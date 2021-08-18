Tarımda dijital çözümler, ürün kayıplarını önlüyor

Günümüzde her alanda olduğu gibi tarımda da verimlilik ve rekabet gücünü artıran dijital çözümlerin kullanımı yaygınlaşıyor.

18.08.2021 10:17:000
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Tarımda dijital çözümler, ürün kayıplarını önlüyor

Vodafone Business Dijital Tarım Çözümü, içinde bulunan sensör ve modüller aracılığı ile kurulu olduğu alanda havadan ve topraktan aldığı verileri analiz ederek tarımsal işlemler için size ‘en iyi zamanlama’ önerileri sunuyor ve erken uyarılar vererek ürün zaiyatı ve ekipman zararından kaçınmanıza yardımcı oluyor. 

Vodafone Business Dijital Tarım Çözümü ile üretiminizi uzaktan takip edebilir, daha verimli sulama, gübreleme ve ilaçlama yapabilir ve doğal afetlere karşı erken uyarı sistemi ile ürün kayıplarınızı önleyebilirsiniz. 

Bununla birlikte, tarladan aldığınız verimi en üst seviyelere çıkarırken elektrik, ilaç ve gübre miktarı gibi üretim maliyetlerini azaltmanızı sağlıyor. Son teknoloji destek ve karar mekanizması olan Vodafone Business Dijital Tarım Çözümü ile tarımsal üretiminizi verilerin gücüyle artırabilirsiniz. #VodafoneBusiness #dijital #tarım #IoT

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