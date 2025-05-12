Karaoğlu Peyzaj’dan Karadağ’a sürdürülebilir dokunuş

Şirketten yapılan açıklamaya göre; 30. yılını kutlayan Türkiye’nin peyzaj sektörünün öncülerinden Karaoğlu Peyzaj, Karadağ’ın en prestijli karma projelerinden Portonovi Resort için gerçekleştirdiği yüksek mühendislik kabiliyeti ve sürdürülebilirlik vizyonuyla örnek bir başarıya imza attı.

138.000 m²’lik proje kapsamında, Karaoğlu Peyzaj’ın İstanbul, Ankara ve Sakarya’daki fidanlıklarında yetiştirilen ve yanı sıra İtalya, İspanya, Sırbistan gibi geniş bir coğrafyadan özel olarak getirilen bitkiler ve yapısal malzemeler, 80 TIR’lık bir sevkiyatla bölgeye ulaştırıldı.

Karaoğlu Peyzaj, projede yeşil çatılardan düşük su tüketimli sulama sistemlerine, erozyon kontrolünden kıyı ekosistemine uygun bitkilendirmeye kadar pek çok doğa dostu çözümü hayata geçirdi.

Bölgenin emlak değerlerinde %12’lik artış gözlendi

Saha çalışmaları farklı disiplinlerden alanında uzman profesyonellerin oluşturduğu 60 kişilik bir ekip ile yürütülen ve iki yıl süren proje yalnızca çevresel değil, bölgesel ekonomiye etkileriyle de dikkat çekiyor. Portonovi Resort’un ve yine Karaoğlu Peyzaj’ın uygulamasını gerçekleştirdiği Hillside Park, Central Park ve Branded Villaları’nın peyzaj alanlarının tamamlanmasının ardından bölgedeki emlak değerlerinde ortalama %12 oranında artış gözlemlendi.

Karaoğlu Peyzaj Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu, Portonovi Resort projesinde elde edilen sonuçların ülkemiz için de örnek teşkil edebileceğini şu sözlerle vurguluyor:

“Portonovi Resort gibi yüksek standartlara sahip uluslararası bir projede Karaoğlu Peyzaj’ın tercih edilmesinin temel nedeni, sürdürülebilirlik yaklaşımımız ve çözüm odaklı yetkinliğimiz oldu. Türkiye’den sadece hizmet ve bitki değil, aynı zamanda mühendislik gücü ve vizyon da ihraç ediyoruz. Böyle bir projenin benzer ölçekte Türkiye’de uygulanması; yerel tedarik zincirlerinin güçlenmesi, çevreyle uyumlu yaşam alanlarının yaygınlaşması, istihdama ve Türkiye’nin turizm ve yatırım potansiyeline katkı sağlanmasına önemli destek sağlayacaktır.”

Deloitte'un “Türkiye’nin En İyi Yönetilen Şirket” ödülüne layık görülen Karaoğlu Peyzaj, ulusal ve uluslararası alanda imza attığı projelerle ve başarılarla değer görüldüğü 10’dan fazla ödüle sahip.

Karaoğlu Peyzaj’ın peyzaj uygulamasını gerçekleştirdiği projelerden bazıları: Peninsula Otel, Zorlu Center, Kanyon, Emaar AVM, Divan Kuruçeşme, Four Seasons Sultanahmet, Beykoz Konakları, Park Oran, Piri Reis Üniversitesi, Saraçoğlu Mahallesi, Tepe Prime, Angora Evleri, Montenegro'da Portonovi Resort, Anadolu Sağlık Köyü, Kristal Kule, Adress Otel, Zeyrek Çinili Hamam, Tophane Parkı.