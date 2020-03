Paranın sosyal hali Tosla

Gençlerin banka müşterisi olma zorunluluğunu ortadan kaldıran Tosla, günlük finansal işlemlerini de kolayca yapabilmelerini sağlıyor. Ayrıca uygulama, gençlere sosyal medya ve mobil uygulama dünyasından çok uzak olmayan bir dünya sunuyor.

“Tosla”, gençlerin banka müşterisi olma zorunluluğunu ortadan kaldırarak günlük finansal işlemlerini yapabilmesi için kolay, hızlı, yaratıcı ve sosyal çözümler üretmeyi hedefleyen bir mobil uygulama. Tosla’yı indirmek ve Tosla hesabı açmak ücretsiz. Ayrıca gençlerin günlük kullanımdan alışkın oldukları sosyal medya ve mobil uygulama dünyasından çok uzak olmayan bir dünya sunuyor.

Tosla sosyal platform özellikli ilk e-para uygulaması ve uygulama sosyal ağlar mantığında çalışıyor. Tosla içinde arkadaşlarınızı bulabilir, takip edebilir, işlemlerinizle ilgili paylaşım yapabilirsiniz; paylaşımlarınıza arkadaşlarınız yorum yapabilir veya beğenebilirler. Tosla ile diğer Toslalı arkadaşlarınıza 7/24 ve ücretsiz şekilde para yollayabilir ve para isteyebilirsiniz; uygulama içinden oyun pini ve joker satın alabilirsiniz; temassız ve çipli Tosla Kart’ınızı Türkiye ve dünyanın her yerinde e-ticaret veya mağaza alışverişlerinizde kullanabilirsiniz ve Tosla hesabınıza Akbank ATM’leri, herhangi Banka hesabı veya kartı ile her an para yatırabilir ve her yerden çekebilirsiniz. Üstelik bu işlemlerin hepsi ücretsiz olarak sunuluyor.

SON DAKİKA KOLTUĞUM PROJESİ

Tosla, Zorlu PSM ve TOG ile ortaklaşa gerçekleştirilen ‘Etkinliklerde boş kalan Son Dakika Koltuklarının’ öğrencilere verilmesi projesi geçtiğimiz yıl ekim ayında başladı. “Son Dakika Koltuğum” projesi Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bir uygulama. Öğrencilerin projeden faydalanabilmeleri için etkinlikten en az 3 saat önce Zorlu PSM Tosla standında olarak, Tosla Kart’larıyla Toplum Gönüllüleri Vakfına 1 TL’lik cüzi bir bağış yapmaları gerekiyor. Bu şekilde kendilerine ayrılan biletlerine sahip olabiliyorlar. Başlatılan bu iş birliğiyle hem etkinliklerde boş koltuk kalmamış oluyor hem yapılan bağışlar Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda bu proje kapsamında açılan ve amacı daha çok gencin sanatsal faaliyetlere katılmasına destek olmak olan özel bir fona gidiyo hem de öğrencilerin normal hayatlarında kolaylıkla gidemedikleri kültür/sanat aktivitelerine neredeyse ücretsiz katılabilmeleri mümkün oluyor. Proje Zorlu PSM’de sezon boyunca, yani şimdilik Eylül 2020’ye kadar devam edecek olan projenin hedefi 40 bin öğrencinin bu fırsattan sağlanmasını sağlamak.