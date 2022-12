“Servis Bankacılığı” geliri 2030’da 1 milyar dolara ulaşacak

DenizBank’ın iştiraki Intertech, BDDK onaylı ilk ve tek finansal bulut hizmet sağlayıcı altyapısı inter-Cloud’u 2021 yılında finans sektörünün hizmetine sundu. Şimdi ise inter-Cloud, Türk finans sektörüne getirilen dinamizmi daha üst seviyelere taşımak adına, NGN iş birliğiyle Star of Bosphorus Veri Merkezi’ne genişletiliyor.

İş birliği kapsamında, yeni finansal bulut çözümü inter-Cloud altyapısı, NGN’in 2018 yılında hayata geçirdiği “Türkiye’nin datasını koruyan dijital kale” olarak adlandırılan Star of Bosphorus Veri Merkezi’nde barındırılıyor. Tüm büyük bulut sağlayıcıların yapısında olduğu gibi, bölgesel veri merkezleri yapısına geçerek hataya dayanıklı uygulamaları yüksek kullanılabilirlikte dağıtmak ve beklenmeyen sorunlara karşı koruma sağlamak adına tercih edilen Star of Bosphorus Veri Merkezi, yeni nesil teknolojileriyle kurumlara kesintisiz erişilebilirlik ve verimlilik sunuyor.

Yapılan araştırmalarda 2030 yılında Avrupa’da 100 milyar USD’lik bir Servis Bankacılığı pazarı olacağını gösteriyor. Bu pazarın 80 milyar USD’lik kısmı finansal olmayan e-ticaret ve parekende oyuncularının sunduğu müşteri deneyimlerine bankacılık hizmetlerinin entegre edilmesinden, 20 milyar USD’lik kısmı da Finteklere sağlanacak hizmetlerden oluşacağı düşünülüyor. Aynı zamanda 2030 yılında gene Avrupa’da küçük-orta boy ölçekteki bankalar ve finteklere sunulacak teknoloji platform hizmetlerinin 36 milyar USD, büyük ölçekteki bankalar için ise 23 milyar USD ile toplamda 60 milyar USD olacağını gösteriyor. Türkiye geldiğimizde 2030 yılında “Servis Bankacılığı” toplam gelirinin 1 milyar USD olması öngörülüyor.

“TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK BDDK ONAYLI FİNANSAL BULUT PLATFORMU”

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, bulut mimarisinin hızla hayatımıza girdiğinin altını çizerek şunları söyledi: “DenizBank her zaman için geleceğin teknolojilerini tasarlamaya odaklanmış bir kurum. Öyle ki Google, Microsoft ve diğer bulut ve teknoloji sağlayıcılarıyla erken aşamalarda teknoloji iş birliği yaparak Google Anthos ve Microsoft Azure platformlarında Türkiye’de ilk olduk, dünyada ise ilkler arasında yer aldık. Teknoloji üssümüz Intertech ile de inter-Cloud ve Hub yaklaşımı ile bulut alanında güvenli adres olmak üzere yola çıktık. inter-Cloud, Türkiye’nin ilk ve tek BDDK onaylı finansal bulut platformu. NGN’in veri merkezinin, yüksek teknoloji, yüksek kullanılabilirlik ve yüksek tolerans sunması, Intertech’in “güvenli bulut platformu adresi olma vizyonu ile birebir örtüşüyor. Bu iki güçlü kurumun, Türkiye’de tüm bulut platformlarının buluştuğu bir bağlantı noktası yaratmak üzere ilk adımı atmalarından mutluluk duyuyoruz.”

“TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ YAZILIM VE ÇÖZÜM EKOSİSTEMİ”

Bölgenin başta gelen finansal teknoloji şirketi olduklarını belirten Intertech Genel Müdürü Ömer Uyar ise şöyle konuştu: ”11 ülkede 49 farklı finans kuruluşuna alanımızın en inovatif hizmetini sunuyoruz. İçinde 100’den fazla ürün barındıran “inter-Vision Entegre Bankacılık Platformu” ile bir bankanın ihtiyaç duyabileceği tüm ürünleri sağlıyoruz. 35 yıllık geçmişimizde ürünlerimizi her daim geleceğin teknolojileri üzerine inşa ettik. 2005 yılında dünya üzerinde ilk defa web tabanlı bankacılık çözümünü hayata geçirmemiz, bu yaklaşımın somut bir örneği. Bugün de tüm ürünlerimizi kendi bulut platformumuz inter-Cloud üzerinden sunarak teknoloji alanındaki liderliğimizi sürdürüyoruz. 40’ın üzerinde çözüm ve 30’un üzerinde API iş ortağı ile Türkiye’nin en güçlü yazılım ve çözüm ekosistemini kurmuş durumdayız. Şimdi de en güçlü bulut ekosistemini oluşturmak üzere Microsoft ve Google gibi global firmalarla yaptığımız iş birliğine Türkiye’nin lider veri merkezine sahip NGN’i de dahil etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği ile Türkiye’de ve bölgede finansal çözüme ihtiyaç duyan tüm müşterilere hizmet verebilecek ekosisteme sahip olacağız.”

“BANKACILIĞIN GELECEĞİNİ DEĞİŞTİRECEK”

NGN CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Erol da yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Türkiye’nin Yeni Nesil Teknoloji Ortağı kimliğimizle, müşterilerimizin ihtiyaçlarının gelecekte ne yönde şekilleneceğini anlayarak bu yönde adımlar atıyoruz. Bu sayede Türkiye’nin ve dünyanın öncü firmalarına hizmet veriyor aynı zamanda onlarla iş ortağı oluyoruz. Türkiye’nin en büyük bankalarından Denizbank ve Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Intertech ile birlikte sektörün ihtiyacı olan finansal bulut çözümü inter-Cloud projesini hayata geçirmek ve bu projeyi Türkiye’nin Yerli Veri Merkezi Star of Bosphorus altyapısıyla sunmaktan gurur duyuyoruz. Bankacılık ve finans teknolojilerinin buluta taşınmasının bankacılığın geleceğini değiştireceğine inanıyoruz. Türkiye’nin bölgesel veri barındırma merkezlerinden birisi olma vizyonunu destekleyen Star of Bosphorus Veri Merkezimiz ile atılımlarımıza devam ediyoruz ve global oyuncuların Türkiye’de konumlanmasına imkan sağlıyoruz. Bu sayede kurulduğumuz günden bu yana hizmet ettiğmiz “Türkiye’nin Verisi Türkiye’de Kalsın” misyonumuzu her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Yaptığımız bu yatırımların ülkemizin gelişimi için çok önemli olduğuna inanıyoruz ve bu vizyon ile çalışmaya devam ediyoruz. NGN olarak müşterilerimizi her koşulda geleceğin teknolojilerine hazırlamaya ve dijitalleşme yolunda onlara uçtan uca çözümler sunmaya devam edeceğiz.”