Paris'e bir kez gitmek asla yetmez!

Paris müzeleri, mimari dokusu, harika manzaralarıyla kuşkusuz dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Tabi dünyanın en iyi mutfağının da merkezi. O yüzden Paris'e bir kez gitmek asla yetmiyor...

Türkiye'nin en büyük şirketlerinde uzun yıllar yöneticilik yapmış olan ve şimdi de en büyük holdinglerinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Metin Ar, dünyanın en güzel şehirlerinden Paris'i CEO Life Dergisi için yazdı...

'Fransız mutfağı, dünya mutfakları arasında ilk sırada yer alıyor. Yemek bu ülkede adeta bir sanata dönüşüyor. Paris’in büyülü atmosferi içinde harika yemekler yemek başka bir ayrıcalık.

Sık sık iş için gittiğim Paris’te her seferinde yeni lokantaları deneyimliyorum. Beğeni listem her geçen gün değişiyor ve uzuyor. Geçtiğimiz aylarda Paris’e sıkça ziyarette bulundum ve güzel lokantalarda yemek yeme fırsatı buldum. Bundan önce de Paris lokantaları hakkında yazmıştım; şimdi bu listeyi hem güncellemek hem geliştirmek adına yeni bir yazı yazmanın vaktinin geldiğini düşündüm. Çünkü daha önce denemediğim lokantalarda yemek yeme şansım oldu. Bazı yerleri artık eskisi kadar sevmediğimi fark ettim.

Biliyorsunuz, Paris sık ziyaret edilen bir destinasyon. Hem romantik hem güçlü bir kültürü var. Tabii ki dünyanın en iyisi olan Fransız mutfağının da tam kalbi. Siz de biliyorsunuz ki Paris’e bir kez gitmek asla etmez. Bu yazımda size 8 Paris lokantasından söz edeceğim. Bunların kimi 3 Michelin yıldızına sahip kiminin yıldızı yok ama hepsi de “Paris’te güzel bir yemek yedim” diyeceğiniz harika yerler. Yazılarımı takip edenler, çoğunlukla bu listeleri alfabetik sırayla oluşturduğumu biliyor. Bu yazımda da aynı yöntemi izledim. Belki de bu lokantalara zaten gittiniz ama eğer gitmediyseniz gitmek için fırsat yaratmanızı dilerim...'

* CEO Life Dergisi'ne buradan ulaşabilirsiniz