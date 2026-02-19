Finansla Gelecek’te hedef 10 bin genç

Allianz Türkiye, finansal okuryazarlığı artırmak amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle Finansla Gelecek projesini hayata geçirdi.

Tuba İlze / [email protected]

Ülke genelinde fiziksel ve çevrim içi eğitimlerle 10 bin gencin finansal okuryazarlık becerilerinin artırılmasının hedeflendiği projenin lansmanı İstasyon Gaziantep’te gerçekleştirildi. Açılışta Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ve UNDP Türkiye Finansla Gelecek Projesi Gönüllü Destekçisi Özge Özacar yer aldı.

Dünyada her 3 kişiden 1’i finansal okuryazar

Dünya genelinde finansal okuryazarlık oranı hala istenen seviyede değil. Allianz verilerine göre her üç yetişkinden yalnızca biri finansal okuryazar. Dijital finansal hizmetlerin kullanımının arttığı genç nüfusta da tablo çok farklı görünmüyor. OECD’nin hazırladığı rapor, 15 yaşındaki gençlerin üçte ikisinden fazlasının finansal ürün ve hizmetleri aktif olarak kullandığını ortaya koyuyor. Ancak aynı rapora göre öğrencilerin yüzde 18’inin finansal okuryazarlık becerileri, temel finansal kararları dahi alamayacak düzeyde “yetersiz” olarak tanımlanıyor.

Bu tabloyu değerlendiren Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez, finansal okuryazarlığın yalnızca bireysel bir yetkinlik olmadığını vurguladı. Boğaziçi Üniversitesi ile gerçekleştirdikleri bir araştırmaya da değinen Taylan Türkölmez, temel finans kavramları konusundaki bilgi seviyesinin sınırlı olduğuna dikkat çekti.. Araştırmaya göre, toplumda bileşik faizi doğru şekilde bilenlerin oranı yalnızca yüzde 30 civarında. Bu verinin önemine işaret eden Türkölmez, finansal okuryazarlığın bireysel sınırların ötesine geçtiğini vurguladı.

“Finansal okuryazarlık, sadece kişisel bir beceri değil aynı zamanda hanelerin ekonomik zorlukları atlatmalarına, piyasaların istikrarlı kalmasına ve ekonomilerin kapsayıcı bir şekilde büyümesine yardımcı olan makroekonomik bir öncelik” dedi. İlk etapta 15–24 yaş aralığındaki gençleri odağa alan Finansla Gelecek projesi, Aralık 2025’te gerçekleştirilen eğitmen eğitimleriyle başladı. Yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimlerin yanı sıra program, çevrimiçi eğitimlerle de desteklenecek.

“Gençlere gerekli araçları sunuyoruz”

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic de finansal okuryazarlığın kalkınma perspektifindeki yerine dikkat çekti. Dragisic’e göre günümüzde kalkınma kavramı, giderek daha fazla “dayanıklılık” üzerinden tanımlanıyor. “Günümüzde kalkınma, giderek artan biçimde dayanıklılıkla tanımlanıyor; yani şoklara karşı ayakta kalabilme, değişime uyum sağlayabilme ve geleceği güvenle planlayabilme kapasitesiyle” diyen Dragisic, geleceği planlama becerisinin merkezinde finansal okuryazarlığın yer aldığını vurguladı.

Dragisic, finansal bilginin gençler için somut bir koruma ve güçlenme aracı olduğuna işaret ederek, “Geleceği güvenle planlayabilmenin merkezinde ise finansal okuryazarlık yer alıyor. Finansal okuryazarlık, gençlerin eğitimlerine ilişkin bilinçli kararlar almalarını, çoğu zaman sınırlı olan kaynaklarını etkin biçimde yönetmelerini ve yetişkinliğe geçiş sürecinde karşılaşabilecekleri finansal risklere hazırlıklı olmalarını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Finansal okuryazarlığa yapılan yatırımın yalnızca bilgi aktarımı anlamına gelmediğini belirten Dragisic, sözlerini şöyle sürdürdü: “Finansal okuryazarlığa yatırım yaptığımızda özgüven inşa ediyor, dayanıklılığı güçlendiriyor ve gençlere daha iyi bir geleceği hayal ve inşa etmeleri için gerekli araçları sunuyoruz. Bu nedenle bu tür girişimler büyük önem taşıyor. Çünkü bireylere ve topluma bir bütün olarak yatırım yaptığımızda, kalkınma sürdürülebilir ve uzun vadeli hale gelir.”

Sürdürülebilir bir ekosistem inşa ediyoruz”

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, finansal okuryazarlık alanında uzun yıllardır yürüttükleri çalışmaların, gençlerin günlük hayatına doğrudan temas eden bir içerikle tasarlandığını vurguladı.

“Habitat Derneği olarak, uzun yıllardır finansal okuryazarlık alanında sahada karşılığı olan, gençlerin hayatına doğrudan dokunan çalışmalar yürütüyoruz” diyen Caldu, Allianz ve UNDP iş birliğiyle hayata geçirilen Finansla Gelecek Projesi’nin kapsamını şöyle anlattı:

“Allianz ve UNDP ortaklığında hayata geçirdiğimiz Finansla Gelecek Projesi ile 15–24 yaş arası gençlerin ve genç girişimcilerin finansal okuryazarlık, risk yönetimi ve sigorta konularına erişimini güçlendirmeyi hedefliyoruz.” Projenin kısa sürede önemli bir erişim sağladığını belirten Caldu, “Türkiye’nin 81 ilinden seçilen 31 gönüllü eğitmenimizle kısa sürede 563 gence ulaştık ve bir yıl içinde 10 bin gence erişmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullanıyor. Caldu, yalnızca eğitim vermekle yetinmediklerini de vurguluyor: “Eğitimlerin yanı sıra FINHACK, finansal koçluk programları ve dijital araçlarla gençlerin birlikte ürettiği, sürdürülebilir bir finansal ekosistem inşa ediyoruz.”