'Plaza Sufisi' kitabı raflarda

Modern iş hayatının koşuşturması içinde kaybolmuş, cam duvarlar ve yapay ışıklar arasında nefes alacak bir alan arayanlar için yazılmış bir kitap Plaza Sufisi.

Hayatın; ânı yaşamak, kendini şımartmak ve her daim mutlu olmaya çalışmakla güzelleşmediğinin altını çizen yazar Selcen Gür, kitapta insanın anlam arayışına odaklanıyor.

Her yanımız sosyal mecraların şemsiyesi altında, bir yığın arkadaşla dolup taşarken, nasıl oluyor da kendi başımıza kaldığımızda kendimize bile katlanamıyoruz? Yaşam koşullarımız eski çağlara kıyasla daha konforlu iken, ne oluyor da her seferinde çaresiz bir yalnızlık ve boşlukta buluyoruz kendimizi?

Bu soruların cevaplarını arayan yazar, okurunu pozitif psikoloji ve tasavvufun aynasında geniş bir yolculuğa çıkarıyor. İç huzurunu arayanlar için hem edebi hem de düşünsel anlamda zengin bir deneyim sunan Plaza Sufisi, şehir yaşamının dayattığı yüzeyselliğe karşı bir duruş niteliğinde, ilham veren bir kaynak.