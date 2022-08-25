Golf Tutkunları IN STREET Golf Cup’ta Buluştu

Sneaker ve spor giyim zinciri IN STREET sponsorluğunda gerçekleşen IN STREET Golf Cup, iş ve cemiyet hayatından golf severleri Bodrum Golf Kulübü ve Regnum Golf & Country Club’da bir araya getirdi.

IN STREET Golf Cup, golf camiasını keyifli bir organizasyonla Bodrum’da bir araya getirdi. FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan’ın ev sahipliğini üstlendiği ve sahaya çıktığı turnuvada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Fikret Öztürk, Ayfer Toprak, Cemal Kalyoncu, Ali Nuri Türker, Erhan Kamışlı, Kıvanç Oktay, Bülent Ciritci, Beyhan Benardate, Birol Uygurlu, Burcu Mangör, Canan Edipoğlu, Kristina Özsoy gibi iş dünyası ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri buluştu.

Türkiye’nin sneaker ve spor giyim zinciri IN STREET sponsorluğunda gerçekleşen IN STREET Golf Cup, iş ve cemiyet hayatından golf severleri Bodrum Golf Kulübü ve Regnum Golf & Country Club’da bir araya getirdi. 2 gün süren turnuva iki raund üzerinden eş zamanlı olarak iki farklı sahada gerçekleşti ve 120 isim yarıştı. Erkekler üç, kadınlar iki kategoride mücadele verirken başarılı organizasyonda gençler de ter döktü. Gross birinciliğini Hasan Ceylan kazanırken, gençlerde ise Zeynep Sualp birinciliğe ulaştı.

Turnuva sonunda Regnum Golf & Country Club’da görkemli bir ödül töreni düzenlendi. Nihat Özdemir, Fikret&Nurten Öztürk, Ayfer Toprak, Birol Uygurlu, Burcu Mangör, Kristina Özsoy, Sinem&Mehmet Saraçoğlu, Ayla Toprak Zengin, Birol Uygurlu, Hasan Ceylan, Kerem Salman, Hülya Kocadon, Efe Kuray, Erol İslamoğlu ve Halil Bahçecioğlu gibi iş dünyası ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı başarılı etkinlik davetlilerden alkış alırken, FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan kupa alanları tebrik etti. Ziylan, hem tüm katılımcılara hem de iki kulübe ev sahipliğinden ötürü teşekkür etti.

TURNUVA HEYECANI NEFES KESTİ

Erkekler A Kategorisi’nde Damir Urakov 74 puanla birinci olurken 70 puanla Erol İslamoğlu ikinci, Mehmet Saraçoğlu ise 65 puan toplayarak üçüncü oldu. Erkekler B kategorisinde ise 81 puanla Özgür Cem Can birincilik kupasına uzandı. Halil Bahçecioğlu 80 puanla ikinci Murat Erdoğan ise 75 puanla üçüncü oldu. En yoğun katılımın olduğu Erkekler C Kategorisi’nde Cemal Demirören 78 puanla birinci olurken Mert Kerem Salman 71 puanla ikinci, Kadir Çankırı ise 67 puanla üçüncülükte yer buldu.

Kadınlar A Kategorisi’nde Zühra Kırımgeri 70 puanla birinciliğe uzandı. Nuray Öztürk 69 puanla ikincilik kupasını kaldırdı; onu Gaye Ünal ise 68 puanla takip etti. B kategorisinde ise Şermin Öztürk 72 puanla ilk sırayı aldı. Ayfer Toprak 72 ve Ebru Yalçınkaya 72 ile bu grupta sırasıyla kürsüye çıktı.

GENÇLER DE SAHADA

Turnuvada geleceğin yıldız adayları da tek gün olarak oynadı. Gençler kategorisinde Emin Zülfikari 42 puanla birincilik kupasını kazandı. Belis Özseven 41 puanla ikinci ve Rüzgar Turgun 40 puanla üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

Turnuva kapsamında “Özel Ödüller” de sahiplerini buldu. “Kadınlar En Uzun Vuruş”u Oya Vardar kaydederken “Erkekler En Uzun Vuruş Ödülü”nü Hasan Ceylan aldı. “Bayrağa En Yakın Vuruş Ödülü”ne Mert Demiray adını yazdırırken kadınlarda Zühra Kırımgeri kürsüye çıktı.