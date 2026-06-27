Garanti BBVA'ya Global Finance'ten "Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası" ödülü

Garanti BBVA, Global Finance'in "Dünyanın En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Ödülleri"nde bu yıl da "Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası" seçildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, tahsilat, ödeme, finansman ve entegrasyon çözümlerinden oluşan geniş nakit yönetimi ekosistemi, dijital bankacılık altyapısı ve müşterilerine sunduğu yenilikçi ürünlerle ödüle layık görüldü.

Garanti BBVA, Türkiye'de nakit yönetimi alanında birçok yeniliğe öncülük eden bankalar arasında yer alıyor. Banka, Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DCS), Garantili Ödeme, tedarik zinciri finansmanı çözümleri, toplu ödeme sistemleri, SWIFT tabanlı entegrasyonlar, API servisleri ve dijital tahsilat altyapılarıyla şirketlerin finansal süreçlerini daha etkin yönetmelerine katkı sağlıyor.

Yaklaşık 650 bin müşteriye nakit yönetimi hizmeti sunan Garanti BBVA, tahsilat, ödeme, finansman ve entegrasyon sistemleri aracılığıyla yıllık trilyonlarca liralık işlem hacmine aracılık ediyor.

Banka ayrıca SWIFT GPI, SWIFT Go, sanal IBAN, talep edilen ödeme, tedarik zinciri finansmanı ve dijital başvuru çözümleri gibi birçok yenilikçi uygulamayı Türkiye'de ilk hayata geçiren kurumlar arasında bulunuyor.

- Müşteri deneyimine odaklı çözümler

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, müşterilerin tahsilat, ödeme ve finansman süreçlerini daha verimli, hızlı ve güvenli hale getiren çözümler geliştirmeye odaklandıklarını belirtti.

Global Finance tarafından bir kez daha Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası seçilmenin ve müşteri deneyimi, teknoloji ve inovasyon odağında yürüttükleri çalışmaların uluslararası ölçekte takdir görmesinin kendileri için son derece değerli olduğunu ifade eden Akten, "Önümüzdeki dönemde de nakit yönetimi alanındaki liderliğimizi yeni nesil teknolojiler ve yenilikçi çözümlerle güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Akten, dijitalleşmeyi yalnızca süreçleri dönüştüren bir araç olarak değil, müşterilerinin iş yapış biçimlerine doğrudan değer katan stratejik bir unsur olarak gördüklerini vurguladı.