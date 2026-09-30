Garanti BBVA Leasing'e FMO'dan 30 milyon Euro kredi

Hollanda girişimci kalkınma bankası FMO, Garanti Finansal Kiralama AŞ'ye (Garanti BBVA Leasing) yeşil yatırımların finansmanında kullanılmak üzere 30 milyon avro tutarında kredi sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 5 yıl vadeli finansman, Türkiye genelinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve diğer sürdürülebilir varlıklar dahil uygun yeşil yatırımların finansmanında kullanılacak.

Uzun vadeli finansmana erişimi artıracak söz konusu kaynak sayesinde işletmelerin verimliliğini artıran, kaynak kullanımında etkinliği güçlendiren ve Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçişini destekleyen teknolojilere yatırım yapılmasına katkı sunulacak.

FMO tarafından sağlanan kredi, Garanti BBVA Leasing'in yeşil varlık portföyünü büyütmesine olanak tanırken, Türk şirketlerinin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli yabancı para finansmanına erişimini de destekleyecek. KOBİ'lere odaklanan Garanti BBVA Leasing, söz konusu finansman aracılığıyla şirketlerin rekabet gücünü artıran, sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan yatırımlara destek vermeyi sürdürecek.

İşlem, Garanti BBVA Leasing'in sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlarken, Garanti BBVA'nın 2029 yılına kadar 3,5 trilyon lira sürdürülebilir finansman sağlama taahhüdünü de destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı, sürdürülebilirliğin, reel ekonominin finansmanına yönelik yaklaşımlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"FMO ile gerçekleştirdiğimiz bu yeni finansman işlemi, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak verimliliğini artıran teknolojilere yatırım yapan işletmelere sağladığımız desteği güçlendirirken, uzun vadeli fonlama kaynaklarımızı daha da çeşitlendirmemize katkı sağlıyor. FMO ile uzun yıllara dayanan işbirliğimizi daha da ileri taşımaktan ve Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkı sağlayan yatırımları desteklemeye devam etmekten memnuniyet duyuyoruz."

FMO Finansal Kuruluşlar Avrupa ve Orta Asya (ECA) Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölge Müdürü Ruhi Coşkun da uzun vadeli finansmana erişimin, işletmelerin daha sürdürülebilir bir gelecek için ihtiyaç duyduğu teknoloji ve varlıklara yatırım yapabilmesi açısından önem taşıdığını aktardı.

Çoşkun, "Bu Yeşil Finansman ile Garanti BBVA Leasing'in Türkiye genelinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve diğer iklim odaklı yatırımlara yönelik finansman olanaklarını genişletmesini destekliyoruz. Güçlü bir yerel ortakla çalışarak, KOBİ'ler dahil işletmelerin verimliliğini ve dayanıklılığını artırmasına ve aynı zamanda ülkenin iklim dönüşümüne katkıda bulunmasına destek olmayı hedefliyoruz."