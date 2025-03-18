Yalıkavak Marina’da üst düzey atama

Yalıkavak Marina’da, 2025 itibarıyla CEO pozisyonuna Tevfik Umut Özkan atandı.

Tevfik Umut Özkan, yeni görevinde Yalıkavak Marina’nın yanı sıra Yalıkavak Marina Hotel ve Garden Hotel’in tüm yönetim fonksiyonlarından sorumlu olacak. Özkan, marinanın çevresel sürdürülebilirlik prensiplerini güçlendirmeyi, lüks ve yenilikçi hizmetleri geliştirerek ziyaretçi deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı ve Yalıkavak Marina’nın uluslararası çaptaki liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.

20 yıllık üst düzey yönetim deneyimine sahip olan Tevfik Umut Özkan, iş geliştirme, pazarlama, perakende, limanlar ve lojistik alanlarında uzmanlaşmış bir isim. Son altı yıldır Yalıkavak Marina’da Ticari Direktör olarak görev yaparak marina yatırımlarını, ticari stratejileri ve lüks markalarla iş birliklerini yönetti. Dior, Louis Vuitton, Bvlgari, Prada ve Gucci gibi dünyaca ünlü markalarla anlaşmalara imza atarak Yalıkavak Marina’nın sadece bir marina değil, aynı zamanda lüks bir alışveriş ve yaşam merkezi olarak konumlandırılmasında krirtik rol oynadı. Stratejik yönetimdeki başarısıyla yıllık gelirleri ve FAVÖK’ü (EBITDA) artırarak sürdürülebilir büyümeye katkı sağladı ve marina operasyonlarında uzun vadeli stratejilere odaklandı.

İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Özkan, Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi’nde Uluslararası İşletmecilik üzerine yaptı. Kariyerine Arkas Holding’de başlayan Özkan, burada edindiği deneyimlerin ardından, Çelebi Holding’de yönetici olarak görev aldı ve holdingin havacılık sektöründen sonra en büyük yatırımı olan denizcilik sektöründeki operasyonları yönetti. Yalıkavak Marina’daki Ticari Direktörlük görevinden önce, Jockey Club of Turkey’de İş Geliştirme Direktörü olarak yeni iş alanları oluşturdu ve gelir artırıcı projeleri hayata geçirdi.