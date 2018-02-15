Kârlılıkta hız düşer

Elçin Cirik

ecirik@capital.com.tr

2017, bankacılık için beklenenden daha iyi geçti. Orta ligin önemli bankalarından TEB’in genel müdürü Ümit Leblebici, sektörün 2017’yi yüzde 20’nin üzerinde bir kredi büyümesiyle bitireceğini öngörüyor. “2018’de kredilerde bu oranda büyümeler olmaz; bunlar bir kerelik artıştı” diyen Leblebici, gelecek yıl için enteresan bir tespitte bulunuyor ve bankaların bireysel bankacılıkta da büyümeyi hedefleyeceğinin altını çiziyor. Bu yıl Türkiye’de 1 milyonun üzerinde yeni iş yaratılması nedeniyle 2018’de bireysel bankacılıkta hareket bekleyen yönetici, bireysel bankacılıkta 2018’i optimumu yakalama yılı olarak görüyor. “Bankalar bireyselde daha zayıf olduğu yerlere odaklanacak” diyor. TEB de bu anlayışla iyi olduğu konut ve taşıt kredilerinin yanında tüketici kredilerine odaklanmayı planlıyor. Leblebici’ye göre yılın ikinci yarısında yatırım iştahının artmasıyla kurumsal bankacılıkta oluşacak projeler için de bankalar rekabete girecek. Bankacılık sektörünün Eylül 2017 döneminde net kârı 37 milyar TL olarak açıklandı. Geçen yıl aynı dönemde rakam 29 milyar TL’ydi. Yalnız Leblebici, bu kâr artışının 2018’de vites küçülteceğini öngörüyor. “Önümüzdeki yıl bankaların kârlılıklarında artış hızı daha düşük olur” diyen yönetici, 2018’de sektörde kredi büyümesinin de yüzde 17- 20 aralığında gerçekleşeceğini söylüyor. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ile yaptığımız söyleşinin detayları şöyle:

2017 beklenenden iyi geçti. Bizi nasıl bir 2018 bekliyor?

Bu yılı Türkiye ekonomisi, yüzde 5,5, hatta biraz da iyi bir büyümeyle kapatacak gibi duruyor. Türkiye 2017’de iyi bir momentum kazandı. 2017’de hem yerel piyasadaki hem dışarıdaki gelişmelerin pozitif etkileri var. Dışarıda Avrupa ekonomik olarak toparlanmaya başladı. İhracatın bu yıl büyümeye yüzde 1,5-2 kadar katkısı var. Ben gelecek yıl da Avrupa’dan gelen taleple ihracattan yine minimum yüzde 2’lik bir katkı gelmesini bekliyorum. Üzerine bizim içeride büyümelerimiz devam edecekse ki onla ilgili önlemler alınıyor, edecektir. Bu durumda 2018’de de yüzde 3,5-4 arası bir büyüme olacak. Bu yıla göre 2018 rakamı daha yavaş olabilir ama 2017’de yüzde 6’ya yakın bir oranla biz büyümeyi öne çektik. 2018 yılının problemli geçeceğini düşünmüyorum. Sektör 2017’yi yüzde 20’nin biraz üzerinde bir kredi büyümesiyle bitirecek. Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) yardımıyla sermaye getirisinde düzelme yaşandı. 2018’de kredilerde bu oranda büyümler olmaz, bunlar bir kerelik artıştı.

Bankacılık sektörünün Eylül 2017 döneminde net kârı 37 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yıl bu rakam 29 milyar TL’ydi. 2018’de kârlılık nasıl olur?

Önümüzdeki yıl bankaların kârlılıklarında artış hızı daha düşük olur. Yıl sonunda sektörün kâr artışı ne olursa 2018 sonunda da bu oranın yarısı kadar bir büyüme hızı olur. Buradan bakınca da sektör olarak momentumumuzu koruyarak büyürüz. 2018’de sektörde krediler de yüzde 17-20 aralığında büyür.

2018’de KGF desteği bu kadar yüksek olmazsa ekonomi ve sektör olumsuz etkilenir mi?

Hayır. Çünkü ekonomi bir momentum kazandı. Başta ilk etki olarak para akımının sağlanması, insanların birbirlerine güven vermesi için itici bir güce ihtiyaç vardı ve KGF bunu sağladı. KGF ne zaman geldi, harekete geçtik. Şimdi KGF olmasa da aynı hareketi devam ettireceğimize dair sinyaller var. Ancak zaten büyük ihtimalle KGF, ihracata daha fazla yönelik endüstrileri teşvik eden bir şekilde kullanılacak. Bu da kötü bir strateji değil, ana problemimiz olan katma değer yaratma stratejimize destek olacak bir finansman altyapısına doğru gelişeceğiz. KGF form değiştiriyor. Bu da bizim zaten kazandığımız momentumunun ilerlemesine neden olur.