'Sınırsız' resim sergisi

Sergide; sanatçının Şeyh Bedreddin Destanı'ndan esinlenerek ürettiği ağırlıklı olarak, yakın dönem eserleri ve eskizlerini görmek mümkün olacak.

Nazım Hikmet; destanın sonunda bu destanı yeniden yazacak romancılara, resimleyecek ressamlara seslenerek adeta bir ödev vermiştir. O sesi Ahmet Umur Deniz duymuş, Nazım Hikmet’in isteğini yerine getirebilmenin, zor ve destansı yolculuğuna girişmiş.

Ahmet Umur Deniz eserleriyle; "nesne ve özne, iyi ile kötü, hak ile haksızlık arasındaki ayrım, duygu ile akıl, bireysellik ile toplumsallık, ışık ile gölge, kadar geniş bir ikilik alanı üzerine kurulu "Sınır"ı "Sınırsızlığa" işaret ederek yorumluyor.

Sergi için hazırlanan katalogda; Feyyaz Yaman ve N. Yıldız Erdal yazıları ile Ahmet Umur Deniz’in sanatı hakkında düşüncelerini ifade ediyor. “SINIR-SIZ” başlıklı sergi, 22 MAYIS- 30 HAZİRAN 2025 tarihlerinde salı-cumartesi günleri 11.00 – 19.00; pazar günleri 13.00 – 19.00 saatleri arasında Brieflyart’ta ziyaret edilebilir.