Mapfre 2025’te 26,5 milyar TL prim üretti

Yeni kurumsal kimlik kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşma yapan Mapfre Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven değişimi şu sözlerle anlattı:

“Teknolojinin hayatın her alanına daha fazla nüfuz ettiği, müşteri beklentilerinin değiştiği ve iş dünyasının alışılmış kalıpların çok ötesinde yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz. Biz de son yıllarda bu yeni dünyaya uyum sağlamak için içeride çok önemli bir dönüşüm sürecinden geçtik ve daha çevik, daha açık ve daha fazla sorumluluk alan bir yapı inşa ettik. Tüm bu yolculuk bize şunu net biçimde gösterdi: İçeride nasıl bir Mapfre’ye dönüştüysek dışarıdan görünenin de bunu yansıtması gerekiyordu. Bu anlamda dönüşümü sadece bir yenilenme olarak değil, kim olduğumuzu daha doğru anlatma olarak görüyorum.”

“Yılı 26,5 milyar TL prim üretimiyle kapattık”

Yeni kurumsal kimliğin Mapfre Sigorta’nın güçlü finansal yapısı ve uzun vadeli büyüme yaklaşımıyla da birebir örtüştüğünü vurgulayan Erdinç Yurtseven, finansal görünüme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“2025 Eylül sonuçlarına baktığımızda, MAPFRE Grup’un prim üretimini 22,4 milyar Euro seviyesine taşıdığını görüyoruz. Grubun yaklaşık 9 milyar Euro düzeyindeki güçlü özkaynak yapısı, finansal sağlamlığımızın en önemli göstergelerinden biri. Karlılık tarafında ise 2025’in ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27’lik artışla 830 milyon Euro net kar elde ettik.”

MAPFRE Grubu’nun 2023, 2024 ve 2025’te üst üste bir önceki yıldan daha iyi sonuçlar ürettiğini belirten Yurtseven, grubun finansal gücüne ilişkin sağlam mali bünye vurgusu yaptı.

Türkiye operasyonuna ilişkin verileri paylaşan Yurtseven, “Türkiye’ye baktığımızda Mapfre Sigorta, Grup içinde doğrudan sigortacılık faaliyetinde bulunulan 25 ülke arasında hem prim üretimi hem de net kar büyüklüğü açısından 6’ncı sırada yer alıyor. 2025 yılını yaklaşık 26,5 milyar TL prim üretimiyle kapattık; bu da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40’lık bir büyümeye işaret ediyor” ifadesinde bulundu.

2026 yol haritası: Sürdürülebilir büyüme ve dijitalleşme

Erdinç Yurtseven, 2026 yılına ilişkin stratejik yol haritasını da şu sözlerle özetledi:

“Mapfre Sigorta olarak 2026 stratejimizi; sürdürülebilir büyüme, dijitalleşme, müşteri deneyimi ve insan odağı etrafında şekillendiriyoruz. Dengeli portföy yapımızı koruyarak, sektör ortalamasının üzerinde ancak kontrollü bir büyümeyi hedefliyoruz. Teknolojiyi, müşterilerimizle kurduğumuz bağı güçlendiren, onları daha iyi anlamamızı sağlayan stratejik bir unsur olarak görüyoruz. Bu doğrultuda veri analitiği ve dijital yetkinliklerimizi geliştirerek, her müşterimize ihtiyacına göre şekillenen, daha kişisel çözümler sunmaya devam edeceğiz. Tüm bu hedeflerin merkezinde insan var. Hem çalışanlarımızın hem de müşterilerimizin deneyimini birlikte yükselten, güvene dayalı ve sürdürülebilir bir kültürü güçlendirmeyi öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz.”