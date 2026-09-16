HackZone girişimlerinin aldığı yatırım 17 milyon doları aştı

Allianz Türkiye’nin 2020’den bu yana yürüttüğü HackZone programında yaklaşık 700 startup değerlendirilirken, 53 girişimle PoC gerçekleştirildi ve 20 proje canlı kullanıma geçti. Programda yer alan girişimlerin ekosistemden aldığı toplam yatırım 17 milyon doları aşarken, son dönem projelerinin yaklaşık yüzde 90’ında yapay zekâ teknolojileri kullanıldı.

Allianz Türkiye’nin Tenity iş birliğiyle yürüttüğü açık inovasyon programı HackZone, altıncı dönemini tamamladı. Programın bu döneminde dijital sağlık, finansal danışmanlık, çağrı merkezi teknolojileri ve agentic yapay zekâ alanlarında çözümler geliştiren 7 girişim yer aldı.2020’den bu yana program kapsamında 700’e yakın startup değerlendirildi, 53 startup ile PoC çalışması gerçekleştirildi ve 20 proje canlı kullanıma geçti. Program sayesinde 30 startup da sigorta sektörüyle ilk kez çalışma fırsatı buldu.

Tuba İlze / [email protected]

HackZone’a katılan girişimlerin bugüne kadar ekosistemden aldığı toplam yatırım ise 17 milyon doların üzerine çıktı. Bu tutar geçen yıla göre 2 milyon doların üzerinde artış gösterdi.

100 başvurudan 7 girişim seçildi

HackZone’un altıncı dönemine finansal danışmanlık, dijital sağlık, çağrı merkezi ve agentic yapay zekâ kategorilerinde 100’e yakın startup başvurdu. Program için Callby AI, Fintela Financial Advisory, Freya, Marin App, Opinion AI, Smart IQ ve SYNAPS seçildi.Program kapsamında girişimlere mentorluk ve eğitim desteğinin yanı sıra PoC çalışmaları için 500 bin TL’ye kadar finansal destek ve Allianz API’larına erişim sağlanıyor. Programda 50’den fazla uzman mentor da girişimlerle çalışıyor.

5 binden fazla geliştirici

Allianz Türkiye’nin açık API ekosistemindeki geliştirici sayısı 5 bini aşmış durumda. API altyapısı, girişimlerin ve yazılım geliştiricilerin sigorta sektörüne yönelik ürün ve hizmetlerini geliştirmesine ve test etmesine olanak sağlıyor.

Allianz Türkiye Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Fahri Kaan Toker, programın temel hedefinin projeleri deneme aşamasında bırakmamak olduğunu söyledi. Toker, altı yıllık dönemde 53 PoC’den 20 projenin canlı kullanıma geçirilmesine dikkat çekerek, şirketin girişimlerle birlikte gerçek iş problemlerine yönelik çözümler geliştirmeye odaklandığını belirtti.

Toker, önümüzdeki dönemde de özellikle yapay zekâ gibi yeni teknolojilerin gerçek iş problemleri üzerinde test edilmesinin programın ana çalışma alanlarından biri olacağını ifade etti.

Projelerin yüzde 90’ında yapay zekâ





HackZone’un son dönem projelerinde yapay zekânın ağırlığı da arttı. Projelerin yaklaşık yüzde 90’ında yapay zekâ teknolojileri yer alıyor. Bu dönem özellikle agentic yapay zekâ, çağrı merkezi, dijital sağlık ve finansal danışmanlık çözümleri öne çıktı.

Programdaki girişimlerden Callby AI ve Freya çağrı merkezi teknolojilerine, Fintela finansal verilerin yapay zekâ ile analizine, Marin App ve Opinion AI sağlık teknolojilerine odaklanıyor. Smart IQ otomotiv verilerini değerleme ve risk göstergelerine dönüştürürken SYNAPS ise işe alım ve yetenek yönetimi süreçleri üzerinde çalışıyor.

“Müşteri deneyimi dönüşüyor”

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, yapay zekânın sigortacılıkta müşteri deneyimini de dönüştürdüğünü söyledi.Kırcı, müşterilerin yalnızca hasar sonrasında hızlı hizmet beklemediğine, ihtiyaçlarını daha önceden anlayan ve riskleri gerçekleşmeden azaltmaya yardımcı olan çözümlerin önem kazandığına dikkat çekti. Kırcı, kişiselleştirme, proaktif hizmet ve güvenin önümüzdeki dönemde sigortacılıkta daha belirleyici hale geleceğini ifade etti.