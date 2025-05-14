'Plaza Sufisi' kitabı raflarda

Modern iş hayatının koşuşturması içinde kaybolmuş, cam duvarlar ve yapay ışıklar arasında nefes alacak bir alan arayanlar için yazılmış bir kitap Plaza Sufisi.

14.05.2025 15:49:220
Paylaş Tweet Paylaş
'Plaza Sufisi' kitabı raflarda

Hayatın; ânı yaşamak, kendini şımartmak ve her daim mutlu olmaya çalışmakla güzelleşmediğinin altını çizen yazar Selcen Gür, kitapta insanın anlam arayışına odaklanıyor.

Her yanımız sosyal mecraların şemsiyesi altında, bir yığın arkadaşla dolup taşarken, nasıl oluyor da kendi başımıza kaldığımızda kendimize bile katlanamıyoruz? Yaşam koşullarımız eski çağlara kıyasla daha konforlu iken, ne oluyor da her seferinde çaresiz bir yalnızlık ve boşlukta buluyoruz kendimizi?

Bu soruların cevaplarını arayan yazar, okurunu pozitif psikoloji ve tasavvufun aynasında geniş bir yolculuğa çıkarıyor. İç huzurunu arayanlar için hem edebi hem de düşünsel anlamda zengin bir deneyim sunan Plaza Sufisi, şehir yaşamının dayattığı yüzeyselliğe karşı bir duruş niteliğinde, ilham veren bir kaynak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Karaoğlu Peyzaj’dan Karadağ’a sürdürülebilir dokunuş

Karaoğlu Peyzaj’dan Karadağ’a sürdürülebilir dokunuş

Bodrum’da ayrıcalıklı proje: Mavi Arya

Bodrum’da ayrıcalıklı proje: Mavi Arya

Hizmet sektörüne 12,5 milyon euroluk yatırım

Hizmet sektörüne 12,5 milyon euroluk yatırım

Annenizin Hatay’da bir zeytin fidesi olsun

Annenizin Hatay’da bir zeytin fidesi olsun

Vakkorama Sailing Team, MYK Kış Trofesi'nin Şampiyonu Oldu

Vakkorama Sailing Team, MYK Kış Trofesi'nin Şampiyonu Oldu

Omega'dan Anneler Günü'ne özel yeni modeller

Omega'dan Anneler Günü'ne özel yeni modeller

Yorum Yaz