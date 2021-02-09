Temassız kredi kartı işlemlerinde rekor artış

Dünyayı kasıp kavuran Covid 19 salgını can almaya devam ederken, beraberinde de alışkanlıklarımızı değiştirdi. Temasız bir diğer deyişle şifre kullanmaksızın yapılan kredi kartı işlemlerinde Şubat 2019’de 26 milyon adet temassız ödeme yapılmışken, Şubat 2020’de temassız işlem sayısı yüzde 287 oranında bir artışla 73 milyon adede yükseldi.

Avukat Oğuzhan Buhur, temassız işlemlere duyulan ihtiyaç ve işlem sayısısındaki artış neticesinde kredi kartı kuruluşları tarafından kart hamilleri ve üye işyerleri temassız işlemlere yönlendirilerek temassız işlem limitleri arttırılma yoluna gidilerek 250 TL’ye kadar şifresiz işlem yapılabilmesi imkanı sağlandığına dikkat çekerek, “Ancak pandemi sürecinde temassız işlem limitlerinin arttırılmasına rağmen; 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 12.maddesinde düzenleme altına alınan kredi kartının ya da kredi kartı bilgilerinin kaybolması veya çalınması halinde kart hamilinin yapacağı bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan yüzelli Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere sorumlu olduğuna dair hükümde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır” diyor.

Pandeminin de yarattığı etki ile kredi kartı hamilleri nakit ödeme yerine kredi kartı ile temassız işlemlere yöneldiğini hatırlatan Buhur, “Temassız ve şifre kullanmaksızın yapılan kredi kartı işlemlerinde Şubat 2019’de 26 milyon adet temassız ödeme yapılmışken, Şubat 2020’de temassız işlem sayısı yüzde 287 oranında bir artışla 73 milyon adede yükseldi” diyor.

Kredi kartlarında şifresiz ve temassız işlemlerdeki oldukça yüksek bir artışa ulaştığını vurgulayan Avukat Oğuzhan Buhur, “Bu artış banka kartlarında da görülmekte; ancak yüksek meblağlı işlemlerde ise işlem adedi olarak artış sınırlı kalmaktadır. Kredi kartları ile yapılan işlemlerde işlem tutarı arttıkça tüketici tarafından yapılan işlem sayısının da arttırılması için özellikle internet üzerinden yapılan mesafeli işlemlere konu alışverişlerde, tüketicinin mağduriyet yaşamaması için talep ettiği mal veya hizmetin karşılanmaması ya da hatalı işlemler durumlarında tüketicinin kartına para iadesi için “chargeback” (ters ibraz) usullerinin hızlıca işletilmesi ve tüketici nezdinde güvenin daha da arttırılması gerekmektedir” diye ifade ediyor.

Pandemi sürecinin yarattığı etki ile kredi kartı sayısı ve toplam işlem tutarlarındaki artışın katlanarak arttığına dikkat çekerek, tüketicinin mağdur olmaması için mevzuat değişikliğini hatırlatıyor. Buhur,“Gerek kredi kartlarının kullanımındaki sürecinde getirdiği değişiklikler, gerekse dünya çapındaki gelişmeler göz önüne alındığında bir an önce mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi ve kredi kartı sistemine olan rağbetin artması sebebiyle yaşanacak hukuki uyuşmazlıkları ve uyuşmazlıklardaki artışı karşılayacak yeterli yasal alt yapının oluşturulması acildir” diyor.