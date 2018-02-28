Dış ticaret açığı Ocak'ta arttı

Türkiye'nin ödemeler dengesi verileri içinde önemli yeri bulunan dış ticaret açığı, Ocak ayında yüzde 108.8 ile, bir kattan çok artarak 9 milyar 67 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.7 artarak 12 milyar 457 milyon dolar, ithalat yüzde 38 artarak 21 milyar 524 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın Ocak ayında yüzde 72.1 iken, 2018 Ocak ayında yaklaşık 15 puan daralma ile yüzde 57.9’a düzeyine indi.