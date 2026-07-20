Garanti BBVA'ya Euromoney'den 6 ödül

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, uluslararası başarılarını sürdürüyor.

Bu kapsamda banka, Euromoney'nin Mükemmellik Ödülleri 2026'da 6 ayrı ödülün sahibi oldu.

Ödüller, 30 yılı aşkın süredir performans, inovasyon ve müşteri etkisi alanlarında küresel ölçekte öne çıkan finansal kurumları değerlendiriyor.

Karşılaştırılabilir metrikler, yapılandırılmış başvurular ve şeffaf araştırma süreciyle yürütülen programda, bankalar faaliyet gösterdikleri pazar ve bölgelerdeki rakipleriyle ele alınıyor.

Euromoney tarafından "Türkiye'nin En İyi Bireysel Bankası" seçilen Garanti BBVA'nın tüketici kredileri alanında hem Türkiye hem de Orta ve Doğu Avrupa'da ödüllendirilmesi, bankanın müşteri ihtiyaçlarını merkeze alan hizmet modeli ve finansmana erişimi destekleyen yaklaşımının uluslararası ölçekte takdir gördüğünü gösterdi.

"Radikal müşteri perspektifi" yaklaşımıyla Garanti BBVA, bankacılığı yalnızca ürün ve hizmet sunmanın ötesinde, "müşteriyi dinleyen, anlayan ve her temas noktasında doğru çözümü sunan bütüncül deneyim alanı" olarak ele alıyor.

Müşterilerinin yaşamlarının farklı evrelerinde değişen ihtiyaçlarını anlayarak finansal yolculuklarının her adımında yanlarında olmayı hedefleyen banka, 30 milyon müşterisinin her biri için "hiper-kişiselleştirilmiş" bir deneyim sunma hedefiyle çalışıyor.

Banka, veri ve teknolojiyi etkin biçimde kullanarak gerçek zamanlı ve müşterinin bağlamına uygun tekliflerle finansal ihtiyaçlara proaktif çözümler geliştiriyor.

Kredi, mevduat ve kart önerilerinden dijital asistanı Ugi'nin proaktif yönlendirmelerine kadar pek çok alanda müşterilerinin finansal yaşamına eşlik eden banka, kullanıcılarını her temas noktasında dinleyerek deneyimi sürekli geliştiriyor ve ihtiyaçlara en uygun çözümleri sunuyor.

Çeşitlilik ve kapsayıcılıkla kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında aldığı ödüller ise bankanın sürdürülebilirlikteki konumunu teyit etti.

Sürdürülebilirliği uzun yıllardır grup stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak ele alan banka, bu yaklaşımı yalnızca bir sorumluluk değil, uzun vadede değer üretmenin yolu olarak görüyor.

Banka, çevresel etkiden toplumsal faydaya, kapsayıcı büyümeden fırsat eşitliğine uzanan geniş bir alanda sürdürülebilir değer oluşturmaya devam ediyor.

- "Müşterimizi dinleyen bankacılık anlayışıyla çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, 6 ayrı ödüle layık görülmenin büyük gurur olduğunu belirtti.

"Müşteri dinleyen, ihtiyaçlarını doğru analiz eden ve onlara finansal yaşamının her anında en uygun çözümle eşlik eden" bankacılık anlayışıyla çalıştıklarını aktaran Akten, "Türkiye'nin En İyi Bireysel Bankası seçilmemiz ve Tüketici Kredilerinde En İyi Banka olarak hem Türkiye'de hem Orta ve Doğu Avrupa'da ödüllendirilmemiz de bu hizmet modelimizin başarısını teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

Akten, çeşitlilik ve kapsayıcılıkla kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında aldıkları ödüllerin de uzun vadede değer üretme hedeflerini yansıtması bakımından özel önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Müşteri odaklı bankacılık anlayışımız, dijitalleşme yatırımlarımız, sürdürülebilirlik odağımız ve toplumsal fayda yaratan çalışmalarımızla finans sektöründe değer yaratmaya, Türkiye ekonomisine ve topluma katkı sağlamaya devam ediyoruz."