeni dönemde C-suite’te oyunun kuralı baştan yazılıyor. Şirketlerin komuta merkezinde koltukların ömrü kısalıyor. Sıkışan konjonktürde C-Level’ın görev tanımı da değişiyor.

ÜRETİMDE KAYIPİSTİHDAMDA ALARM

Son bir yılda 10 binlerce kişi işini kaybetti. Uzmanlara göre üretimde yaşanan her gerileme, doğrudan istihdam cephesinde baskıya dönüşüyor.

“ÖNCÜ ŞİRKETLERDEN BİRİ OLACAĞIZ”

BigMedia’nın dijital platformu BMag için dikey diziler hayata geçirecek olan İki Dakika Creative House Kurucusu İlkin Kavukcu, “Küresel dalgayı çok erken gördük” diyor.

FİNANS

“ZORLU DÖNEM GERİDE KALDI”

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Malek Temsah, bankacılık sektöründe sermaye yapısının güçlü kaldığını ve en zorlu dönemin geride bırakıldığını söylüyor.

DÖRDÜNCÜ DALGA KAPIDA

Fintekte sıradaki dalganın açık bankacılık, gömülü finans ve yapay zekanın rehberliğinde finansal davranışları yeniden tasarlaması bekleniyor.

PARASAL GÜÇTE DEĞİŞİM SİNYALİ

Uluslararası finansın en etkili isimlerinden biri olan Prof. Helene Rey, görüşleriyle yeni dönem para piyasalarına ışık tutuyor. Ona göre parasal güç artık dijital ağların kontrolünden geçiyor.

YAŞAM

“DOĞAYLA BİRLİKTE KUŞ GİBİ SÜZÜLÜYORUM”

Sunny Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca için motosiklet, hayatına yön veren bir tutku. Çocuklukta ertelenen hayali, 2017’de gerçek oldu ve eğitimlerle pekişen yolculuk kısa sürede keyfe dönüştü.

KISA KISA

RICHARD BRANSON

KİTAP

PROJEKSİYON

İNSANLAR

ON SORU

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

DIJITAL CEO

ZİRVE YOLU

PARA YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ G-ZERO DÜNYASINDA PEKİN’İN “TRUMP” KOZU

Yiğit Kulabaş / / İSTİHDAM, KARİYER VE YZ

Ali Özgenç / YILIN İLAÇ İNOVASYONU

Mehmet Gerz / BORSA İSTANBUL’A YABANCI YATIRIMCILARIN BAKIŞI

INFOCARD

