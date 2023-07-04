CEO'nun Yaşam Ajandası: Hayata bakış açısı nasıl değişti?

Son bir kaç yılda sıra dışı gelişmeler yaşandı ve dünya önemli bir paradigma değişikliğine tanıklık etti.

4.07.2023 15:43:130
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CEO'nun Yaşam Ajandası: Hayata bakış açısı nasıl değişti?

CEO Life Dergisi olarak; bu yıl 325 üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz, gelenekselleşen CEO Profil Araştırması'nda insanların hobilerini masaya yatırmanın yanı sıra, son dönemde yaşanan savaş ve afetlerin onların hayata bakış açısını nasıl değiştirdiğini sorguladık. 

Bu doğrultuda CEO'ların iş dışı yaşamlarına dair restoran, dizi, hobi seçimlerini tablolarla ortaya koyup, yeni dönem için almayı planladıkları aksiyonları, anlam arayışlarını, edindikleri misyonları ve dengede kalma formüllerini masaya yatırdık. 

* Araştırmanın tümünün yer aldığı CEO Life dergisini buradan edinebilirsiniz




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