Cari açık mayısta 5.9 milyar dolar

Cari işlemler açığı, mayıs ayında piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde 5.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Cari işlemler açığı mayıs ayında 5.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Analistler cari açığın 5.45 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.

Cari denge, ocak-mayıs döneminde 27.72 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari işlemler açığı ise 57.64 milyar dolar olarak kaydedildi.

5 ayda 7.1 milyar 'gizemli para' geldi

Kaynağı belli olmayan para giriş/çıkışını gösteren net hata noksan kalemi mayısta 3.38 milyar dolar fazla verirken, 5 aylık 'gizemli para' girişi 7.11 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankası (TCMB) açıklamasında; mayısta ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 678 milyon dolar artarak 6.5 milyar dolara, birincil gelir dengesi açığının ise 214 milyon dolar artarak 1.16 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

TCMB açıklamasında hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 768 milyon dolar artarak 1.9 milyar dolar olurken, bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 549 milyon dolar artarak 1.7 milyar dolara yükselmesinin etkili olduğu belirtildi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 218 milyon dolar artarak 1.1 milyar dolar oldu. Bir önceki yılın Mayıs ayında 254 milyon dolar net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı ayında 138 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 703 milyon dolar azalarak 429 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1 milyar dolar net çıkış kaydederken, resmi rezervlerde mayısta 2.82 milyar dolar rezerv azalışı gözlendi, net hata noksan kalemi Mayıs'ta 3.38 milyar dolar oldu.



