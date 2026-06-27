Beta Enerji halka arzına 14 kat talep geldi

Beta Enerji’nin halka arzı yoğun yatırımcı ilgisi ile tamamlandı. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Ziraat Yatırım’ın liderliğinde, Yatırım Finansman Menkul Değerler’in (YF) eş liderliğinde toplam 41 kurumdan oluşan konsorsiyum aracılıyla talep toplayan Beta Enerji’nin 60 milyon 750 bin TL nominal değerli halka arzına tahsisatın yaklaşık 14 katı olmak üzere 855 milyon 631 bin 987 TL nominal değerli talep geldi. Halka arzda toplam 1 milyon 143 bin 799 emirle başvuru yapılırken, yurtiçi bireysel yatırımcılardan tahsisatın 2,46 katı; yüksek talepte bulunan yatırımcılardan tahsisatın 88,6 katı; yurtiçi kurumsal yatırımcıdan ise tahsisatın 10,20 katı talep toplandı.

Satış sonuçlarına göre; halka arzda 1 milyon 103 bin 933 yurtiçi bireysel yatırımcıya 30 milyon 375 bin adet, 20 bin 394 yüksek talepte bulunan yatırımcıya 6 milyon 75 bin adet, 359 Beta Grubu çalışanlarına 607 bin 500 adet, 267 yurtiçi kurumsal yatırımcıya da 23 milyon 692 bin 500 adet olmak üzere toplamda 1 milyon 124 bin 953 yatırımcıya 60 milyon 750 bin adet payın dağıtımı yapıldı. Büyük başarıyla tamamlanan halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 15 oldu.

“Uzun vadeli değer yaratmaya ve ülkemizin enerji altyapısına katkı sunmaya kararlıyız”





Halka arzı yoğun ilgiyle tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, "Beta Enerji olarak yatırımcılarımızdan gördüğümüz güçlü talep, son yıllarda gerçekleştirdiğimiz yatırımların, üretim gücümüzün ve ortaya koyduğumuz büyüme vizyonunun yatırımcılarımızda karşılık bulduğunu gösterdi. Halka arz sürecimize ilgi gösteren, şirketimize ve geleceğimize güven duyan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Avrupa'nın en büyük enerji ve teknoloji kampüslerinden birini hayata geçirirken ortaya koyduğumuz hedeflere yatırımcılarımızın da ortak olması bizim için son derece kıymetli. Bu ilgi, büyüme hamlelerimize duyulan güvenin önemli bir göstergesi oldu. Hedefimiz; halka arzdan elde edeceğimiz kaynakla üretim kapasitemizi artırmak, yüksek katma değerli ürünlere odaklanmak ve ihracat pazarlarındaki etkinliğimizi güçlendirmek. Yatırımcılarımızın bize duyduğu bu güvene layık olmak için üretimden teknolojiye, ihracattan sürdürülebilir büyümeye kadar her alanda daha güçlü bir Beta Enerji inşa etmeyi sürdüreceğiz. Tüm paydaşlarımızla birlikte uzun vadeli değer yaratmaya ve ülkemizin enerji altyapısına katkı sunmaya kararlıyız” dedi.

Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek

Katılım endeksine uygun olan Beta Enerji hisselerinin 1 Temmuz Çarşamba günü, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlaması planlanıyor. Şirket, ayrıca kâr dağıtım politikası kapsamında dağıtılabilir net dönem kârının asgari yüzde 30’unu nakit olarak dağıtmayı hedefliyor.