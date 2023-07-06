ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Narlı: İş toplantılarını yürürken yapıyoruz

Ceo Life Dergisi'nde yer alan röportaja göre; spor yapmak, seyahat etmek, kitap okumak, fotoğraf çekmek ve microlight hava aracıyla uçmak ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı’nın en sevdiği hobileri arasında yer alıyor.

Yoğun iş temposunda bu aktivitelerle ilgilenmenin kolay olmadığını belirten Narlı, “Ancak haftada en az 2 defa pilates yapıyorum. Hatta kimi zaman çalışma arkadaşlarımla fikir alışverişinde bulunacağımız birebir toplantılarımızı sabah yürüyüşü esnasında yapmaya başladık. Bunun oldukça faydasını görüyorum. Hem çok daha yaratıcı, ilham veren fikirler ortaya çıkıyor hem ekip arkadaşlarımın sporuna katkı sağladığım için mutlu hissediyorum” diye anlatıyor.

Narlı ayrıca, boks yapmayı da en sevdiği sporlar arasında sayıyor. Sporu çok yoğun iş temposunda sadece fiziksel değil ruhsal dinginlik için de önemsiyor ve önemli bir disiplin olduğunu düşünüyor. Seyahat etmek ve farklı ülkeler görmekse mezun olduğu zamanlardan bu yana bir tutku.

Narlı, şöyle devam ediyor: “3 günlüğüne de olsa farklı bir deneyim yaşamak benim için zorluk değil motivasyon kaynağı oluyor. Genelde seyahatlerim kısa sürelere sıkıştırılmış oluyor, bu nedenle planlama kısmını önemsiyorum. Ülkemizin her yöresi bir cennet dolayısıyla pek çok köşesine ve hatta bazı bölgelere defalarca gittim. Bölge insanlarıyla sohbet etmekten, okulları ziyaret etmekten ve yerel kültürü deneyimlemekten çok keyif alıyorum.”

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