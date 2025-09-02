Moskova Fashion Week’'e Emre Erdemoğlu damgasını vurdu

Türk moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu, 2027 Sonbahar/Kış koleksiyonu “West of Eden” ile Moskova Fashion Week’te unutulmaz bir defile gerçekleştirdi.

2.09.2025 14:43:150
Amerikan Batı kültürünün gölgede kalmış cowgirl figüründen ilham alan koleksiyon, özgürlüğünü ve cesaretini kendi kurallarıyla yazan kadınların devrimini podyuma taşıdı.

İlham Kaynağı: Batı’nın Küllerinden Doğan Cennet

“West of Eden”, cenneti terk eden değil; onu yeniden inşa eden kadınların hikâyesi…

Annie Oakley, Lucille Mulhall ve Calamity Jane gibi efsanevi isimlerden beslenen koleksiyon, geçmişin yasaklarına boyun eğmeyen, kendi kurallarını yazan kadınlara adanıyor.

Erdemoğlu, koleksiyonun ruhunu şöyle tanımlıyor:

“Eden’ın doğusunda günah vardı, ama Batı’sında bir devrim… Kadın, sessizce göğe değil, toza karıştı. ‘West of Eden’ bir düş değil; yeni bir başlangıcın adı"

Renkler ve Materyaller

Koleksiyonun renk paleti, vahşi Batı’nın dramatik kontrastlarından oluşuyor:

Derin mavi, gece laciverti, kararmış toprak, koyu bordo, tozlu gri, soft kahve, kızıl bakır, is grisi, şarap kırmızısı, gölge mavi, koyu bronz, gece siyahı ve ay ışığı grisi. Materyallerde ise denim, saten, ipek gibi zıt dokular bir araya geliyor; sert kabuk ile hassas öz arasındaki dengeyi yansıtıyor.


