Nil Dumansızoğlu

ndumansizoglu@capital.com.tr

Türkiye’ye 2009 yılında giriş yapan ACE, dünyada yaptığı satın alma sonrası bu yılın haziran ayından bu yana Chubb Türkiye adıyla faaliyet gösteriyor. Dünyanın en büyük halka açık sabit kıymet ve sorumluluk sigorta şirketlerinden Chubb, Türkiye’de kurumsal sigortalar ve özellikle siber sigortalar konusunda iddialı. Chubb Türkiye Genel Müdürü Emre Buğday, sektörde uzun süreli perspektifte kârlılığın önemli olduğunu düşünüyor. “Trafik dışındaki sorumluluk branşları, teknik anlamda kâr edebiliyor. Sıkıntı şu ki trafik yüzde 50’ye yakın büyük bir paya sahip olduğu için buradaki zarar, tüm sektörü etkiliyor” diyen Buğday, sektörün bu yılı zararla kapatacağını söylüyor. “Kârlılık sorununun aşılabilmesi için sektörün zamana ihtiyacı var” diyen Buğday, önemli bir noktaya daha değiniyor: “Türkiye’de sektör 2009 yılından beri çok önemli bir transformasyondan geçti. Dünyanın önemli yabancı yatırımcıları, burada önemli yatırımlar yaptı. Artık bu yatırımcılar, yatırımlarının karşılığını almak ve kâr elde etmek istiyor.” Chubb Türkiye Genel Müdürü Emre Buğday ile sektörün mevcut durumunu ve gelecek trendlerini masaya yatırdık:

Sigorta sektörü için 2017 nasıl bir yıl oldu? 2016’daki büyüme trendi devam ediyor mu?

Sigorta sektöründeki büyüme oranlarının önemli bir kısmı, 2016’dan bu yana trafik sigortalarından geliyor. 2016, sektör için bir toparlanma yılı oldu. Önceki yıllarda büyüme oranları çok düşüktü. 2017’de ise fiyatların ortalamayı bulmaya çalıştığı bir yıl olarak devam ediyor. 2017 yılı ağustos sonunda hayat dışı prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 25,2 milyar TL oldu. Bu yılın ilk yarısında sektör genelinde büyüme rakamları iyi gidiyor ancak ikinci yarıda biraz daha geri gideceğini düşünüyorum. Trafik sigortalarında şimdi havuz sistemi uygulamasına geçildi. Bunun nasıl ilerleyeceğini önümüzdeki dönemlerde göreceğiz.

Havuz uygulamasının sektörü nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?

Havuz uygulaması henüz temmuz ayında uygulanmaya başladı. Şu anda gözlemleme aşamasındayız. Ağustos sonunda kara araçları sorumluluk sigortasında 7,7 milyar liralık prim üretimi gerçekleşti. Toplam prim üretimini artıran en büyük kalem bu oldu ancak geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 18’lik düşüş gösterdi. Sektör, bu yıl sonunda zarar bekliyor. Ancak bu tablonun hep böyle devam edeceğini zannetmiyorum. Gerek Hazine gerek sigortacılar tarafından bir modifikasyon gelecektir. Çünkü havuzun zarar etmemesi gerekiyor. Fiyatlardaki değişiklik, tavan fiyat uygulamasının ne zaman kaldırılabileceğine bağlı.

Son çeyrekte ne kadarlık bir büyüme bekliyorsunuz?

Sektör için en kritik dönem, son çeyrek. Büyüme, yüzde 10’lar civarında olacak. Geçen yılki toplam prim üretimi, ortalama 10 milyar dolardı. Bunun yüzde 40’ına yakını son aylarda gerçekleşti. Çok büyük bir ekonomik değişiklik olmazsa bu yıl da trend aynı gider.

Büyüme en çok hangi branşlardan geliyor?

Motor sigortaları ve sağlık sigortaları, ana trendi götüren branşlar… Nadiren küçülmeyle karşılaşıyorlar. Ama geri kalan yüzde 50 içinde özellikle inşaat sigortaları, ülkenin yatırım gündemiyle çok alakalı. Bunlara bağlı olarak sorumluluk sigortaları da pozitif etkileniyor. Bu yıl, Türkiye’de altyapı ve üstyapı anlamında çok önemli projelere imza atıldı. Bu nedenle yangın ve mühendislik sigortaları ciddi bir büyüme trendi içinde. Aslında 15 yıldır gündemde olan siber güvenlik sigortaları, Türkiye’de de konuşulmaya başlandı. Örneğin biz siber güvenlik sigortalarında 2017 başından sonra inanılmaz bir talep görmeye başladık. Türkiye, en çok siber saldırı alan ilk 3 ülkeden biri ancak siber sigortalarda çok geride. Yaşanılan bazı kötü örnekler bu konudaki farkındalığı artırdı. Bu alanda ağırlıklı kurumsal şirketlerden önemli bir talep geliyor.

Orta vadede sigortada büyüme, bireysel mi yoksa kurumsal sigortalardan mı gelecek?

Kurumsal tarafta sigortalanma oranı yüzde 50’lere ulaşıyor. Bireysel tarafta ise DASK, TARSİM ya da trafik gibi zorunlu sigortaları bıraktığınız zaman sigortalama oranında dramatik bir düşüş var. Zorunlu sigortalarda bile sigortalanma oranı yüzde 25-30 bandında değişiyor. Ama yeni neslin potansiyel olarak getireceği gelecekten umutluyum, ona da sektör olarak hazır olmak gerekiyor. Önümüzdeki 10 yılda teknoloji çok farklı bir yere gelecek, farklı satın alma deneyimi olan yeni müşterilerimiz olacak. Bunun için de farklı ürün gamının ortaya çıkması gerekiyor. Örneğin bugünkü klasik kasko prim üretiminin, ileride minimum yüzde 40 düşeceği düşünülüyor. Yeni nesilde otomobil ve ev satın alma ihtiyacı giderek azalıyor. Çok uzun süredir aynı kalıplarla çalışmaya alışık sigorta sektörü, bu hıza yetişemeyebilir. Sektörün tüm dünyada hızlanması gerekiyor. Uzun zamandır tüm dünya genelinde, sigorta sektöründe çok büyük bir sermaye ve kapasite var. Bu, rekabeti çok kızıştırıyor. Yaklaşık 12 yıldır sigorta fiyatları aşağı doğru bir trend izliyor. Dünyada katastrofik hasar olarak yılda ortalama 40-50 milyar dolar tazminat ödeniyor. Bu rakam zaten biliniyor ve bütün projeksiyonlar buna göre yapılıyor. Ancak enteresan olan, bu hasar rakamını aşan zamanlarda da pazar etkilenmiyor çünkü sermaye çok yüksek.

Bu yıl sonunda kârlılık nasıl olur sizce?

Trafik dışındaki sorumluluk branşları, teknik anlamda kâr edebiliyor. Sıkıntı şu ki trafik yüzde 50’ye yakın büyük bir paya sahip olduğu için buradaki zarar, tüm sektörü etkiliyor. Kârlılık sorununun aşılabilmesi için sektörün trafikte yeni geçilen sistemle zamana ihtiyacı var. Bir de Türkiye için şöyle bir durum var: Türkiye’de sektör 2009’dan beri çok önemli bir dönüşümden geçti. Dünyanın önemli yabancı yatırımcıları, burada önemli yatırımlar yaptı. Artık bu yatırımcılar, yatırımlarının karşılığını almak ve kâr elde etmek istiyor.