Genç Başarı Eğitim Vakfı 25. yılını kutladı

Gençlerin girişimci zihin yapısı ile iş hayatına hazırlanması ve istihdam edilebilirliğin artırılması amacıyla kurulan Genç Başarı Eğitim Vakfı (GBEV), bu yıl 25. yıl dönümünü İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı. Vakıf, çeyrek asrı tamamlarken ülkeye kazandırdığı Marshall Goldsmith ve Asheesh Advani’nin kaleme aldığı Modern Başarı (Modern Achievement) Kitabı’nın da Türkçe lansmanını gerçekleşti.

Çeyrek asırdır Türkiye’de 5-35 yaş arasında yüzbinlerce gencin hayatına dokunan, 2016’dan bu yana yaklaşık 450 bin öğrenciye, 20 binden fazla öğretmene ve iş dünyasından 5 binden fazla gönüllüye ulaşan GBEV, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle iş dünyası liderlerini bir araya getiren bir etkinlik düzenledi. İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte açılış konuşmasını yapan GBEV Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Bayam, “Dünyanın hızla değiştiği bu çağda, girişimci zihin yapısıyla donatılmış gençlerin iş dünyasında cesaretle, özgüvenle, üretkenlikle ve dayanıklılıkla var olabilmeleri için daha fazlasını yapmak zorundayız.” dedi.

Junior Achievement Worldwide CEO’su Asheesh Advani, Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın (GBEV) düzenlediği etkinlikte Türkiye’deki gençlerle buluştu. Kendi yaşam öyküsünü paylaşan Advani, yurt dışında yeni bir hayata başlayan genç bir birey olarak karşılaştığı zorlukları ve JA programlarının bu süreçte kendisine nasıl yön verdiğini anlattı. “Özgüvenimi yeniden kazanmamı sağlayan ilk adım, küçük bir öğrenci işletmesinde CEO olmaktı,” dedi.

Konuşmasında Modern Achievement kitabına da değinen Advani, başarıyı yalnızca sonuçlarla değil, süreçte edinilen alışkanlıklar ve ilişkilerle tanımlamak gerektiğini vurguladı. “Bugünün gençleri birçok kariyer değişikliği yaşayacak. Ağ kurmak ve kuşaklar arası ilişkiler geliştirmek hayati önem taşıyor,” ifadelerini kullandı.

Advani, GBEV’in Türkiye genelinde 20.000’den fazla öğretmene ulaşarak gençler üzerinde büyük bir etki yarattığını belirtti. “İstanbul’dan Urfa’ya kadar gençlerin taşıdığı umut ve ‘yapabilirim’ inancı beni çok etkiledi,” dedi.

Kendi kitapları dışında ilk kez bir başka kitaba Modern Achievement kitabına çizerlik yapan Endüstriyel Tasarımcı, Yazar ve Çizer Ayşe Birsel, insan odaklı tasarım yaklaşımıyla tanınan, dünyanın en yaratıcı endüstriyel tasarımcılarından biri. Aynı zamanda liderlik ve yaşam tasarımı koçu olan Birsel, “Design the Life You Love” hareketiyle binlerce bireyin ve kurumun yaşamlarını tasarım bakış açısıyla yeniden kurgulamasına rehberlik etti.

Modern Achievement kitabının çizeri Endüstriyel Tasarımcı, Yazar ve Çizer Ayşe Birsel, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Benim için çizim, bir düşünce haritası. Fikirlerimi önce görsel olarak kurar, sonra yazarım. Tasarım görseldir ve bir resmin bin söze bedel kılan bir gücü vardır. Modern Achievement kitabında ilk kez başkası için çizim yaptım, çünkü bu projeye ve Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın gençlere ilham veren yaklaşımına inandım. Çizimle sadece anlatmaz, hayal kurar ve başkalarını da o hayale davet edersiniz. Yaratıcı olmak, bilinmeyeni görünür kılmak, farklı akıllara dokunabilmektir. Bu yüzden çizim benim dilim; önce çizerim, sonra yazarım, sonra prototip yaparım."

Modern Başarı (Modern Achievement) kitabı tanıtıldı

GBEV’in 25. Kuruluş yıl dönümü kutlama etkinliğinde, GBEV’in uluslararası iş birliği Junior Achivement’ın Dünya CEO’su ve Başkanı Asheesh Advani’nin Marshall Goldsmith ile birlikte kaleme aldığı, yine kutlama etkinliğinin konuklarından olan dünyaca ünlü tasarımcı Ayşe Birsel’in ilustrasyonlarını hazırladığı ve katkıda bulunduğu ‘Modern Başarı’ (Modern Achievement) isimli kitabın Türkçe versiyonunun lansmanı da gerçekleşti. Modern Başarı kitabı farklı ülkelerden girişimcilik ve liderlik hikâyelerini bir araya getirerek gençlere ilham verirken, eğitimciler ve iş dünyası için önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Gün boyu süren etkinlikler ve atölye çalışmaları, eğitim ve iş dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.

Kutlama etkinliğinin en dikkat çeken bölümlerinden biri “Genç Başarı Etkisi & Modern Başarı” başlıklı panel oldu. Panelde, Asheesh Advani ile birlikte Ayşe Birsel konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü GBEV Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Bayam’ın üstlendiği oturumda katılımcılara, gençlerin potansiyeli, dönüştürücü gücü ve modern başarı kavramı üzerine ilham verici bir bakış sunuldu. Gençleri girişimci zihin yapısı ile geleceğin iş dünyasına hazırlamaya yönelik çalışmalarıyla tanınan Asheesh Advani, kitabın küresel gençlik potansiyeline ışık tutmayı amaçladığını belirtti.

Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi, kitabın lansmanında yaptığı açıklamada, vakfın 25 yıllık yolculuğuna ve kitabın taşıdığı misyona şu sözlerle dikkat çekti: “25 yıldır gençlerin potansiyeline inanarak onların yanında yer alıyoruz. Onlara yalnızca hayal kurmayı değil, bu hayalleri hayata geçirme cesaretini de aşılıyoruz. Modern Başarı (Modern Achievement), geçmişten aldığımız güçle geleceğe yön verme arzumuzun bir yansımasıdır.”

Çelebi, kitabın içinde yer alan rol modellerin ilham veren hayat hikayeleri ve stratejik aksiyon önerileri ile gençler kadar eğitimciler ve iş dünyası profesyonelleri için de yararlanılacak değerli bir kaynak sunduğunu ifade etti.