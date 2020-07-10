'Tarım kredilerinin yüzde 66'sını biz veriyoruz'

Ziraat Bankası, kuruluşundan itibaren tarım sektörünün desteklenmesi ve finansman ihtiyacının karşılanması misyonuyla çalışıyor. Bankanın sektörün gelişimdeki rakamları da bu amacı net şekilde ortaya koyuyor. Ziraat Bankası’nın Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, “2015-2019 döneminde tarım kredileri yüzde 73 artış gösterdi, bankamız ayrı tutulduğundaysa kredi artış oranı yüzde 57’lere geriliyor. Bankamızın bu 5 yıllık dönemde kredi artışı yüzde 90’larda oldu” diyor.

Elçin Cirik

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Bin 700’u aşkın şubesinde tarım sektörüne de hizmet veren Ziraat Bankası, sektördeki toplam tarım kredilerinin yüzde 66’sını tek başına sağlıyor. Banka, 2018-2019 yılı ve 2020 ilk çeyreğinde de tarım kredilerindeki yüzde 9,5 büyümeye imza attı. Pişmaf, Ziraat Bankası’nın tarım kredilerinin yılsonunda 80 milyar TL düzeyine ulaşacağını öngörüyor.

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf ile hem tarım bankacılığının gelişimini hem bu alanda lider olan bankalarının gelecek planlarını masaya yatırdık:

- Bankanızı tarım bankacılığında farklı kılan nedir? Nasıl fark yaratıyorsunuz?

Ziraat Bankası’nın kuruluşundan itibaren temel misyonu, tarım sektörünün desteklenmesi ve finansman ihtiyacının karşılanması oldu. Tarım bankacılığı, yalnızca kredi büyüklüğüyle ölçülebilecek bir alan değil. Ziraat Bankası, her ne kadar kredi büyüklüğüyle de sektörde açık ara lider durumda olsa da bizim için esas olan üreticilerimiz ve ülke tarımı için yarattığımız katma değerin büyüklüğü. Bu nedenle Ziraat Bankası olarak üreticilerimizi kesintisiz olarak destekliyor. Yalnızca iyi günlerde değil zor günlerde de yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz. Ülkenin en ücra noktalarında da üreticilerin yanındayız. Bankamız sadece kredi vermez finansal okuryazarlık ve yatırım danışmanlığı da yapar.

Özetle tarım bankacılığı ve sektörü Ziraat Bankası için kredi pazarlama ve kâr meselesi değil, ülkemizin geleceği için stratejik ve milli bir mesele. Banka olarak ürün çeşitliliği, bilgi birikimi, finansman ve risk yönetimindeki engin tecrübemiz üreticilerin her noktada ulaşabilecekleri yaygın şube ağımız, üreticilere doğru zamanda doğru miktarda ve en uygun faiz oranlarıyla sağladığımız finansmanla fark yaratıyoruz.

- Tarım kredilerinde son 5 yılda sektörde ve bankanızda nasıl bir büyüme trendi mevcut?

BDDK tarafından 2015-2019 dönemi için yayınlanan fintürk verilerine göre bankacılık sektörünün bütününde tarım kredileri yüzde 73 artış gösterdi. Ziraat Bankası ayrı tutulduğunda kredi artış oranı, yüzde 57’lere geriliyor. Bankamızın bu dönemdeki kredi artışı yüzde 90’larda oldu.

Fintürk verilerine 2018-2019 döneminde de bankacılık sektörünün tarım kredilerinde toplam büyümesi yüzde 5,6 düzeyinde. Ziraat Bankası ayrı tutulduğunda büyüme oranı yüzde 3,6’ya iniyor. Aynı dönemde bankamızın tarım kredilerindeki büyümesi yüzde 9,5 oldu. Bu yılın ilk üç aylık döneminde de kredi büyümesi açısından benzer bir durum söz konusu.

- Bu yılsonu tarım kredilerinizin toplam büyüklüğü ne kadar ulaşacak?

Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, Ziraat Bankası olarak son beş yılda sektör ortalamasının çok üzerinde bir büyüme sağladık. Diğer bankaların piyasa beklentileri ve stratejileriyle kredi kullandırma iştahını bilmeden tarım kredilerinin toplamda ne kadar olabileceği konusunda bir değerlendirme yapmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Ancak Ziraat Bankası’nın tarım kredilerinin yılsonunda 80 milyar TL düzeyine ulaşacağını öngörüyoruz.

- Sektörde tarım kredilerinde ne kadarlık payınız bulunuyor? Burada hedefleriniz neler?

BDDK tarafından yayınlanan fintürk verilerine göre bankamızın tarım kredilerindeki payı yaklaşık yüzde 66 düzeyinde. Bu yıldan itibaren sektör payımızı çok daha yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz.

Ülkemizde tarımla iştigal eden hemen herkes, Ziraat Bankası’nın kredi ve/veya diğer bankacılık hizmetlerinden yararlanan müşteriler oluyor. Bu çerçevede bankamızın tarım bankacılığındaki müşteri sayısı 2,7 milyon kişinin üzerinde diyebiliriz. Son beş yılda kredili müşteri sayımızı yaklaşık 137 bin kişi artırdık. Toplam kredili müşterilerimizin sayısıysa 686 bini aştı, bu yılın sonuna kadar bu sayının 700 bini geçmesini hedefliyoruz.

Bu yıl seracılık, küçükbaş hayvancılık, tarım teknolojileri, sözleşmeli üretim, tarımsal ürünlerin işlenmesi, üreticiyle tüketici arasındaki süreci kısaltmayı hedefleyen krediler ve uygulamalar gündemimizde olacak.







