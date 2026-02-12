“2026’da yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye odaklanacağız”

2025’i ‘dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme yılı’ olarak tamamlayan Bupa Acıbadem Sigorta, 2026’da yeni büyüme hedefleri koyuyor.

Capital Dergisi Sigorta BES / Ocak 2026

Bupa Acıbadem Sigorta Genel Müdürü Aslıhan Duymaz, 2026 hedeflerini ve iş planlarını anlattı.

2025’i değerlendirebilir misiniz?

2025, sağlık sigortacılığı açısından güçlü bir dönüşüm yılı oldu. Türkiye Sigortalar Birliği’nin (TSB) 2025 Ocak-Eylül verileri, bu dönemde sağlık sigortalarının 147,6 milyar TL prim üretimi ile sektörün en büyük ikinci branşı haline geldiğini gösteriyor. Bu dönemde yüzde 61,49’luk büyüme ve yüzde 21,16’lık reel artış, sağlık sigortalarına yönelik ilginin giderek arttığını doğruluyor. Biz de bu dinamizmin içinde istikrarlı bir performans sergiledik. Yıl başındaki yüzde 40-45 prim üretim hedefimize oldukça yakın sonuçlar elde ettik. Portföyümüzde kurumsal müşterilerin payı yüzde 75 seviyesinde ve kurumsal tarafta ihtiyaçların çeşitlendiği bir yapıya hitap eden esnek ürün modelleri ile bu segmentte müşterilerimize olumlu bir deneyim yaşattığımıza inanıyoruz. Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) ve özel sağlık sigortası (��SS) teminatlarını bir araya getiren karma çözümlere talep yıl boyunca artmaya devam etti ve müşteri memnuniyeti göstergelerimiz de bu tabloyu destekledi. 2025’te medikal maliyetlerdeki yukarı yönlü hareket devam etti. Fiyatlama yapımızı güncelleyerek daha veri temelli bir modele geçtik ve risk segmentasyonunu güçlendirdik. Dijitalleşme sayesinde operasyonel maliyetlerimizi optimize ettik ve sigortalıların hizmetlere erişilebilirliğini koruduk. Temel yaklaşımımız, sürdürülebilir finansal yapı ile kaliteli hizmet sunumu arasındaki dengeyi hassas şekilde yönetmek oldu. Genel olarak, 2025’i planladığımız çerçevede, ‘dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme yılı’ olarak görüyorum.

Son dönemdeki odak konularınızdan bahseder misiniz?

Son dönemde ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerindeki değişen talep yapısına uygun ürün modelleri geliştirdik. Özel sağlık sigortasında TÜİK’in açıkladığı yüzde 62,64’lük fiyat artışı, kullanıcıları daha sürdürülebilir seçeneklere yönlendirdi. Bu nedenle, check-up ve tetkik sigortalarımız gibi önleyici sağlık paketlerimizin yanı sıra TSS ile ÖSS’yi bir araya getiren, ikisi bir arada sağlık sigortası ürünü gibi karma çözümlerimizi de müşterilerimiz ile buluşturduk. Operasyonel süreçlerimizi daha çevik hale getiren yapay zekâ tabanlı dosya yönetimi, risk değerlendirme ve fiyatlama modellerini de devreye aldık. Böylece hem içeride verimliliği artırdık hem de sigortalıların hizmete erişimini hızlandırdık.

Dijitalleşme odaklı çalışmalarınız neler?

Hizmet kalitesi açısından kullanımına sunduğumuz ‘Blua Dijital Sağlık Platformu’ ile sigortalılarımız, ister uzman hekimlerden danışmanlık alabiliyorlar, isterlerse de semptom asistanı sayesinde birkaç dakika içinde belirtilerine uygun yönlendirmeye ulaşabiliyorlar. Sigortalılarımızın sadece hastalık dönemlerinde değil, yaşamları boyunca sağlıklı ve mutlu bir yaşamı sürdürebilmeleri için sunduğumuz dijital sağlık hizmetlerini daha çeşitli ve daha erişilebilir hale getirmek için çalışıyoruz. Amacımız, her bir sigortalının kendi sağlık yolculuğunu güvenle takip edebildiği, ihtiyacına uygun desteğe her an ulaşabildiği bütünsel bir sağlık platformu oluşturmak. Bu yapıyı büyütmek, stratejik önceliklerimiz arasında. Diğer taraftan yeni teknolojilere yatırım yapmaya ve geliştirmelerimize devam edeceğiz. Odak noktamız ise veri olacak.

2026’da yeni projeler hayata geçirecek misiniz?

2026’da Türkiye sigorta sektörünün büyümesine öncülük etmeye, toplumsal sigorta bilincini güçlendiren ve sağlıklı yaşamı destekleyen yenilikçi uygulamalar geliştirmeye odaklanacağız. Sigortacılık ürün ve hizmetlerini toplumun tüm kesimlerine ulaştırma hedefimiz doğrultusunda, alanında lider ve pazar belirleyici bir şirket olma vizyonumuzla tüm paydaşlarımız için değer yaratan stratejiler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Dijitalleşme alanında ise sigortalılarımızın sağlık süreçlerini daha proaktif şekilde yönetebilmelerini sağlayacak altyapıları güçlendirmeyi planlıyoruz. Hizmete erişimi kolaylaştıran, kişiye özel öneriler sunan ve sağlık yolculuğunu takip edebilen dijital çözümler önceliğimiz olacak. kapsayıcılığı artırarak daha sürdürülebilir ve erişilebilir sağlık çözümleri sunmayı da hedefliyoruz.





‘Kişiye Özel Global Sağlık Sigortası” ürünü ile farklılaşacak

“Türkiye’de, ‘insanların daha uzun, daha sağlıklı ve daha mutlu yaşam sürmelerine yardımcı olmak ve daha iyi bir dünya yaratmak’ misyonuyla yenilikçi ürün ve hizmetler sunuyoruz. Bu misyonumuz doğrultusunda, sektörde bizi ayrıştıran bir diğer önemli unsur ise yakın zamanda Türkiye’de ilk kez sunduğumuz ‘Kişiye Özel Global Sağlık Sigortası’ ürünümüz. Yurt dışına sık seyahat eden 'C-Level' üst düzey yöneticilerden yurt dışında yaşayan veya eğitim gören bireylere kadar geniş bir kitleye hitap eden bu ürün; sigortalılara dünyanın her yerinde 2 milyonu aşkın sağlık kurumuna erişim imkânı sunuyor. Ayrıca 7/24 kapsamlı online sağlık hizmetleri, 190’dan fazla dilde müşteri hizmetleri desteği ve fark yaratan kapsamlı teminatlarıyla sınırları aşan benzersiz bir sağlık güvencesi sağlıyor.”

“Farklılaşan ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştiriyoruz”

“Sağlık sigortacılığının toplam pazarın yüzde 20,19’unu oluşturacak kadar güçlenmesi, trafikten sonra ikinci branş haline gelmesi, önümüzdeki dönemin büyüme potansiyelini net şekilde gösteriyor. Biz de bu tabloyu dikkate alarak hem kurumsal hem bireysel segmentlerde farklılaşan ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştiriyoruz. Kurumsal segmentte, şirketlerin çalışan sağlığını daha geniş bir perspektiften yönetebilmelerine olanak tanıyan karma modeller ve hizmetler talebe göre şekilleniyor. Bireysel tarafta ise dijitalleşmenin sunduğu 7/24 erişim imkanlarıyla, bireylerin sağlığını bütünsel olarak güvence altına alan, koruyan ürün ve hizmetler sunuyoruz. Sürdürülebilir bir büyüme yaklaşımıyla dünyanın en müşteri odaklı şirketi olma hedefi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”