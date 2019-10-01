Yabancılardan yerlilere geçiş var

Elçin Cirik

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Sigorta sektöründe 2020’de, 2019’dan daha az büyüme bekleniyor. Aksigorta Genel Müdürü UĞUR GÜLEN, “Bu yıl hayat dışı sigortacılıkta yüzde 13- 15 arası büyüme tahmin ediyoruz” diyor. SEDDK ile düzenleme gelecek sektörde, pazar paylarında önemli kayış olduğunu vurguluyor. Gülen, “Sektörde bir konsolidasyon var. Son beş yılda yabancı sermayeli oyunculardan yerli ve yenilere ciddi pazar payı geçişi oluyor” yorumunu yapıyor.

Finansta 2019’u en iyi karneyle bitiren sigortacılık oldu. 11 aylık verilere göre hayat dışı sigortacılıkta yüzde 20,7 büyüme yaşandı. Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Mevcut ekonomik durumda yüzde 20, iyi bir büyüme; bu büyümeyi sigortacılık sektörünün korumacı bir alan olmasına bağlıyoruz. Bu yıl hayat dışı sigortacılıkta 2019 kadar bir büyüme beklemiyorum. Yüzde 13-15 arasında büyüme tahmin ediyoruz” diyor. Gülen, bu yıl motor branşları yani kasko ve trafik sigortalarında iyi bir büyüme bekliyor. Ayrıca ekonomik büyümeyle nakliyat sigortaları ve yatırımların yılın ikinci çeyreğinden sonra artmasıyla yangın branşının iyi büyüyeceğini de düşünüyor. Gülen, sektörde ciddi bir konsolidasyon olduğunu da şöyle aktarıyor: “Son beş yılda yabancı sermayeli oyunculardan yerlilere ciddi bir pazar payı geçişi oluyor. Bu geçişi, ilk 20 sigorta şirketinden net olarak görebiliyoruz.” Gerçekten baktığımızda bugün ilk 10 sıralamasında, beş yıl önce olmayan Halk Sigorta iyi bir pay alıyor, Ziraat Sigorta’nın payında da önemli bir artış var. 5 yıl önce ilk 10’daki Groupama Sigorta, Eureko Sigorta bugün yer almıyor. Ergo Sigorta ve Liberty Sigorta da satıldı. İkinci 10 şirket listesindeyse bugün yeni kurulan Türk sermayeli şirketler Doğa Sigorta, Quick Sigorta, Ethica Sigorta ve Bereket Sigorta toplamdan yüzde 10 pay alıyor. Gülen, yabancı oyuncuların bilinçli olarak küçüldüğünü ve dünyada çok büyük olan yabancı şirketlerinin Türkiye’de küçük pazar paylarıyla devam ettiğini de aktarıyor. Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen ile sektörün durumunu konuştuk:

2019, hayat dışı sigortacılık için beklenenden iyi geçti. 2020’de nasıl bir tablo görürüz?

2019 başında bu kadar büyüme beklemiyorduk. Mevcut ekonomik durumda yüzde 20 iyi bir büyüme. Bu büyümeyi sigortacılık sektörünün korumacı bir alan olmasına bağlıyoruz. 2019’un ilk 10 ayında ciddi hareketler vardı. Örneğin 2019’da satılan araç sayısının azalması ve ekonomik nedenlerle yılın başında sigortalanma oranı kaskoda yüzde 6 ve trafikte yüzde 4 daraldı. Bu tablo ancak 10’uncu aydan sonra düzeldi. Kasım sonu verilerinde de bir önceki yıla göre kaskoda 300 bin, sağlıkta 300 bin ve trafik branşında 500 bin düşüş oldu. Tabii sigortalanma oranı düşerken sektörün yüzde 20 büyümesi, fiyatların bu oranının üzerinde artması anlamına geliyor. Otomotiv parçaları ve işçilikte dövize endeksli çalışan kasko branşında fiyat artışları yüzde 25’lere geldi.

Başka ne tip değişimler görüldü?

Sağlık tarafında da ilk 11 ayda prim büyümesi yüzde 32 oldu. Burada yüzde 40’ları aşan medikal enflasyon, bu üründe fiyatların yüzde 30 yükselmesine yol açtı. Sağlıkta alınan teminatlar daraldı. Bir de özel sağlık ürününden tamamlayıcı sağlık sigortalarına geçiş oldu. Geçen yılın 11 ayında tamamlayıcı sağlık ürününde poliçe adedi bireylerde yüzde 11 ve gruplarda yüzde 25 arttı. Buna karşın kapsamlı özel sağlık tarafında poliçe sayısı bireylerde yüzde 4 ve gruplarda yüzde 6 düştü. Bu yıl hayat dışı sigortacılıkta 2019 kadar bir büyüme beklemiyorum. Yüzde 13- 15 arasında bir büyüme olacağını tahmin ediyoruz; çünkü hem enflasyon beklentisi daha düşük hem kur tarafında ani bir hareket beklemiyoruz.

Bu yıl daha iyi büyüme gösteren branşlar neler olacak?

Motor branşları, kasko ve trafik sigortalarının daha hareketli olmasını bekliyorum. Ayrıca ekonomik büyümeyle nakliyat sigortaları ve yatırımların yılın ikinci çeyreğinden sonra artmasıyla yangın branşının iyi büyüyeceğini düşünüyorum. Bir de konut kredilerinde bir toparlanma mevcut, bizim sektörde de geçen yıla göre konut sigortaları daha iyi gidecek.

2020’de sigorta fiyatlarında artış nasıl olur?

Bu yıl fiyat artışları enflasyon kadar olur; fiyat artışlarında sakin bir yıl geçiririz.

Bu yılı etkileyen özel trendler görüyor musunuz?

Genelde trendler, regülasyon değişiklikleriyle oluyor. Bugün en majör regülasyon değişikliği, deprem tarifeleriyle ilgili. Deprem sigortalarında bölge sayısı arttı; o nedenle de fiyat farklılaşmaları oldu. Son dönemde trend olarak sektörde kolay satılabilen kompakt ürünler çoğalıyor. Kiracılara özel konut sigortaları, tamamlayıcı trafik sigortaları gibi daha limitli teminata sahip kolay ürünler çıkıyor. Ayrıca son dönemde üç kamu sigorta şirketinin birleşmesi, sektör açısından rekabeti artıracak.

SEDDK’nın kurulması sektörü nasıl etkileyecek? Şirket sermayelerinin artırılmasını isteyebilir mi? Bu durumda sektörde konsolidasyon hızlanır mı?

SEDDK, BDDK benzeri bir yapı olacak, düzenleme ve denetleme yapacak. Tabii kesinlikle konsolidasyon bekleriz. Ya küçük şirketler bir araya gelecek ya da SEDDK belirli sermaye olmadan belli işlemlerin yapılmasına izin vermeyecek. Bu tip gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Aslında sektörde ciddi bir konsolidasyon var, pazar payında oyuncular arasında el değiştirme yaşanıyor.

Nasıl bir değişimden bahsediyoruz?

Son beş yılda yabancı sermayeli oyunculardan yerlilere ciddi bir pazar payı geçişi oluyor. Bu geçişi, ilk 10 sigorta şirketinden net olarak görebiliyoruz. Bugün ilk 10 listesinde, beş yıl önce görmediğimiz yerli şirketler var. 5 yıl önce ilk 10’daki yabancı şirketlerin bazıları bugün yer almıyor. Bu ligden bir hayli yabancı oyuncu düştü. Bilinçli olarak küçüldüler, dünyada çok büyük olan yabancı şirketlerinin Türkiye’de küçük pazar paylarıyla devam ettiğini görüyoruz. Bazı şirketler de yapılan satın almalarla Türkiye pazarından çekildi. İkinci 10 şirket listesinde ise değişim daha heyecanlı… Bu listede bugün 4 yerli ve yeni kurulan sigorta şirketi görüyoruz. Toplam pazar payları yaklaşık yüzde 10’u buluyor. Son beş yılda aslında yabancılar pazar paylarını azalttı ve bu alana yerli yeni oyuncular geldi.



“PAYIMIZI YÜZDE 9’A ÇIKARACAĞIZ”



“YÜZDE 25 BÜYÜRÜZ” 2019’da pazar payımızı bir yıl önceki 7,7’den yüzde 8,4’e çıkardık. Bu yıl da sektörden hızlı büyüyeceğiz, yüzde 25’lerde büyüme hedefliyoruz. Böylece pazar payımızı yüzde 9’a çıkmak istiyoruz. Büyüme tek bir alandan değil her üründen gelecek. 2019’un son çeyreğinde ve ocak ayında iyi büyümeler yakaladık. Bu ivmeyi sürdürürsek hedefimize ulaşırız.

SAĞLIK ÖNCÜ Kanal olarak da acente ve brokerlarda daha hızlı büyümemiz olacak. Banka kanalında da bankanın büyümesine paralel gideriz. 2020’de sağlıkta diğer branşlara göre daha iyi büyürüz. Burada Acıbadem Sigorta ile iş birliğiyle çalışıyoruz. Sağlıkta geçmişte birtakım ürünlerimiz eksikti, tüm ürünlerimizi tamamladık ve TSS öncelikli olarak bu yıl iyi büyüme bekliyoruz. Ayrıca kârlı ve küçük inovatif ürünlerin prim üretiminde payı yüzde 5; 2 yılda bu oranı yüzde 10’a çıkaracağız. Bu yeni ürünlerde de büyümek istiyoruz.











“2020’DE KÂR ZOR”



2019’DA TABLO 2020’de kârlılık zor olacak. Faizlerin yıllık bazda düşmesi nedeniyle kârlılık daha düşük gelecek. 2019’da sigortada teknik kârlılık iyi değildi; ilk 4 sigorta şirketinin ilk 9 ayda mali getirileri yüzde 20’lerdeydi.

MALİ GELİRDE DÜŞÜŞ Bu yıl bu mali getirinin, faizler düştüğü için yüzde 40’a yakın azalacağını düşünüyoruz. Gelecek yıl kârda yıllık bazda bir artış olmayacağını düşünüyorum.











