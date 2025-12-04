Garanti BBVA’dan gençlere kariyer desteği

Türkiye’de gençlerin iş hayatına geçiş süreci her yıl daha da zorlaşırken, şirketlerin yetenek ihtiyacı da hızla dönüşüyor. Bu tablo içinde Garanti BBVA, üniversite son sınıf öğrencileri ve yeni mezun gençler için hazırladığı “Kariyerime İlk Adım” programıyla hem eğitim hem istihdam alanında önemli bir adım atıyor. Program, gençlere yalnızca ilk iş deneyimlerine hazırlanma fırsatı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda yeni nesil becerilerle donatılmış bir başlangıç yapmalarını amaçlıyor.

Garanti BBVA’nın Türkiye genelinden seçtiği 1.000 genç, kapsamlı bir gelişim sürecine dahil edildi. 16 Ekim – 18 Kasım 2025 tarihleri arasında başvuruları alınan programa, 72 ilden 4 bin 500’ün üzerinde başvuru geldi. Katılımcıların yüzde 66’sının kadın olması ise genç kadınların iş yaşamına güçlü başlama isteğinin dikkat çekici bir göstergesi olarak öne çıktı. Programı başarıyla tamamlayan gençlerin profilleri, Garanti BBVA’nın Kariyer.net iş birliğiyle 6 ay boyunca 100 işverenle öncelikli olarak paylaşılacak. Böylece gençler, eğitim sürecinin ardından doğrudan iş dünyasıyla temas etme fırsatına kavuşacak.

Programın içeriği, hızla değişen iş dünyasının beklentilerine göre şekillendirilmiş durumda. Gençler; etkili iletişimden yapay zekâ farkındalığına, yeni nesil satış tekniklerinden mülakat pratiklerine kadar 11 farklı başlıkta kapsamlı bir eğitim alıyor. Amaç, üniversite diplomasının ötesine geçen bir yetkinlik seti kazandırmak ve gençlerin istihdama daha özgüvenli adım atmasını sağlamak.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, programın önemini şu sözlerle aktarıyor:

“Gençlerin geleceğe güçlü bir adım atmasını sağlamak önceliklerimizden biri. ‘Kariyerime İlk Adım’ Programı ile gençlerin potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koymalarına ve iş hayatına güvenle başlamalarına destek oluyoruz. Eğitimi yalnızca bankacılık faaliyetimizin bir parçası değil ülkemizin geleceğine yapılan bütüncül bir yatırım olarak görüyoruz.” Akten, Garanti BBVA’nın kendisini bir “okul şirket” olarak konumlandırdığını vurgulayarak, gençlere yeteneklerini geliştirebilecekleri alanlar sunmanın kurumun temel hedeflerinden biri olduğunu ifade ediyor.

Garanti BBVA Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay ise gençlerin istihdama geçişte en çok ihtiyaç duyduğu şeyin yönlendirilme ve destek olduğunu belirtiyor. Firuzbay, “Teknolojinin ve iş yapış biçimlerinin bu kadar hızlı değiştiği bir dönemde diploma tek başına yeterli değil. Empati, iletişim, problem çözme ve sürekli öğrenme gibi beceriler artık kariyerin asıl belirleyicisi. Bu programı gençlerin bu yetkinlikleri keşfetmesi ve kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapabilmesi için tasarladık” diyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen gençlerin aynı fırsata erişmesini önemsediklerini belirten Firuzbay, bugün Garanti BBVA’da her dört çalışandan birinin Z kuşağından oluştuğunu ve bu durumun gençlerin beklentilerini yakından anlamayı kolaylaştırdığını da ekliyor ve “Geleceğin liderleri, bugünden gelişimine alan açan gençler arasından ��ıkacak. Biz de bu yolculukta onların yanında olmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz” diyor. Garanti BBVA’nın “Kariyerime İlk Adım” programı, gençlerin iş yaşamına hazırlanmasına yönelik yalnızca bir eğitim süreci değil; aynı zamanda fırsat eşitliği, bölgesel kapsayıcılık ve yeni nesil yetenek yetiştirme vizyonunun somut bir yansıması niteliğinde.