Elçin Cirik

ecirik@capital.com.tr

Finansın her alanı için 2017, kâr anlamında iyi bir yıl olarak hatırlanacak. Bankacılık dışı finans alanlarında henüz 2017 tam yıl verileri açıklanmadı. Ancak ilk 9 ay sonuçlarına göre tablo gayet olumlu. Türkiye Sigorta Birliği’nin 2017 yılı ilk 9 aylık verilerine göre elementer sigortada yüzde 66 artışla toplam 1,66 milyar TL’lik kâr yazıldı. 2016’nın aynı döneminde kâr 1 milyar TL’de kalmıştı. BDDK’dan yapılan açıklamaya göre 2017 yılı ilk 9 ayında leasing şirketleri 881 milyon TL net kâr açıkladı. Aktif büyüklüğü 36,6 milyon TL’ye çıkan faktoring sektöründe ise aynı dönemde net kâr 700 milyon TL oldu. Yeni oyuncularla hızlı büyüme trendine giren tüketici finansmanında da olumlu tablo devam ediyor. Tüketici finansman şirketleri, 2017’nin ilk 9 ayında 464 milyon lira net kâra imza attı. Peki 2018 için bu kârlar devam edecek mi? Yüksek kâr getiren ürünlerde nasıl bir değişim yaşanacak? İşte yanıtlar…

SİGORTADA TABLO NASIL?

Hayat dışı sigortacılıkta şirketler, 2017’de kârı, teknik kalemden değil mali gelirlerden elde etti. “Yatırım gelirleri olmaksızın sigortacılık faaliyetlerinden doğrudan kâr etmek, Türkiye piyasasında birkaç branş dışında mümkün değil” diyen Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören, 9’uncu ay sonunda sektörün topladığı 100 birime karşılık toplamda hasar ve operasyon maliyetleri sonrasında 103 birim masrafa katlanmak durumunda kaldığını belirtiyor. Ziraat Sigorta Genel Müdürü Emin Çubıkcı, hasarlardaki artışa rağmen sağlanan kârı, mevduat ve kambiyo kârlarının yükselmesine bağlıyor. Tabii kâr yazan branşlar da yok değil… Emin Çubıkcı, “Elementer sigortada özellikle prim üretimi açısından lokomotif rol üstlenen branşlar arasında en kârlı olanlar kaza, sağlık, nakliyat ve kasko sigortaları” diyor ve bu alanlarda nasıl kâr edildiğini de şöyle aktarıyor: “Şirketlerin özellikle kasko ve sağlık branşlarında daha yoğun teknoloji desteği kullanması, daha fazla analize dayalı fiyatlama yapması ve hasar maliyetlerini düşürücü tedbirler alması teknik kârlılığı olumlu etkiliyor.” Fatih Gören, kaza sigortalarında yüzde 58, nakliyatta yüzde 50-60 ve sağlıkta yüzde 99 teknik kâr yazıldığını aktarıyor. Yani örneğin kaza branşında her 100 liralık primde 42 TL teknik kâr ediliyor. Unico Sigorta Genel Müdürü Cenk Tabakoğlu, prim üretimleri yüksek olmasa da kredi, finansal kayıplar ve hukuksal koruma branşlarının da oldukça kârlı olduğunun altını çiziyor. Yöneticiler bu ürünlerde, 2018 yılında kârlılığın süreceği beklentisinde bulunuyor. Özellikle bireysel satılan sigortalarda kâr oranları korunacak. Emin Çubıkcı, 2018 için şu öngörüde bulunuyor: “Bu yıl trafik sigortasına getirilen tavan fiyat uygulaması nedeniyle kasko branşında rekabet daha da artacak ve branşın teknik kârlılığı bir miktar düşecek. Ancak sektörde bireysel sigorta ürünlere olan ilginin artması nedeniyle penetrasyon yükseliyor ve teknolojinin etkin kullanılmasıyla olumlu bir tablo görüyoruz.”

LEASİNGDE KOBİ KAZANDIRIYOR

Leasing sektörü, yeni işlem tutarında son yıllarda 5-7 milyar dolar arasında takıldı. “Sektör, tüm olumlu altyapı değişiklikleri ve yeni ürünlere rağdimen büyüyemiyor” diyen Deniz Finansal Kiralama Genel Müdürü Kahraman Günaydın, önemli kısmı banka iştiraki olan leasing şirketlerinin dar bir piyasada ve bunun doğal sonucu düşük kârlılıklarla çalıştığını aktarıyor. İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, 2017’nin ilk 9 verilerine göre sektörün ortalama özkaynak kârlılığının yüzde 13 ve aktif kârlılığının yüzde 2,3 düzeyinde olduğunu belirtiyor. Ancak Karakılıç, ilk 5 şirketinin rekabetin etkisiyle bu seviyelerin de altında çalıştığını vurguluyor. Günaydın’a göre leasing sektörü 2017 yılını tahmini 1,1 milyar TL kâr ile bir önceki yıla göre yüzde 19-20 büyümeyle kapatacak. İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, sektörde üründen ziyade segment bazında kâra bakılması gerektiğini düşünüyor. “En kârlı segmentler KOBİ ve mikro işletme segmentleri. Ayrıca bu segmentler daha yaygın bir portföy oluşturduklarından etkin risk yönetimine de imkan veriyor” yorumunda bulunuyor. Sektörde büyük firmalara yüzde 15,5 faizle finansman verilirken KOBİ’lerde bu oran yüzde 16,5-17’yi, mikrolarda ise yüzde 18-18,5’leri buluyor. Şeker Leasing Genel Müdürü Burak Latif Latifoğlu, son yıllarda leasing sektöründe en kârlı ürün grubunun metal işleme makineleri ve iş ve inşaat makineleri olduğunu açıklıyor. Latifoğlu, “Burada kârlılık, fiyatlamadan değil de bu makinelerin ikinci el değerlerinin yüksek olmasından kaynaklanıyor. İkinci el değerleri orijinal makine bedelinin yüzde 50-70’i aralığında” diyor. Yöneticiler, orta vadede bu iki mal grubunun en karlı ürün olmaya devam edeceğinde hemfikir. Aslında sektörde 2012’den beri uygulanabilen ancak bir türlü şirketlerin el atmadığı operasyonel leasing ürününde önemli kâr potansiyeli var. Sektörün büyük oyuncularından birinin genel müdür yardımcısı, Türkiye’de bu alanda çalışan filo şirketlerinin yüzde 4 aktif kârlılığı olduğuna dikkat çekiyor. Kahraman Günaydın, 2018 yılında 6-7 milyar dolarlık yeni iş hacmiyle 1,3 milyar TL kâr öngörüyor.

FAKTORİNG BİLMECESİ

Faktoring, bu yıl başlayan Tedarik Zinciri Finansmanı Platformu ile yeni bir döneme giriyor. Bu nedenle de faktoring sektörü yöneticileri kârlılık konusunda konuşmamaya çalışıyor. FKB (Finansal Kurumlar Birliği) de dahil olmak üzere sektör yöneticileri, 2018 yılında kârlılık üzerine tahmin yapmaktan kaçınıyor. Oysa 2017 yılının 3’üncü çeyreğinde sektör, BDDK verilerine göre bir önceki yılın aynı dönemine göre net kârını yüzde 33,9 artırdı. TEB Genel Müdürü Çağatay Baydar, 2017’nin Kasım ayında sektörün kârlılığının 2016’ya göre çok daha iyi durumda olduğunu belirterek şöyle konuşuyordu: “2016’da batık krediler kârlılığımızı olumsuz etkilemişti. 2017’de batık kredi oranının azalması kârlılığımızı olumlu etkiledi. Sektör olarak 2015 yılı kârlılık rakamlarını yakaladık.” Burada 2017 yılında KGF ile rahatlayan iş dünyasının, faktoringde batık kredi tutarının azalmasına ve böylece de kârlılığa olumlu etki yapması önemli rol oynadı. 2017 yılı sonu için sektör temsilcileri, 1,15 milyar TL’lik işlem hacmi ve kârlılıkta yüzde 20-25’lik büyüme öngörüyor. 2018’de de aynı kâr oranını yakalanıp yakalanmayacağı ise soru işareti. Çünkü burada devreye alınan Tedarik Zinciri Finansmanı Platformu’nun büyüme hızı çok önem taşıyor. Faktoring, özellikle garantili tahsilat ürünüyle kurumsal büyük şirketlerden çok KOBİ ve küçük işletmelerden yüksek kâr elde etmeye alışık. Özel bir faktoring şirketinin genel müdürü, ihracat faktoringinde kâr oranının yurt içi tahsilat ürününden düşük kaldığını belirtiyor. Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli’nin de yakın geçmişte değindiği gibi yeni platform fiyatlamaları hem ana firma hem de çoğunlukla KOBİ boyutundaki tedarikçileri açısından daha uygun kılacak. TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar da Kasım ayında, “Sektörde kârlılık, 2018 yılında yüzde 10 düşebilir” görüşündeydi. Adını açıklamak istemeyen bir yönetici ise 2018 yılında, 2017 yılı kâr oranlarının korunacağı düşüncesinde.