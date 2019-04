“YENİDEN YAPILANDIRMALAR YAVAŞLAR”



YAPILANDIRMA SÜRER Mİ? Zaten her zaman müşterilerimiz için yeniden yapılandırma yapıyoruz. Ama başka banka müşterilerine yönelik yapmıyoruz, yapmayı da düşünmüyoruz. Bugünkü tabloda yeniden yapılandırmada sunulan kredi faizleri, bireysel ihtiyaç kredisi faizlerinin daha altında ve özellikle diğer bankalardaki riski almak üzerine kurulu. Bizim böyle bir amacımız yok. Ama bireysel, tüzel iyi niyetle gelen her müşterimizin borcunu yapılandırıyoruz.

KARTTA PAYLAR AZALIR MI? Şu an bunu öngörmek için çok erken. Bireyselde yeniden yapılandırma süreci yeni kuruluyor. Pazar paylarını değiştirebilir tabii, ancak bu etkileri şu an yorumlamak mümkün değil.

TÜZELDE ARTIŞ OLUR MU? Kurumsal kredilerde, hacim olarak büyük kalemlerin yeniden yapılandırılması 2018’de gerçekleşti. Ciddi bir duruşla iyi niyetle yaklaşan ve şahsi teminatlarıyla gelerek taşın altına kendi elini koyan borçlulara gereken her şeyi yapmaya hazırız. Burada belli bir standart oluşturduk. Bankamızda yeniden yapılandıran kredilerin toplam krediler içinde payı yüzde 5’in altında. 2019’da yeniden yapılandırmalar biraz daha yavaşlar diye umut ediyoruz. Ekonomide dengelenme olduğu için tahsili gecikmiş alacaklarda artış görüyoruz. Artış bir miktar bireyselde ve daha net olarak KOBİ tarafında oluyor. KOBİ ve ticari bankacılıkta artış bu yıl devam edecektir. Ama bunlar yönetilemez seviyelerde değil.