Burgan Leasing iki yeni dijital çözümü devreye aldı

Burgan Leasing, finansal kiralama süreçlerinde hız ve erişilebilirliği artırmak amacıyla hızlı teklif ve dijital imza olmak üzere iki yeni dijital çözümü hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, teknoloji yatırımlarını kullanıcı faydası ve süreç verimliliği odağında sürdüren Burgan Leasing, yeni uygulamalarla leasing işlemlerini daha hızlı ve mekandan bağımsız hale getirdi.

"Hızlı teklif" uygulamasıyla teklif oluşturma süresi 1,5 dakikaya inerken, dijital imza platformu sayesinde doküman imzalama süreçleri uçtan uca dijital ortama taşındı. Uygulamayla satış ekipleri telefon veya tablet üzerinden teklif hazırlayıp kullanıcılara iletebiliyor. Bu sayede sahada ve ofis dışında müşteri taleplerine daha hızlı yanıt veriliyor.

Onaylanan teklifler kredi süreçlerinin anında başlatılabilirken, bu yapıyla kullanıcıların leasinge konu mal ve hizmetlere daha kısa sürede ulaşması sağlanıyor. Dijital imza platformuyla da "mobil imza", "elektronik imza", "2D imza" ve "biyometrik imza" olmak üzere dört farklı seçenek tek çatı altında sunuluyor. Ayrıca banka talimatları ve teminat mektupları gibi kritik dökümanlar da tam yasal geçerlilikle imzalanabiliyor.

- İmza süreçlerinde daha yüksek kontrol ve bütünlük sağlıyor

Dijital imza platformu kurumiçi altyapı üzerinde konumlandırılmasıyla güvenlik standartlarını yükseltiyor. Bu sayede imza süreçlerinde daha yüksek kontrol ve bütünlük sağlıyor. Platform kağıt kullanımını ortadan kaldırarak şirketin sürüdürülebilirlik hedeflerine de katkı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Leasing Genel Müdürü Aydın Yusufoğlu, Burgan Leasing'in hem hızlı teklif uygulaması hem de dijital imza platformuyla kullanıcılarına çok daha hızlı erişim sunmayı hedeflediğini belirtti.

Yusufoğlu, "İşlem sürelerinin kısalması, bürokrasinin azalması ve süreçlerin tüm cihazlardan erişilebilir hale gelmesi, rekabet gücümüzü destekleyen en kritik unsurlar arasında yer alıyor. Bu yenilikler sayesinde leasing süreçlerini hızlandıran, kullanıcı deneyimini iyileştiren ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu ileri taşıyan bütüncül bir dijital dönüşüm ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.